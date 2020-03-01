У нас и у них, за океаном

Пока все главные награды КХЛ находятся в руках московского ЦСКА

Как правило, зимний спортивный сезон венчает чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин. C 8 по 24 мая он ныне должен был проходить в Швейцарии на ледовых площадках Дворцов спорта Цюриха и Лозанны. Но, увы, расползающийся по всей Европе, в том числе и в этой альпийской стране, коронавирус заставил руководство Международной федерации хоккея задуматься над вопросом, проводить ли вообще чемпионат-2020 или перенести его в другую страну? И ответ на него мы должны получить на следующей неделе.

На границе полуфинала

Не секрет, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ), базирующаяся на ледовых аренах России, образно говоря, создавалась по лекалам Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая свыше ста лет тому назад была создана в Канаде, но затем прочно оккупировала ледовые арены американских городов. Но «европейский» турнир отличается от «американского» тем, что завершается до начала чемпионата мира и в нём могут принять участие все лучшие хоккеисты, выступающие в клубах КХЛ. А вот за океаном борьба за Кубок Cтэнли продолжается до конца мая, и те игроки, которые играют в заокеанских клубах и добираются до полуфинальных, а порой и четвертьфинальных серий, просто физически не могут сыграть в составах сборных своих стран, оспаривающих награды чемпионата мира.

Сейчас шестнадцать лучших клубов КХЛ из Восточной и Западной конференций завершают четвертьфинальные серии из семи матчей в парах, ведя сражение за Кубок, носящий имя первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Полуфиналистами становятся те команды, которые первыми добиваются в серии четырёх побед.

На Западе «сухой» победы достигли в четвертьфинале и стали уже полуфиналистами два «армейских» коллектива – победитель нынешнего регулярного чемпионата, награждённый Кубком континентов московский ЦСКА и санкт-перербургский СКА, обыгравшие соперников по 4-0. Москвичи взяли верх над нижегородским «Торпедо» – 3:0, 3:0, 2:1, 3:2, а питерцы – над подольским «Витязем» – 6:1, 4:3, 6:0, 3:2. По всей видимости, хельсинкский «Йокерит» уже не упустит своего преимущества (3-1), достигнутого в поединках с ярославским «Локомотивом» – 6:0, 5:1, 3:0, 3:4. Ну, и вся борьба ещё впереди в оставшихся трёх матчах между старинными соперниками московскими «Динамо» и «Спартаком». Первые из них, динамовцы, два поединка на своём поле выиграли – 5:1, 4:3, а две ответные встречи проиграли в упорнейшем сражении – 4:5, 2:3. В итоге пока ничья (2-2).

В свою очередь на Востоке пока зафиксирован один «досрочник». Это казанский «АК Барс», тоже в «сухую» обыгравший нижнекамский «Нефтехимик» (4-0) – 4:1, 5:1, 2:1, 1:0. По одной победе пока ещё не хватает нур-султановскому «Барысу» над магнитогорским «Металлургом» – 4:0, 0:3, 2:1, 2:0 и новосибирской «Сибири» над екатеринбургским «Автомобилистом» – 2:0, 1:0, 4:3, 1:5, чтобы оказаться в полуфинале. Но самое упорное соперничество развернулось между омским «Авангардом» и уфимским «Салаватом Юлаевым», где пока ничья (2-2). Омичи у себя на поле выиграли и проиграли – 5:2, 2:3, а приехав в гости к уфимцам, «продублировали» такие же результаты – 3:6, 5:1.

Пока же все главные награды КХЛ (Кубок Гагарина и титул чемпиона России 2018/19 годов) находятся в руках нашего легендарного клуба, московского ЦСКА.

За Президентский кубок

В НХЛ, где отныне выступают 50 россиян (их хватило бы, чтобы полностью укомплектовать две профессиональные команды из 32 коллективов, представленных в сильнейшем турнире мирового хоккея), клубам остаётся провести по 10-12 матчей, чтобы завершить регулярный чемпионат из 82 матчей, в котором победителю вручается Президентский кубок. Сейчас на него претендуют «Бостон» – 98, «Тампа-Бэй», «Сент-Луис», «Колорадо» – по 92 очка. Интересно отметить, что кроме «Бостона» во всех остальных лидирующих клубах ведущие позиции занимают наши соотечественники. В «Тампа-Бэй» – вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачёв, нападающий Никита Кучеров, в «Сент-Луисе» – нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, в «Колорадо» – защитник Никита Задоров, нападающие Владислав Каменев и Владимир Ничушкин. Но, пожалуй, самыми «русскими» командами в НХЛ считаются «Вашингтон» (защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Ковальчук, Илья Самсонов) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (вратари Александр Георгиев и Игорь Шестёркин, нападающие Артемий Панарин и Павел Бучиевич).

Разумеется, Президентский кубок – заманчивая награда для каждого клуба, но главная цель у команд Восточной (Столичный и Атлантические дивизионы) и Западной (Центральный и Тихоокеанский дивизионы) конференций – прорваться в восьмёрки сильнейших своих конференций, чтобы участвовать в сражении за главный приз – Кубок Стэнли, который в нынешнем сезоне будет разыгрываться в 102-й раз. От каждой конференции в нём стартуют по три лучших клуба из двух дивизионов и два обладателя уайлд-карт, которые набирают большее количество очков среди остальных десяти участников данной конференции.

Итак, за три дня до выхода в свет нашего сегодняшнего еженедельника, вот какие шестнадцать клубов рассчитывают принять участие в четвертьфинальных поединках заветного кубка.

Восточная конференция. Столичный дивизион. «Вашингтон» – 89, «Филадельфия» – 89, «Питтсбург» – 84 очка. Атлантический дивизион. «Бостон» – 98, «Тампа-Бэй» – 92, «Торонто» – 79 очков. Уайлд-карт. «Коламбус» – 81, «Каролина» – 79 очков.

Западная конференция. Центральный дивизион. «Cент-Луис» – 92, «Колорадо» – 92, «Даллас» – 82 очка. Тихоокеанский дивизион. «Вегас» – 84, «Эдмонтон» – 82, «Калгари» – 79 очков. Уайлд-карт. «Миннесота» – 77, «Ванкувер» – 76 очков.

И последнее. Вот уже пошёл пятый месяц регулярного чемпионата НХЛ. Каждый месяц его организаторы называют «три звезды» чемпионата. В декабре 2019 г. третьей звездой месяца был признан Артемий Панарин. В январе 2020 г. первой звездой стал Александр Овечкин, а третьей – Андрей Василевский.