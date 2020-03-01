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Говорят, что... на больных детей сыплется штукатурка
Не представившаяся крымчанка сетует: «Симферополь. Детская поликлиника на Титова. Лечитесь, детки, не болейте. По пять раз на день вытряхивали кровать ребёнку от штукатурки. Куда уходят деньги для ремонта больниц?»
Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 571 от 20 марта 2020 года
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