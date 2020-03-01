Особая ответственность

Перечисление алиментов ребенку, в том числе на его счет в банке

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, как происходит перечисление алиментов ребенку, в том числе на его счет в банке. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Интересный вопрос

Как плательщиков, так и получателей алиментов интересует вопрос, можно ли перечислять алименты на счет ребенка в банке.

Согласно пп. 1, 2 статьи 60 Семейного кодекса РФ, ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи. Суммы, причитающиеся ребенку, в частности, в качестве алиментов, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка.

Алименты (их часть) могут перечисляться непосредственно ребенку, в том числе на его счет в банке, по соглашению родителей или по решению суда. Если соглашение об уплате алиментов было заключено ранее, в него необходимо внести соответствующие изменения. В случае взыскания алиментов на основании судебного акта, для перечисления алиментов непосредственно ребенку следует подать в суд заявление об изменении порядка исполнения судебного акта.

Статьи 99-101 Семейного кодекса РФ указывают, что, если родители договорились между собой о порядке уплаты алиментов, им необходимо удостоверить соглашение об уплате алиментов у нотариуса. В нотариальном соглашении родители могут установить, что часть алиментов поступает в распоряжение второго родителя (на содержание ребенка), а часть перечисляется непосредственно на счет ребенка, открытый в банковском учреждении.

Если соглашение об уплате алиментов было заключено ранее, то его потребуется изменить путем включения условия о перечислении части алиментов на счет ребенка в банке. Положения Семейного кодекса РФ допускают возможность изменения соглашения в любое время по взаимному согласию сторон при условии его нотариального удостоверения.

Если есть сомнения

Перечисление алиментов на счет ребенка в банке по решению суда.

Потребность в переводе средств на индивидуальный банковский счет ребенка возникает, если плательщик сомневается в целевых тратах денег. Например, когда несовершеннолетний постоянно нуждается в новой одежде, плохо питается, в то время как второй родитель ни в чем себе не отказывает и есть подозрения, что средства тратятся не по назначению. Если плательщик алиментов не уверен в добросовестности второго родителя, он может в устной форме потребовать отчет о тратах, однако предоставлять отчет вторая сторона не обязана. В таком случае логично договориться об изменении способа уплаты либо подать соответствующий иск в суд.

В соответствии с п. 2 статьи 60 Семейного кодекса РФ, по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты, и исходя из интересов детей суд вправе вынести решение о перечислении не более 50% сумм алиментов, подлежащих выплате, на счет, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка в банке.

При этом следует учитывать, что принятие судом решения о перечислении части алиментов на счета несовершеннолетних возможно, в частности, в случае ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности по их расходованию на содержание, воспитание и образование ребенка и сохранения при таком способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения ребенка, достаточного для его полноценного развития.

В связи с этим родителю, настаивающему на перечислении части алиментов на счет ребенка, необходимо доказать, что второй родитель ненадлежащим образом расходует алименты. Если требование о перечислении части алиментов на счет ребенка в банке заявлено родителем, с которого взыскиваются алименты на основании судебного приказа или решения суда, то плательщик алиментов подает заявление об изменении порядка исполнения решения в суд, который принял решение о взыскании алиментов.

Заявление рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению и разрешению поставленного перед судом вопроса.

В случае удовлетворения заявления о необходимости перечисления части алиментов на счет ребенка необходимо сообщить об этом судебному приставу или работодателю плательщика алиментов. При этом передача денежных средств ребенку, в том числе на счет, без судебного решения либо без нотариального соглашения об уплате алиментов не считается алиментами и может быть расценена как дарение ребенку денег.

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