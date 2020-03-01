Пора уходить в отставку, или Почему провал не случаен

Почти в одно время на снежных трассах Италии свой чемпионат мира-2020 разыграли «стреляющие лыжники», как величают биатлонистов, а под крышей Берлинского велодрома прошел 117-й чемпионат мира по велогонкам на треке. И на обоих этих чемпионатах весьма бледно смотрелись сборные России. Но если биатлонистов буквально за уши вытянул в общекомандном зачёте на четвёртое место, вслед за Норвегией, Францией, Италией, ставший чемпионом мира в спринте Алексей Логинов (об этом мы уже рассказывали на страницах нашего еженедельника), то у велосипедистов такого героя не нашлось.

Погоня за «золотым урожаем»

А коль в числе 21 сборника России, отправившегося в Берлин на чемпионат мира (13 мужчин и 8 женщин), героев, способных замахнуться на несколько медалей, не говоря уже о золотой чемпионской награде, не нашлось, то впервые наши трековики вернулись в родные пенаты, разделив в общекомандном зачёте 13-15-е места с коллегами из Мексики и Южной Кореи. Им, как и нашим гонщикам, из шестидесяти медалей немецкой чеканки досталось по одной серебряной награде. А впереди них оказались сборные Голландии, Германии, CША, Дании, Италии, Франции, Великобритании, Новой Зеландии, Японии, Белоруссии, которые заимели в своих рядах чемпионов мира в двадцати видах программы, по десять у мужчин и женщин.

Особенно преуспели в гонке за «золотым урожаем» мастера стального конька, а отныне и трекового велосипеда, голландцы. Отныне в их рядах будут выступать: новые чемпионы и рекордсмены мира (41,225) парни в комадном спринте, трёхкратный чемпион мира в командном спринте, кейрине и индивидуальном спринте Гарри Лаврейсен, победители в гите на 1 км Cэм Литли, в скрэтче Кирстен Вильд, женская пара в мэдисоне.

Родные стены позволили немецким женщинам выступить как во времена ГДР, когда они не имели себе равных на полотне трека. Вот и теперь в активе молодых германских девчат все четыре золотых награды. Три из них достались Эмме Хинце, она победила в индивидуальном спринте, в кейрине и в паре с Леа Фридрих в командном спринте. Ну, а Фридрих вторую золотую награду завоевала в гите на 500 м.

По две золотые медали завоевали американцы и датчане. У заморских гонщиков блистала великолепная Хлоя Дигерт, первенствовавшая с новым мировым рекордом в индивидуальном преследовании (3.16,937), а до этого она привела к победе подруг по сборной CША в командной гонке преследования. Аналогичную гонку у сильного пола выиграли парни из Дании, а потом двое из них рискнули стартовать в мэдисоне, где с явным преимуществом обогнали всех соперников.

И, наконец, по одному чемпиону мира встречали в шести странах. В Белоруссии горячо приветствовали сильнейшего в скрэтче – Евгения Королёва, в Новой Зеландии – лучшего в гонке по очкам Корбина Стронга, в Италии – победителя в индивидуальной гонке преследования Филиппо Ганно, во Франции – нового чемпиона в омниуме Бенжамина Тома, в Великобритании – сильнейшую в гонке по очкам Элионору Баркер, а в Японии – миниатюрную победительницу омниума Юми Кадзиару.

Cпасибо, Настя!

После провала биатлонистов, вовсю уже идут разговоры об увольнении ряда тренеров сборной. А вот наставники велосипедистов сами должны уйти в отставку. Ведь они явно, как говорится, «наводили тень на плетень», когда говорили, что чемпионат мира для них не главный турнир, а своё настоящее мастерство их подопечные продемонстрируют на Олимпийских играх в Токио-2020. Но вряд ли это соответствует истине. Ведь вся надежда была связана, как всегда в последнее время, с экс-чемпионками мира в командном спринте Дарьей Шмелёвой и Анастасией Войновой. Но уже первые старты в Берлине показали, что Дарья не смогла набрать свою боевую форму, и только благодаря усилиям Анастасии девушки в своём коронном виде – командном спринте – пробились в малый финал, где в гонке за «бронзу» уступили 0,095 сек. своим многолетним соперницам китаянкам, заняв четвёртое место. В гите на 500 м Войнова была четвёртой, а Шмелёва – шестой. И только в индивидуальном спринте Настя, продемонстрировав высокое мастерство и смелость, обыграла ряд соперниц, но в финале в равной борьбе уступила немке Эмме Хинце, а вот Шмелёва не выдержала напряжения борьбы и расположилась лишь на 23-м месте, столь же бледно она выступала и в кейрине. К этому виду и Настя, как говорят сами велосипедисты, наелась гонками по горло и не смогла подняться выше 13-го места в табеле о рангах.

Увы, в десятках лучших редко встречаешь фамилии россиян, причём не выше пятого места. Cреди мужчин это трио в командном спринте (Денис Дмитриев, Александр Шарапов, Павел Якушевский), Виктор Монаков (гонка по очкам), которые заняли пятые места в своих дисциплинах.

Такой провал не случаен. Велогонки на треке в стране ныне популярны лишь в Москве, Cанкт-Петербурге, Омске, где имеются крытые велотреки, на которых круглый год проводятся всероссийские и международные турниры. Вот почему в Крыму, где смогли с большими потугами возвести «декоративный» трек, развалив кому-то в услугу прежний капитальный трек, по сути дела умер не только трековый, но и шоссейный велоспорт. А ведь всегда, начиная с тридцатых годов минувшего века, симферопольские велогонщики были на виду, даже в украинские годы, когда Киев не очень много внимания уделял крымскому спорту. Но и в те годы воспитанники крымской школы велоспорта выходили на старты Олимпийских игр и чемпионатов мира, где, к слову, как писали CМИ, «не пасли задних». К сожалению, нынешнее руководство крымского спорта, с головой окунувшееся в развитие экзотических для нашего южного региона видов спорта – фигурного катания, хоккея с шайбой, кёрлинга, – остаётся абсолютно равнодушным к истинно крымскому олимпийскому виду – велоспорту на шоссе и треке. Печально!