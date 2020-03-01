Снова обещают, что будет хорошо

В симферопольском Детском парке запланировано очередное масштабное обновление

Несколько дней назад в информационном пространстве полуострова началось обсуждение грядущих перемен в облике и функционировании Детского парка Симферополя, анонсированное новым руководством. При этом, за минувшее десятилетие это уже третье объявленное масштабное обновление объекта. Прежде тоже были и большие планы, и красивые проекты. И кое-что действительно удалось воплотить в жизнь, ведь Детский парк на самом деле изменился за эти годы, хоть и далеко не в том масштабе, как планировалось. Удастся ли на этот раз кардинально изменить традиционно популярный у горожан и гостей крымской столицы объект?

Громадье планов

Руководство Детского парка готовит его масштабное обновление. В частности, планируется реконструкция зооуголка, игрового комплекса «Бригантина» и светового оформления парка, сообщил новый директор симферопольских парков Алексей Кочедыков. «На данный момент условия, в которых содержаться животные, нельзя назвать нормальными. Реконструкция жизненно необходима, будем надеяться, что ничего не помешает приступить к ней в самое ближайшее время, – сказал Кочедыков. – Глава администрации Елена Проценко ставит задачу в кратчайшие сроки продумать, каким путем привести зооуголок в порядок, чтобы он соответствовал современным нормам, а дирекция парка аккумулирует ресурсы, чтобы и своими силами улучшить условия содержания животных. Посмотрим, что мы можем сделать сами, но понимаем, что этого все равно будет мало и необходима полная реконструкция».

Директор также намерен завершить обновление тротуарного покрытия. В первую очередь, по его словам, в план-график заложено мощение плитки в районе бесплатного игрового комплекса «Бригантина». «Мы также хотим добавить сюда сказочных персонажей, освещение и развлекательные элементы. Считаем эту зону важной, так как она социально значимая – бесплатная для наших гостей», – добавил Кочедыков.

Декоративное освещение парка тоже будет обновлено. В планах нового директора заказать концепт-проект декоративного освещения с использованием современных световых проекционных систем. По словам Кочедыкова, члены Крымской ассоциации индустрии развлечений (КАИР) вызвались оказать содействие и взять на себя финансовые расходы на создание концепции такого проекта. Кроме того, запланированы посезонные этапы озеленения на ближайший год. Ведутся консультации с дизайнерами и профильными инженерами, выполняются разнообразные ландшафтные проекты зеленых зон, которые включают в себя создание цветочных клумб из весенних, летних и осенних цветов, альпийских горок, а также увеличение численности можжевеловых растений и высадка реликтовых крупномерных деревьев.

По мнению Кочедыкова, во всех городских парках «происходит стагнация хозяйственной деятельности». «Много для развития парков делает КАИР, а дирекция почти не прикладывает никаких финансовых или физических усилий. Мы поменяем эту ситуацию. Не только коммерческие структуры должны работать над нашим развитием, сам Детский парк также вполне состоятелен приносить прибыль и развиваться», – рассказал он.

Немного о директоре

Также в крымских СМИ приводится и некоторая информация относительно, так сказать, «трудового портрета» нового руководителя симферопольских парков (был назначен на должность в конце января этого года). Судя по имеющимся данным, Алексей Кочедыков имеет два высших образования (инженерно-техническое и менеджмент организаций) и на протяжении десяти лет занимал руководящие должности в cимферопольском ООО «Крымтеплоэлектроцентраль» (позже – ООО «КРЫМТЭЦ»), где в разное время управлял маркетинговым, тендерным и договорным отделами. Деятельность парков для нового руководителя не нова – ранее он возглавлял предприятие, входящее в КАИР и занимавшееся лунапарками на южном берегу Крыма. Собственно, отсюда понятен взаимный интерес и фирмы, собирающейся преображать Детской парк крымской столицы, и нынешнего руководства этого самого парка к тем, кто будет заниматься преображением. Что же касается Кочедыкова, то, также известно, что он при Украине был по линии организации, в которой тогда работал, переведен в управление парками Киева, после чего был вновь отозван в Крым, чтобы возглавить организацию строительства и дальнейшую эксплуатацию одной из алуштинских здравниц. И уже при России оказался среди сотрудников администрации симферопольского Детского парка, куда на должность заместителя директора по административно-хозяйственной деятельности его рекомендовало руководство все того же КАИРа.

...и общественный совет

Кроме того, местные власти решили создать общественный совет при зооуголке Детского парка Симферополя. Такое решение принято по итогам недавнего визита в зооуголок представителей Госкомветеринарии Крыма и комитета Госсовета республики по экологии и природным ресурсам. «В ходе совещания было предложено создать общественный совет при зооуголке. Уверен, что совет из экспертов, общественников, неравнодушных граждан позволит оперативно реагировать на случаи распространения недостоверной информации, объективно анализировать происходящее в парке, оказывать содействие в развитии данной территории», – сообщил по этому поводу заместитель главы администрации Симферополя Эмиль Мамедиев.

Кстати, визит руководителей комитетов и общественности был связан с недавними публикациями неравнодушных симферопольцев в социальных сетях о плачевном состоянии животных и неудовлетворительных условиях их содержания. Глава Госкомветеринарии, впрочем, назвал эту информацию не соответствующей действительности. «У животных зооуголка отсутствуют признаки болезней, аппетит – в норме. Однако есть ряд моментов, которые могут влиять на их состояние. К примеру, состояние верблюда, выступавшего долгое время на цирковой арене, сегодня вполне соответствует норме. Обитатели столичного зоопарка и дальше будут радовать своих посетителей», – подытожил он. Однако, утешения главного ветеринара республики, судя по последовавшим комментариям горожан и гостей крвммской столицы, не вызвали у них доверия. И тут напрашивается вопрос: может быть, появление общественного совета и непосредственное участие этой самой общественности в жизни зооуголка поможет изменить отношение и недоверия станет меньше?..