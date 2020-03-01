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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... родители поразились рецептуре школьной пиццы

Пожелавшая сохранить анонимность жительница курортной столицы долго пыталась идентифицировать хлебобулочное изделие, которое решил продегустировать её ребёнок, наконец идентифицировала и поразилась: «Смотрите, вот такую пиццу продают во 2-й школе г. Ялта. 50 рублей. За что? 1 кг теста стоит 50 р., колбасы тут, можно сказать, и нет вообще, сыром даже не пахнет... Вообще совести нет... Кто это контролирует, интересно знать?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 571 от 20 марта 2020 года

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Просмотров: 47 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:56

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