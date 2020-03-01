В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... братскую могилу оккупировали бомжи

Братская могила погибших во время бомбового удара по Севастополю 30 апреля 1942 года находится в одном из спальных районов города. Небольшой памятник с табличкой расположен на территории бывшего вертолётного завода на проспекте Октябрьской революции. Сегодня сам памятник выглядит удручающе, а местность вокруг считается неблагополучной – всё время что-то горит, откуда ни возьмись появляется мусор, на руинах расположенных на этом же участке зданий множатся граффити и реклама запрещенных веществ. «К 9 Мая готовы на 100%», – с грустной иронией пишут севастопольцы в соцсетях по поводу полного бездействия властей в отношении этого памятника Великой Отечественной.