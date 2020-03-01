В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... на больных детей сыплется штукатурка

Не представившаяся крымчанка сетует: «Симферополь. Детская поликлиника на Титова. Лечитесь, детки, не болейте. По пять раз на день вытряхивали кровать ребёнку от штукатурки. Куда уходят деньги для ремонта больниц?»