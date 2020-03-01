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Здоровье и мир

В США коронавирус использовали как повод сообщить о российском Крыме, а в Киеве не хотят войны из-за полуострова

На этой неделе западные СМИ, рассказывая о ситуации на полуострове, снова опубликовали карту, раздражающую украинских политиков, но также сообщили и о невозможности для Киева решать «крымский вопрос» силой. Кроме этого, сообщалось о роли полуострова в создании современного медсестринского дела и суде над руководителем запрещенной в России религиозной организации.

Миролюбивый популизм

Президент Владимир Зеленский несколько дней назад дал интервью британскому изданию The Guardian, в котором заявил о «необходимости диалога с Россией по вопросам оккупированных территорий во избежание полномасштабной войны с ней». «Есть у нас и такие политики, которые много кричат, говорят: «Завтра в бой идем. ­Зайдем на Донбасс. Зайдем в Крым. Вернем нашу землю» ...Но сотни тысяч людей могут погибнуть. Может, миллионы. Может быть полномасштабная война. Поэтому это – путь викингов. Мы уже давно живем в совершенно другом, современном мире», – сказал Зеленский, уверяя, что «вернуть неподконтрольные территории можно путем диалога, и необходимо делать всё возможное, чтобы вернуть их без жертв или минимизируя жертвы». Зеленский также добавил, что хочет видеть Россию партнером, и не через сто лет, поскольку уверен, что большинство россиян войны не хотят. Слова украинского президента, конечно, миролюбивые, но, по большому счету, исключительно популистские, рассчитанные произвести эффект на некоторую часть его соотечественников и определенную группу западных партнеров.

Констатация факта

Американский новостной сайт Vox опубликовал в видеосюжете на своем YouTube-канале данные распространения коронавируса по всему миру. Видео было опубликовано 6 марта и посвящено теме: почему новые опасные болезни появляются именно в Китае. В частности, в ролике приводится статистика по заразившимся коронавирусом в разных странах мира и показана карта, на которой полуостров Крым изображен как часть России. Что, конечно, соответствует действительности. Но последовала и реакция Украины. Посольство этой страны в своем Twitter-аккаунте призвало известное американское СМИ «исправить ошибку». Впрочем, на данный момент реакции от Vox на интернет-обращение украинского дипломатического представительства не последовало. Кстати, немногим ранее и британский журнал Good Housekeeping также назвал Крым российским. В разделе о путешествиях издание порекомендовало совершить поездку по России на поезде, конечной точкой которого является Крым.

Памяти Найтингейл

2020 год – это, среди прочего, Международный год медсестры и акушерки, поэтому данной теме посвящено множество событий в разных странах мира. В частности, в Международный женский день в больнице Святого Фомы в Лондоне открылась выставка, посвященная двухсотлетию со дня рождения Флоренс Найтингейл. «Чтобы отдать дань пионеру здравоохранения», – сказано в презентационных материалах к этой выставке. Но при чем же тут Крым? Дело в том, что Найтингейл, благодаря своей работе в британских военных госпиталях во время Крымской войны (1853-56 гг.), на Западе считается создательницей современной профессии медсестры. Казавшаяся фантастической история образованной женщины из высшего общества, ухаживающей за больными в условиях катастрофической для союзников (Великобритании, Франции, Сардинии и Турции), как тогда казалось, военной кампании, оказалась чрезвычайно популярной у британцев и помогла создать образ Флоренс Найтингейл как национального героя. А вернувшись домой из Крыма, с болезнью под названием бруцеллез, которая оставила ее в основном прикованной к постели, она провела остаток своей жизни, составляя правила ухода за больными и проводя кампании по вопросам здравоохранения – ее книга 1859 года «Заметки о сестринском деле» остается краеугольным камнем обучения сестринскому делу во всем мире.

Новый «мученик»

Мимо этой новости американские журналисты, конечно, пройти не смогли. Ведь это у нас, в России, религиозная организация «Свидетели Иеговы» является запрещенной и признана экстремистской, а в США – совсем наоборот. Поэтому и происшествия, связанные с этой организацией, на Западе подаются совершенно противоположным образом, нежели у нас. Речь, собственно, вот о чем. На прошлой неделе Джанкойский ­районный суд Крыма признал виновным в экстремистской деятельности участника запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» – руководителя их местного филиала «Сиваш». «В судебном заседании подсудимый вину свою не признал полностью, в своих показаниях ссылался на свободу веро­исповедания, просил постановить в отношении него оправдательный приговор. Рассмотрение указанного дела длилось более полугода, было допрошено более 20 свидетелей и специалистов, исследованы многотомные материалы уголовного дела», – говорится в сообщении суда. «Согласно материалам уголовного дела, в октябре 2017 года житель города Джанкоя, действуя в нарушение требований Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», осознавая общественную опасность своих деяний… умышленно осуществил действия организационного характера, направленные на продолжение противоправной деятельности указанной организации», – подчеркнули в суде. Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с лишением права заниматься просветительской деятельностью, размещать материалы в Интернете сроком на пять лет и с ограничением свободы сроком на 1 год с отбыванием основного наказания в исправительной колонии общего режима.

Александр СКОПОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 570 от 13 марта 2020 года

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Просмотров: 34 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:13

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