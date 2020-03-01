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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в дорожных ямах установили информационные таблички

Те, кто в последнее время следовал транзитом через г. Старый Крым, наверняка отдали дань остроумию и находчивости одного из местных жителей. Его стараниями в городе посреди дорожных ям появились информационные таблички. Видя позитивную реакцию на свою инициативу, мужчина решил пояснить что к чему в социальных сетях: «Крым-Солхат (Старый Крым) в ХIV веке находился на пересечении торговых путей между Востоком, Западом и Русью, здесь находился крупный узловой пункт караванного пути на Китай, более известного как «Великий шелковый путь». Центральная улица города – ул. Ленина – как раз и была частью этого пути. По сути она сейчас находится в состоянии ХIV века. Именно поэтому центральную артерию города и не ремонтируют, её надо сохранить в первозданном виде! Проехал по городу и установил памятные таблички. Люди едут, останавливаются, улыбаются».

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 571 от 20 марта 2020 года

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Просмотров: 30 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:01

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