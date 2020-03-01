«Сжимаются кулаки»

Вандализм в Севастополе: кто, зачем и что с этим делать?

В хронику севастопольских происшествий в последнее время все чаще стали попадать сюжеты о бессмысленных разрушениях и варварстве, как в отношении исторических памятников, так и обычных квартир, общественных туалетов и машин горожан. Возможно, это связано с «весенним обострением», когда, по мнению психиатров, у психически нездоровых людей увеличиваются тенденции к конфликтному поведению и растет агрессивность.

Нашли и… уничтожили

Так, всего несколько дней назад неизвестные вандалы сожгли кабинки биотуалетов около музея-панорамы «Оборона Севастополя» на Историческом бульваре.

Сергей Вологин, начальник информационного отдела Севастопольского военно-исторического музея-заповедника:

«Когда смена охраны музея принимала вахту, обратили внимание на то, что кабинок нет. Подошли и увидели там просто пепел и обгоревшие конструкции этих самых туалетов».

Затем камера видеонаблюдения зафиксировала, как подростки разбивали окна автомобилей и многоквартирных домов в районе проспекта Генерала Острякова. Также на минувшей неделе неизвестные личности сломали молодые деревья, высаженные на аллее, ведущей к главному объекту Севастопольского военно-исторического музея-заповедника – Ансамбля мемориального комплекса «Сапун-гора» – Диораме. Кроме того, в конце февраля вандалы разграбили подземный бункер на Большой Морской улице. Как передает телеканал НТС, неизвестные «чёрные копатели» проникли в обнаруженный при реконструкции ул. Большая Морская подземный бункер времен Великой Отечественной войны, завалили бронещит и повредили его камнями (об этом объекте «КТ» рассказывал в № 568 от 28 февраля – 5 марта 2020 г.). «Завалили башню земляным отвалом, сорвали светильники и повредили проводку. Также они уничтожили надпись на стене – предположительно, там были нанесены фамилии ответственных за это укрепление. Неизвестные откопали нижний ярус хода, упёрлись в тупик и сбежали», – говорится в сообщении.

Напомним, что, предположительно, этот подземный бункер во время войны являлся командным пунктом или пунктом связи, оборудованным в снятой с боевого корабля бронебашне (возможно – с затонувшего 22 ноября 1941 года крейсера «Червона Украина»). Теперь, после варварского разграбления, детально ­изучить его вряд ли получится, а значит – вряд ли удастся установить судьбы и личности защитников города.

Но, пожалуй, самой циничным и вопиющим в начале этого месяца стало разграбление под Севастополем Могилы Неизвестного Солдата.

«Сделал пакость»

Несколько дней назад в посёлке Сахарная Головка был совершен акт надругательства над Могилой Неизвестного Солдата. Фотографии разгромленной могилы с похищенной оградой были опубликованы в соцсетях. О данном инциденте, в частности, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. На своей странице в инстаграме он прокомментировал ситуацию следующим образом: «Новость, от которой сжимаются кулаки. Вандалы разгромили Могилу Неизвестного Солдата в поселке Сахарная Головка. К сожалению, узнал об этом из СМИ, а не от тех, кто должен следить за территорией». Глава города направил в поселок представителей трех департаментов и пообещал восстановить могилу к 9 мая.

Местные жители полагали, что вандалы решили заработать на сдаче металла. Возможно, они хотели забрать и металлическую основу надгробия, но оно оказалось ржавым, поэтому его бросили. Так и оказалось. Вскоре предполагаемый злоумышленник был задержан. Им оказался 37-летний, ранее судимый за кражу житель Севастополя. Он чистосердечно признался в содеянном. Выручка, полученная им за железное ограждение, оказалась копеечной, всего 150 рублей, которые он потратил на спиртное. Свой поступок подозреваемый оценил как «пакость».

Вот что говорит подозреваемый на видео, опубликованном правоохранителями: «Я сделал пакость. Я хотел выпить. Взял железку и продал ее тому человеку, который мне дал выпить. Железку я взял из леса». На вопрос полицейских, осознавал ли он, что разрушил памятник, задержанный признался, что желание выпить победило здравый смысл. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ). За данное преступление ему грозит штраф, исправительные работы или арест на срок до трёх месяцев.

Как сообщили в правоохранительных органах, похищенная оградка была изъята у покупателя и теперь сами полицейские планируют принять участие и помочь в восстановлении могилы.

Напомним, что это далеко не первый и не единственный инцидент, который вводил многих севастопольцев в шок. В прошлом году, в канун Дня Победы, в городе-герое вандалы осквернили памятное место, посвященное героям Великой Отечественной войны в селе Орловка Нахимовского района города. Памятник был посвящен жителям населенного пункта, крымским татарам и славянам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. На плитах, которые осквернили вандалы, были нанесены 63 имени, 57 из которых – крымских татар. «Силами и на средства местной крымско-татарской общины памятник был дополнен двумя гранитными плитами. Ранее на нём были высечены имена только 6 погибших, и среди них – ни одного крымско-татарского», – сообщали общественники. Данный памятник был установлен в 60-е годы и обновлен 6 мая 2019 года, в преддверии праздника.