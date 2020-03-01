Для здоровья тела и совести

Как приготовить самый весенний салат, проявить заботу об экологии и вспомнить о важном

Альтернатива автомобилям

Полуостров присоединится к Всероссийской акции «На работу на велосипеде»

Целью мероприятия, которое пройдёт 15 мая и 22 сентября в Ялте, является привлечение внимания к проблеме сохранения экологии городов и улучшению транспортной доступности

Акция призвана изменить модель поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо использования личного автотранспорта.

Мероприятия проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения внимания к проблеме сохранения экологии в городах и улучшения транспортной доступности.

В прошлом году акция прошла в 35 субъектах России. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.bike2work.ru.

Расплата за чистоту

«Крымэкоресурсы» сообщили о новых абонентских отделах в Симферополе

Обслуживание жителей Симферополя по вопросам обращения с ТКО (вывоз мусора) теперь производится в трех абонентских отделах.

Абонентские отделы в городе работают по следующим адресам:

- ул. Крымских Партизан, 13, 1 этаж, тел. +7 (978) 973-50-56;

- ул. Гурзуфская, 5, окно 12;

- ул. Крымская, 4а, тел. +7 (978) 909-51-31, +7 (978) 907-60-77.

Также в Симферополе работает абонентский отдел для жителей Симферопольского района: ул. Крымская, 4а.

Память о великих годах

В курортной столице Крыма пройдёт творческая акция «Ялта читает о Победе»

Цель акции - воспитание патриотизма, стимулирование творческого потенциала жителей и гостей города, приобщение подрастающего поколения к литературному чтению и культурному наследию Великой Отечественной войны.

В рамках первого этапа, который продлится до 1 апреля, участники акции записывают видеоролик (1-1,5 минуты), в котором читают стихотворение или отрывок прозаического произведения о Великой Отечественной войне. Видеоролик размещается в социальных сетях (VKontake, Facebook, Instagram) с хэштегом #ЯлтаЧитаетОПобеде. В описании видеоролика указываются автор и полное название произведения. В случае если участник акции не может самостоятельно загрузить видеоролик в социальных сетях, видеоролик можно направить в адрес Управления культуры Администрации города Ялта на электронную почту: culture@yalta.rk.gov.ru, с указанием имени и фамилии автора видеоролика, а также автора и названия произведения, которое читает участник.

С 1 по 15 апреля 10 видеороликов, получивших наибольший отклик, будут отобраны для участия в интернет-голосовании на сайте Администрации города Ялта. Подведение итогов состоится 16 апреля, в рамках празднования Дня освобождения Ялты от фашистских захватчиков. Участники, вошедшие в тройку лучших, будут отмечены дипломами и призами.

Дополнительную информацию о проведении акции ялтинцы и гости города могут получить в Управлении культуры Администрации города Ялта по адресу: г. Ялта, ул. Руданского, д. 8, каб. 204, телефон: (3654) 205781, электронная почта: culture@yalta.rk.gov.ru