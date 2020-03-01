Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Боец невидимого фронта
Говорят, что... асфальт на дорогах замен ...
Внезаконное разнообразие
Кто так строит?
Самый мужественный праздник
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПотребитель

Для здоровья тела и совести

Как приготовить самый весенний салат, проявить заботу об экологии и вспомнить о важном

Альтернатива автомобилям

Полуостров присоединится к Всероссийской акции «На работу на велосипеде»

Целью мероприятия, которое пройдёт 15 мая и 22 сентября в Ялте, является привлечение внимания к проблеме сохранения экологии городов и улучшению транспортной доступности

Акция призвана изменить модель поведения и мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения вместо использования личного автотранспорта.

Мероприятия проводятся с целью пропаганды здорового образа жизни, привлечения внимания к проблеме сохранения экологии в городах и улучшения транспортной доступности.

В прошлом году акция прошла в 35 субъектах России. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.bike2work.ru.

Расплата за чистоту

«Крымэкоресурсы» сообщили о новых абонентских отделах в Симферополе

Обслуживание жителей Симферополя по вопросам обращения с ТКО (вывоз мусора) теперь производится в трех абонентских отделах.

Абонентские отделы в городе работают по следующим адресам:

- ул. Крымских Партизан, 13, 1 этаж, тел. +7 (978) 973-50-56;

- ул. Гурзуфская, 5, окно 12;

- ул. Крымская, 4а, тел. +7 (978) 909-51-31, +7 (978) 907-60-77.

Также в Симферополе работает абонентский отдел для жителей Симферопольского района: ул. Крымская, 4а.

Память о великих годах

В курортной столице Крыма пройдёт творческая акция «Ялта читает о Победе»

Цель акции - воспитание патриотизма, стимулирование творческого потенциала жителей и гостей города, приобщение подрастающего поколения к литературному чтению и культурному наследию Великой Отечественной войны.

В рамках первого этапа, который продлится до 1 апреля, участники акции записывают видеоролик (1-1,5 минуты), в котором читают стихотворение или отрывок прозаического произведения о Великой Отечественной войне. Видеоролик размещается в социальных сетях (VKontake, Facebook, Instagram) с хэштегом #ЯлтаЧитаетОПобеде. В описании видеоролика указываются автор и полное название произведения. В случае если участник акции не может самостоятельно загрузить видеоролик в социальных сетях, видеоролик можно направить в адрес Управления культуры Администрации города Ялта на электронную почту: culture@yalta.rk.gov.ru, с указанием имени и фамилии автора видеоролика, а также автора и названия произведения, которое читает участник.

С 1 по 15 апреля 10 видеороликов, получивших наибольший отклик, будут отобраны для участия в интернет-голосовании на сайте Администрации города Ялта. Подведение итогов состоится 16 апреля, в рамках празднования Дня освобождения Ялты от фашистских захватчиков. Участники, вошедшие в тройку лучших, будут отмечены дипломами и призами.

Дополнительную информацию о проведении акции ялтинцы и гости города могут получить в Управлении культуры Администрации города Ялта по адресу: г. Ялта, ул. Руданского, д. 8, каб. 204, телефон: (3654) 205781, электронная почта: culture@yalta.rk.gov.ru

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 570 от 13 марта 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 43 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:42

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Март 2020 (51)
Февраль 2020 (85)
Январь 2020 (71)
Декабрь 2019 (86)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru