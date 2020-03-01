Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Внезаконное разнообразие
Наука, культура и гражданский долг
Раскритикованный департамент
Вместо открытия – консервация
Говорят, что... новые фонари на Набережн ...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... братскую могилу оккупировали бомжи

Братская могила погибших во время бомбового удара по Севастополю 30 апреля 1942 года находится в одном из спальных районов города. Небольшой памятник с табличкой расположен на территории бывшего вертолётного завода на проспекте Октябрьской революции. Сегодня сам памятник выглядит удручающе, а местность вокруг считается неблагополучной – всё время что-то горит, откуда ни возьмись появляется мусор, на руинах расположенных на этом же участке зданий множатся граффити и реклама запрещенных веществ. «К 9 Мая готовы на 100%», – с грустной иронией пишут севастопольцы в соцсетях по поводу полного бездействия властей в отношении этого памятника Великой Отечественной.

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 571 от 20 марта 2020 года

Еще статьи:
Просмотров: 68 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:59

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Март 2020 (70)
Февраль 2020 (85)
Январь 2020 (71)
Декабрь 2019 (86)
Ноябрь 2019 (87)
Октябрь 2019 (88)

© 2008—2020, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru