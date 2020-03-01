Счёт за отсутствие услуги

Почему крымчане не хотят платить за отопление подъездов

В платёжках за услуги ЖКХ недавно появилась новая графа – отопление подъездов. Нововведение касается всех жителей многоквартирных домов, независимо от того, подключена квартира к системе центрального отопления или переведена на автономное. Обязанность платить за обогрев мест общего пользования возложена на граждан ещё в начале прошлого года, но платёжки стали приходить лишь недавно. А буря вызванного ими народного негодования не утихает по сей день.

Горя не знали

Ещё в декабре 2018 года Правительство РФ приняло постановление о внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах. Теперь теплоснабжающая организация выставляет собственникам автономного отопления счета за обогрев общедомового имущества. У жителей Крыма в среднем набегает от 100 до 300 рублей в месяц – размер оплаты рассчитывается в зависимости от жилплощади собственника и от общей площади многоквартирного дома. Деньги вроде бы небольшие, однако в нынешних непростых экономических условиях для многих крымчан и эта сумма имеет значение.

В редакцию «Крымского Телеграфа» обратилась группа недовольных нововведением читателей с просьбой разъяснить, на каком основании они, не пользуясь центральным отоплением в квартире, должны платить за тепло в подъездах и коридорах, на лестничных площадках, технических этажах и чердаках.

«Ещё в украинские времена мы отключились от центрального теплоснабжения, потому что счета выставляли большие, а тепла по факту в квартирах не было, – рассказывает симферополец Андрей Синицкий. – Оформили все необходимые документы, установили приборы отопления и, как говорится, горя не знали. А теперь? Ладно, если бы услуга предоставлялась, но у нас в подъездах, подвалах сырость и холодно. За что мы должны платить? И ещё, первые квитанции на оплату пришли в начале этого года, но счета выставили с 1 января прошлого. Неплохая сумма с тех пор успела набежать! Пишем во все инстанции, уже даже в суд готовы идти с этой проблемой».

Неувязка получается

Внутридомовая система отопления – это имущество всех жильцов многоквартирного дома. Она предназначена для поддержания нормальной температуры воздуха во всех помещениях, что позволяет избежать разрушения из-за промерзания отдельных частей здания, и подключена к внешним сетям. То есть теплопотребляющей установкой является вся внутридомовая система отопления в целом, а не её отдельные элементы, объясняют коммунальщики.

«До 2019 года у нас существовал норматив на отопление, и за тепло на общедомовой территории платили только те, кто был подключён к центральному отоплению. Все остальные жильцы, кто имел индивидуальное автономное отопление, не платили ни копейки, – поясняет депутат Государственного совета Крыма, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Ольга Виноградова. – Сейчас речь идёт о том, что общий объём тепла, который подаётся на дом, должен быть распределён двумя неравными частями на тех, кто получает тепло в полном объёме, и на тех, кто живёт в этом отапливаемом доме. У тех, кто подключён к официальному отоплению, сумма за тепло уменьшается. У остальных появился новый платёж – за тепло, идущее на общедомовые нужды. Но общая сумма на дом останется та же, что и раньше».

Здесь всё понятно и в принципе вполне справедливо: общедомовое имущество на то и общее, что за его эксплуатацию и содержание платят все жильцы. Другое дело, если плата взимается за услугу, по факту не предоставленную. Причём не по вине жителей дома. Например, справедливо ли брать деньги с граждан за обогрев подвалов, чердаков и подъездов, если там нет ни стояков, ни батарей?

Этот вопрос, кстати, касается не только отопления. Недавно в Совете Федерации на встрече с главой Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимиром Якушевым был поднят вопрос о начислении жильцам многоквартирных домов платы за общедомовое потребление воды и водоотведение при фактической невозможности оказания этих услуг. Например, в большинстве «хрущёвок» нет возможности потребления горячей и холодной воды на содержание общедомового имущества. Соответственно, нет и возможности предоставления услуг водоотведения из-за конструктивных особенностей этих домов. Тем не менее, с жильцов берут плату за фактически не потребляемые ресурсы, причём сумма определяется по нормативу, который в принципе далёк от реального объёма потребления, даже если бы оно было. В этой связи Владимиру Якушеву задали вопрос: когда будет принят нормативный акт, регулирующий имеющуюся «неувязку», и почему правительство не стремится регламентировать учёт потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды посредством соответствующих приборов?

Министр, как полагается, ответил так, чтобы ничего не ответить: заявил, что большая работа в этом направлении была проделана ещё предыдущим составом правительства и «в основной массе эти вопросы урегулированы». Если же где-то собственники жилья не согласны с начислением платы, они могут обращаться в Госжилинспекцию.

Вопрос не закрыт

Именно так стали поступать крымчане, не желающие платить за тепло, которого не получают. Однако в республиканской Инспекции по жилищному надзору пока тоже не знают, как восстановить справедливость.

«Мы ждём разъяснений. В случае если Министерство строительства и ЖКХ России по итогам обращения ГУП РК «Крымтеплокоммуэнерго» даст указания, что можно не начислять плату при отсутствии отопительных приборов, теплоснабжающая организация сделает перерасчёт, – говорит начальник Инспекции по жилищному надзору РК, главный государственный жилищный инспектор РК Элина Акулова. – Соответствующие разъяснения будут доведены до филиалов ГУП РК «Крымтеплокоммуэнерго», доведены до собственников квартир».

В общем, ждём. Однако по словам директора АНО «ЖКХ Контроль РК» Анатолия Петрова, отсутствие батарей и стояков в подъездах сути дела не меняет. По нормативам при проектировании зданий в них было предусмотрено отопление. В том числе в помещениях общего пользования. Демонтаж элементов системы, независимо от того, кем он был произведён, является неправомерным изменением. Это нарушение необходимо устранять. Вопрос в том, кто и за чей счёт станет это делать.