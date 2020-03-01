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СоциумПроблема

Ломать – не строить

Почему симферопольские власти не могут справиться с вандалами?

В этом году будет проведён третий этап благо­устройства Екатерининского сада в Симферополе. Территорию сквера замостят пешеходными дорожками, установят освещение и проведут озеленение. Всё это обойдётся городу в 50 миллионов рублей. А городским вандалам и заезжим вредителям снова будет где разгуляться: не секрет, что эти подонки особенно «любят» всё новое.

Деньги есть, но не на камеры

«В рамках благоустройства на территории парка будут установлены малые архитектурные формы: перголы, скамейки и урны, будет организован автоматический полив газонов, – рассказывает заместитель главы администрации Симферополя Сергей Титаренко. – Будет везде произведено мощение плитки по тротуарам, приведём в порядок все склоны, которые расположены ближе к реке и фонтану Савопуло. Будет благоустроена и территория по направлению к кинотеатру «Симферополь». Также проведём работы по устройству освещения, высадке зелёных насаждений».

С одной стороны, прекрасная и очень нужная инициатива. С другой – несколько странное распределение приоритетов со стороны городских властей. Ведь буквально на прошлой неделе глава Симферопольской администрации Елена Проценко жаловалась, что на другом недавно облагороженном участке – набережной реки Салгир – каждый день фиксируются акты вандализма. При этом злоумышленники остаются безнаказанными, поскольку центр города не оснащён системой видеонаблюдения, позволяющей контролировать ситуацию. На её установку в городском бюджете нет денег.

«Сотрудники полиции не успевают отслеживать ситуацию, не хватает патрулей на этой территории, – пояснила градоначальница. – Неизвестные сбивают фонари освещения, выкорчёвывают столбы. Это вопиющая ситуация».

Кстати, не успела Елена Проценко сделать это заявление, как в городе случилось очередное ЧП. Неизвестные украли из парка имени Гагарина восемь кустов можжевельника, высаженных буквально несколько дней назад в районе Вечного огня.

Разгул «неизвестных»

Странно, что симферопольские чиновники так удивляются всё новым набегам вредителей – идиоты без стыда, но с обилием свободного времени были и будут всегда. Хотя сейчас их действительно развелось чересчур много. Всему виной размытость этических норм и правил поведения, недостаток моральных ориентиров, особенно у подростков, низкая бытовая культура и, самое главное, обесценивание труда других людей на фоне роста потребительского отношения. Так что вандализм и хулиганство грозят стать нормой, если вовремя не дать нарушителям самый решительный отпор. Пресловутая «теория разбитых окон»: среда так сильно влияет на поведение человека, что вандализм постепенно создаёт благоприятную обстановку для расцвета воровства, мародёрства или чего похуже. Люди видят, что за порядком никто не следит, и нарушают закон со всё большей лёгкостью. Это становится нормой.

Симферопольская набережная – яркий тому пример. Первые акты вандализма были зафиксированы здесь ещё до окончания ремонтных работ. Неизвестные разрисовывали новую плитку, срезали провода, выведенные для монтажа уличного освещения. И что, злоумышленников задержали? Они понесли какое-то наказание? Получается, портить городское имущество можно, ведь за это ничего не будет.

Наблюдать за тем, как пресловутые «неизвестные» громят облагороженный центр, очень обидно. Не только чиновникам, но и большинству граждан. В кои-то веки Симферополь стараются сделать красивым и уютным, по-настоящему столичным городом, но регулярные набеги вредителей сводят на нет все старания коммунальных служб и городских властей.

Горожане надеялись, что после ремонта вдоль набережной установят видеокамеры. Ведь это же полная бессмыслица: вложить десятки миллионов в реконструкцию, а потом отдать труд строителей на откуп подонкам. Но именно так в итоге и получилось.

«Мы хотим создать в городе систему круглосуточного видеонаблюдения, – говорит Елена Проценко. – Безобразие, которое сейчас происходит, недопустимо. Мы непременно начнём воспитывать молодёжь социально, интеллектуально и духовно. Нужно достучаться до сознания людей – негоже портить то, что создано, на что потрачены силы и деньги».

Городские власти обещают не только установку видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и криминально опасных районах, но и создание системы экстренной связи «гражданин – полиция». В зону работы комплекса будут входить Гагаринский парк и набережная Салгира. «Такая система будет способствовать быстрому информированию правоохранительных органов о попытках и о совершении правонарушений», – заявила Елена Проценко. Но вот когда всё это будет сделано, в администрации не уточняют.

Ловить и наказывать!

Огорчает и очевидная беспомощность правоохранительных органов. В Министерстве внутренних дел по РК сетуют, что для обеспечения интенсивного патрулирования набережной и Гагаринского парка попросту не хватает людей. Так, может, в помощь ведомству следует привлечь отряды Росгвардии, крымского казачества или народного ополчения? Разве смысл существования этих организаций не в поддержании общественного порядка?

«По поводу зафиксированных случаев вандализма направлены заявления в полицию. Кроме того, Елена Проценко обращалась к руководству городского управления МВД по вопросу усиления охраны общественных мест в ходе одного из последних оперативно-хозяйственных совещаний, – комментирует ситуацию официальный представитель Симферопольской администрации Андрей Черниченко. – Деятельность казачьих организаций по охране общественного порядка не в компетенции городских властей. Что касается видеонаблюдения, то в районе Вечного огня камеры имеются, но они не охватывают всю территорию. Вопрос размещения камер в городе прорабатывается – в ближайшее время будет проведён конкурс по созданию проекта размещения средств видеонаблюдения в общественных местах».

Под контролем виодеокамер можно держать пока лишь часть набережной, чтобы не было большой нагрузки на городской бюджет, а другую часть взяла бы на себя полиция. Тогда, пожалуй, хватило бы патрулей.

Как бы то ни было, в свете всего вышесказанного, планы по благоустройству Екатерининского сада выглядят несколько несвоевременными. Получается, что продолжать облагораживать центр города и без конца восстанавливать то, что воруют, ломают и портят «неизвестные», обходится городской казне дешевле, чем установка видеонаблюдения? Какая-то странная математика получается.

В любом случае вандалов необходимо ловить и публично наказывать, чтобы остальные, когда руки станут чесаться, задумались: а стоит ли рисковать? В противном случае так и будем раз за разом восстанавливать то, что портят негодяи.

Белла ДОБРОНРАВОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 570 от 13 марта 2020 года

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Просмотров: 70 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:58

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