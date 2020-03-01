Другой Куприн

10 (22) марта – 140 лет со дня рождения живописца, который был почти полным тезкой великого писателя

Оба Александры, оба, само собой, Куприны. Только один, тот, что писатель, Иванович, а другой – Васильевич. Один родился в августе ­1870-го, другой – в марте 1880-го. Оба творческие натуры, оба щедро одарены природой, и оба неоднократно бывали в Крыму. В России чаще вспоминают об Ивановиче, зато за произведения Васильевича регулярно платят валютой.

Почем Бахчисарай?

Характерно, что наибольший интерес избалованной западной публики, которая, не скупясь, покупает живопись на раскрученных аукционах, вызывают именно крымские пейзажи Александра Куприна. Почему? Одно из объяснений таково: это самая русская и самая реалистичная часть творчества художника, всё остальное чистой воды «сезанщина» или «дереновщина», одним словом, эдакий европейский постимпрессионизм или даже ранний кубизм (а зачем покупать подражающего французам русского, если можно купить, собственно, самих французов).

Наиболее высоко оценённой в денежном эквиваленте считается картина «Сумеречный пейзаж. Река Чурук-Су. Бахчисарай», написанная в 1927-1928 гг. В 2014 году на одном из аукционов она ушла за 317 тысяч долларов, что составило верхнюю границу эстимейта (оценочной стоимости или, скорей, ожиданий оценщиков). Помимо профессионализма художника повышенный интерес к этой работе объясняется тем, что это единственная картина, которая гуляет по рукам, из одной частной коллекции в другую. Остальные картины Бахчисарайского цикла так просто заполучить не получится – они распределены по известным российским музеям. При этом у «Сумеречного пейзажа» не плохой провенанс, то есть все перемещения картины с момента её создания известны. Картина неоднократно участвовала в выставках: в 1929, 1931 и 1933 годах её экспонировали на разных выставках в Москве, а в 1934 году представили в Венеции.

В 2010-м также с аукциона ушёл ещё один крымский пейзаж Александра Васильевича. Его название «Тополя». Эстимейт картины составил 40-60 тысяч фунтов, однако приобрели ее с двойным превышением верхней границы – за 113 тыс. фунтов (176 тыс. долларов).

Отечественные арт-галереи в оценке работ Васильева не отстают от западных коллег. Так, написанная маслом на холсте размером 78,7 на 104,5 см «Улица в Бахчисарае» в 2006 году стоила 200 000 – 210 000 долларов. А «Феодосия. Порт» (80х135 см), одно из поздних творений мастера, в 2011-м тянула на 3-4,5 млн рублей.

Инвестиции в бессмертие

Но это сейчас, спустя более полувека после смерти мастера, картины Куприна стоят как чугунный мост. А при жизни он отнюдь не шиковал, особенно на заре карьеры.

Родился Александр Васильевич в Борисоглебске Тамбовской губернии, потом жил в Воронеже. А в 1902 году уехал в Петербург, где поначалу поступил в частную школу-мастерскую академика Л. Дмитриева-Кавказского. Но учёба оказалась недешёвым удовольствием. Молодой человек, мягко говоря, не рассчитал свои материальные возможности и чуть не надорвал пупок. «Теперь в Питере приходится круто. Спать, гулять и закрывать глаза не полагается. Скоро побегу очертя голову искать заработка. Для этого нужно немного обозлиться», – признавался он в письме своей любимой девушке Анастасии Полозанцевой, оставшейся в Воронеже.

Обозлиться, видимо, удалось. Куприн делал монументальные мозаичные панно и копии картин великих русских художников. На этом он худо-бедно кое-что заработал, но в суете сует упустил главное: пролетел с поступлением в Петербургскую академию художеств. Пришлось снова переезжать. В Москву.

Куприн собирался поступать в Училище живописи, ваяния и зодчества. И на этот раз, решив хорошо подготовиться к вступительным экзаменам, с головой ушёл в «правильную» живопись – занимался в частной студии К. Юона. И на этот раз всё получилось. А потом в жизни Куприна произошёл новый неожиданный поворот.

Нет худа без добра

Крыма в жизни Куприна могло бы и не случиться. Здесь, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло…

В 1907 году Александру Васильевичу диагностировали туберкулёз. Благодаря этой болезни на полуострове перебывало несчётное количество известных личностей. Но именно для Куприна Крым действительно стал панацеей. Климат подходил ему идеально, а природа вдохновляла.

Крымские пейзажи на всю оставшуюся жизнь пленили его своей всеобъемлющей гармонией. Он растворялся в этом апофеозе совершенного творения, ­изучал его. Наблюдая за морем, художник как-то заметил: «Цвет моря слагается из двух основных факторов - цвета морской воды и бликов на ее поверхности. Чем толще слой воды, тем интенсивнее аквамариновый цвет ее». Куприн признался: «Кто не видел моря, тот не видел второй половины мира...». Тогда наибольшее впечатление на живописца произвел прибрежный Гурзуф. Но позже мастер охладел к водной стихии – в 1923 году в Москве-реке утонул его любимый сын. И, когда Александр Васильевич снова отправился в Крым, он выбрал совсем другую местность – гористый Бахчисарай. Правда, уже в конце жизни море снова начнёт манить его…

Советские ноктюрны

С середины 1920-х Куприн почти ежегодно бывал на полуострове. С дачи, где он обычно обретался, открывался великолепный вид на Ялту, гору Ай-Петри, бухту. В этот период написаны представленные в экспозиции одухотворенные пейзажи: «Бахчисарай. Сумерки», «Пейзаж с двумя фигурами» и т. д.

В 30-х Куприн увлёкся индустриальным пейзажем. А тема крымской природы с новой силой зазвучала в его творчестве только после окончания Великой Отечественной, во второй половине 40-х.

Искусствовед Николай Барсамов, 45 лет возглавлявший Феодосийскую картинную галерею и хорошо знавший Куприна, вспоминал: «Писал он по многу сеансов и увозил незавершенные работы в Москву, заканчивая их в мастерской. На дверях (…) он повесил записку: “Если ты мой друг, не заходи ко мне в рабочее время”». Тот же Барсамов отмечал «поэтичность творчества Куприна», и в частности, его крымских лунных пейзажей. По его словам, «это были первые ноктюрны в советской живописи».