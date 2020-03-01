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Вне законаКриминал

Судили убийцу, жгли деньги...

Криминальная мозаика минувшей недели в Крыму

На это раз в обзор криминальной хроники на полуострове попали не только сводки от республиканских и городских пресс-служб МВД, но также информация, которую предоставляли сотрудники различных судов, ФСБ и Следственного комитета. Да и разнообразие тем «порадовало»…

Гневливый подсудимый

В Севастополе судили местного жителя и по совместительству – скандалиста-убийцу. Случай, надо признаться, не рядовой, учитывая обстоятельства произошедшего. Как сообщили в пресс-службе Нахимовского районного суда Севастополя, некто Склемин Иван с мая 2017 года по май 2018 года систематически оскорблял и унижал честь и достоинство федеральных судей Республики Крым и участников судебных процессов, что выразилось «в оскорблении судьи, участников судебного разбирательства и в угрозе убийством в отношении прокурора и его близких в связи с рассмотрением дел или материалов в суде». А в августе 2018-го, «находясь в селе Водное Симферопольского района, Склемин в связи с возникшим конфликтом на почве личных неприязненных отношений нанес своему знакомому ножевые ранения, от которых тот скончался», – добавили в суде. И вот 4 марта 2020 года в составе коллегии присяжных заседателей в открытом судебном заседании было рассмотрено уголовное дело в отношении этого мужчины. Он был признан виновным по части 1 статьи 105 (убийство), части 1, 2 статьи 297 (не­уважение к суду) и части 2 статьи 296 (угроза убийством в отношении прокурора и его близких в связи с рассмотрением дел и материалов в суде) УК РФ. В итоге суд присяжных приговорил севастопольца к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 50 тыс. рублей. Однако на момент верстки этого номера газеты приговор в законную силу не вступил.

Мошенник и воровка

А в Симферополе местный житель предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве, связанном с оформлением документации в «Крым­энерго». Об этом сообщила старший помощник руководителя ГУ СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова. «Установлено, что в ГУП «Крымэнерго» обратился местный житель с заявлением о согласовании технической документации. Обвиняемый предложил мужчине за 500 тысяч рублей, часть из которых, по его словам, якобы должна быть передана должностным лицам «Крымэнерго», оказать содействие в беспрепятственном решении его вопроса», – сообщила Постнова. При этом мужчина не имел полномочий и возможностей осуществить обещание. Он не мог влиять на принимаемые решения должностными лицами «Крымэнерго». Довести преступление до конца мужчина не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ по Крыму и Севастополю при получении части оговоренной суммы в размере 350 тысяч рублей. «В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметила Постнова. Мужчине вменяется совершение преступлений по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ. Ранее индивидуальный предприниматель уже привлекался за аналогичное преступление к уголовной ответственности.

В Ялте же полицейские задержали женщину, проникавшую в квартиры пенсионеров под видом социального работника, но не как мошенница, а для совершения краж. Об этом сообщили в УМВД РФ по Ялте. «В полицию от граждан преклонного возраста поступило несколько заявлений о некой гражданке, после визита которой у пенсионеров пропадали денежные средства», – рассказали правоохранители. При этом одна из потерпевших – 89-летняя жительница Ялты – смогла описать приметы злоумышленницы. Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, следователи отдела полиции «Массандровский» установили и задержали подозреваемую. Она уже дала признательные показания по всем фактам краж. Также правоохранители сообщили, что у пенсионеров было похищено свыше 700 тысяч рублей, которые подозреваемая потратила на личные нужды. Теперь ей «светит» до шести лет лишения свободы.

Недотёпы из провинции

А в Нижнегорском районе произошел прямо-таки курьезный случай криминала. А именно: на днях пресс-служба МВД по Республике Крым сообщила, что полицейские установили личности двух мужчин, которые похитили сейф с деньгами и пытались сжечь его содержимое. «Неизвестные похитители проникли в помещение организации, откуда тайно похитили сейф, в котором находились денежные средства в сумме почти 54 тысячи рублей, – говорится в сообщении. – В короткие сроки была установлена личность подозреваемых в совершении кражи сейфа с деньгами. Ими оказались двое жителей Нижнегорского района Республики Крым 34 и 40 лет». Один из подозреваемых пояснил полицейским, что возле магазина встретил своего знакомого, который и предложил совершить кражу. Задуманное мужчины осуществили ночью, предварительно выпив «для храбрости». После взлома помещения при помощи гаечного ключа и ножа они забрали сейф и отнесли его к заброшенному зданию неподалеку. «С большим трудом сейф взломали при помощи металлического кола. Открыв сейф, злоумышленники обнаружили в нем пачки рекламных листовок с изображением денежных купюр. Настоящих денег впопыхах не заметили. Тогда они решили поджечь сейф вместе с содержимым, чтобы скрыть улики преступления. После поджога быстро разошлись, не дожидаясь, пока сгорит содержимое», – добавили в МВД. В итоге полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Коммерческий подкуп

Отметилась в криминальных сводках и Евпатория. Здесь, в частности, директор строительной фирмы предстанет перед судом по делу о коммерческом подкупе. Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова: «Завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего директора строительной фирмы, обвиняемого в коммерческом подкупе в крупном размере (пункт «в» части 3 статьи 204 УК РФ). С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу». По данным следствия, летом 2019 года директор стройфирмы узнал, что одна из компаний подала заявку на участие в тендере по выбору подрядчика капремонта сквера им. Кирова в Евпатории. Обвиняемый предложил заместителю директора подавшей заявку компании 500 тысяч рублей за отказ от участия в электронном аукционе. Тот согласился. «В дальнейшем директор строительной фирмы совершил ряд действий, в результате которых он погасил за директора компании перед третьим лицом финансовые долговые обязательства, незаконно оказав ему услуги имущественного характера за бездействие», – добавила официальный представитель следуправления. Преступление было выявлено совместно с сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.

Андрей БАРЯНОВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 570 от 13 марта 2020 года

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Просмотров: 104 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:25

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