Убийство квартиранта, криминальные займы...

Чем запомнилась минувшая «уголовная неделя» на полуострове

В Симферополе появились очередные жертвы любовных треугольников и были раскрыты родственно-дружеские кражи, в Севастополе готовятся к судам за найденные деньги, а в Армянске скоро будет полировать скамью подсудимых бывший начальник городского отдела МВД.

Дела столичные, уголовные

По статистике в Бермудском треугольнике сгинуло гораздо меньше людей, чем в треугольнике любовном. Причем если информация о пропажах людей в бермудском омуте как-то поступать перестала, то жертвы омута любовного постоянно появляются в криминальных сводках.

Последний такой случай несколько дней назад произошел в пригороде Симферополя – поселке Каменка. 47-летний местный житель и его 45-летняя гражданская жена приютили у себя некоего мужчину без постоянного места жительства. Хотя почему некоего, это женщина его настояла принять, мол, в юности были знакомы, правда, насколько близко, дама умолчала. «Квартирант» в обмен на кров и питание обещал помогать по хозяйству. Правда этим его помощь не ограничилась. «По старой памяти» он начал оказывать знаки внимания хозяюшке. В один из таких моментов, когда оказание внимания зашло слишком далеко, появился хозяин дома. Немая сцена длилась несколько секунд, После чего квартирант почувствовал, что жизнь бьет ключом, причем по голове. Разводной ключ оказался настолько эффективным оружием, что у квартиранта оказалась проломлена голова в двух местах. Тем не менее, истекая кровью, он еще держался на ногах. Однако взбешенный хозяин вытолкал его за ворота. Несчастный сделал несколько шагов, упал и умер. Прибывшие врачи скорой помощи лишь констатировали смерть несчастного, а прибывшие полицейские задержали убийцу.

В крымской столице, кроме дел мокрых, были и другие уголовные деяния. Так, полицейские дважды докладывали о раскрытии родственно-дружеских краж. В первом случае пострадал 65-летний симферополец. К нему на огонек заглянул 54-летний брат, проживающий неподалеку. Когда единоутробный родственник ушел, хозяин обнаружил исчезновение своего дорогого ноутбука. Пришлось обращаться в полицию. Исчезнувший гаджет стражи закона быстро обнаружили у вороватого брата потерпевшего.

Во втором случае жертвой кражи стал 27-летний житель крымской столицы. К нему в гости зашел 29-летний друг. Выпили они, посидели, ну и гость остался ночевать. А утром, когда хозяин проснулся, дома уже не было ни друга, ни хозяйского ноутбука. И тот и другой были найдены довольно оперативно. За кражу ноутбука грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы по статье 158 УК РФ.

В Симферополе же отличился и 40-летний местный автослесарь. В автомастерскую, где он работал, 28-летний симферополец сдал на ремонт свой автомобиль «Тойота». Слесарь неполадки устранил, но отличился он не в этом. После устранения неисправностей слесарь решил проверить результаты своего труда. Он прыгнул за руль «Тойоты» и помчался по городу. Правда поездка была недолгой: «Тойота» врезалась во встречный автомобиль. В результате слесарь не пострадал, а вот отремонтированная им машина уже ремонту не подлежит. Зато наш герой подлежит наказанию за угон, это статья 166 УК РФ.

А вот 29-летний симферополец покрыл себя несмываемой уголовной славой при штурме дома родной бабушки. Наш герой злоупотреблял спиртным. Когда в очередной раз его мучило похмелье, он направился раздобыть денег у своей бабушки. Но старушка падшему внуку открывать дверь не стала. Тогда внучок начал осаду жилья пенсионерки. Сначала он провел психологическую атаку, мол, открывай, старая, а то порешу. А потом с помощью камней побил окна в доме и, забравшись внутрь, унес с собой телевизор и роутер. Полицию вызвали перепуганные соседи, ну а пострадавшая старушка в слезах рассказала, что у нее пропало. Взяли буйного внучка, когда он уже успел сдать похищенное в ломбард и опохмелиться.

Недешево пообедала в одном из городских кафе 55-летняя дама. Она, сидя за столом, даже не заметила, как проходивший мимо парень смел у нее из-под рук дорогой смартфон. Однако гаджет был настолько любим, что дама обратилась в полицию. Вора задержали оперативно.

В других уголках Крыма

Забавный случай на днях произошел в Севастополе. 44-летняя горожанка пришла за покупками в один из торговых центров. Когда у нее закончилась наличность, дама сняла в банкомате пять тысяч рублей одной банкнотой. Однако женщина была так увлечена шопингом, что забыла взять деньги. Забытую купюру увидела сотрудница торгового центра и стала спрашивать у посетителей, кто же так оплошал. Однако хозяйка денег была уже далече, а остальные только плечами пожимали. Но тут «сориентировался» 30-летний, ранее судимый севастополец. Он заявил, что деньги его, и забрал банкноту. Куш небольшой, и вряд ли за него кто-то будет искать, подумал хитрый мужчина, но просчитался. Когда сотрудница торгового центра отдавала ему купюру, то записала номер телефона. Так что после обращения забывчивой дамы куда следует, севастопольца нашли быстро. Теперь ему придется ответить по статье 159 УК РФ – мошенничество. А это минимум два года лишения свободы.

Халатность в отношении своих денег проявил и 67-летний пенсионер из Севастополя. Он вечером после дружеской вечеринки шел домой, то ли на двух конечностях, то ли на трех. По пути у человека вывалился кошелек с крупной суммой денег. Это заметил 30-летний прохожий, «подмел» потерю и был таков. Наутро протрезвевший и случайно обедневший пенсионер обратился в полицию. Непорядочного прохожего полицейские вычислили по камерам видеонаблюдения, и ныне ему «шьют» уголовную статью за кражу.

В Красноперекопске задержан криминальный ходок по гостям и займам. 54-летний местный житель заглядывал на огонек к знакомым и просил в долг, но, даже если не давали, все равно потом горько жалели. У 70-летней пенсионерки наш герой назанимал 60 тысяч рублей, а когда старушка отказала в кредите, стащил у нее 30 тысяч. У 56-летнего друга он пытался одолжить 20 тысяч, но тщетно, тогда друг, сам того не ведая, лишился своей банковской карточки с куда большей суммой. 28-летний знакомый дал в долг нашему герою 20 тысяч и остался ни с чем. Сейчас наш герой – фигурант двух статей уголовного кодекса: 158 – кража и 159 – мошенничество.

Керченскими полицейскими задержан 20-летний парень, который через Интернет продавал автозапчасти. То есть наш герой получал предоплату за товар, а сам товар покупателям так и не отправлял, его просто не существовало в природе.

В Армянске же скоро будет полировать скамеечку подсудимых бывший начальник городского отдела МВД. Этот товарищ, который честным людям совсем не товарищ, прямо на дому устроил подпольный цех по разливу водки. Причем в солидных объемах. Когда к нему нагрянули коллеги, то обнаружили в бочках и бутылках почти 500 литров спиртосодержащей жидкости. Свою подпольную алкогольную деятельность он уже признал и готов понести заслуженное наказание.