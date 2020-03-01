Когда рушатся планы

Хроника борьбы с распространением коронавируса на полуострове

Буквально в прошлом номере «КТ» мы делали своеобразный обзор событий и тенденций, наблюдающихся как в Крыму, так и в России и в мире в целом, в связи с пандемией коронавируса. Еще неделю назад казалось, что ажиотаж вокруг этой темы непомерно раздут, много спекуляций и «теорий заговора», но события последних дней показывают, что это, как говорится, были лишь цветочки. На этой неделе «новостная лента коронавируса» гораздо напряженнее, а важность появляющейся информации заставляет нас второй раз подряд за две недели обратиться к одной и той же теме. И, судя по тому, как развиваются события, скорее всего, масштабы проблем, изменений и последствий нам ещё только предстоит осознать и ощутить, хотя на территории полуострова на момент сдачи этого номера газеты в печать не было официально зарегистрировано ни одного заболевшего коронавирусом (2019-nCoV).

Цифры и эмоции

В Республике Крым было зарегистрировано около 130 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран и оставленных под домашним наблюдением медиков. Еще трое были в минувшие несколько дней госпитализированы и обследуются, но ни у одного, согласно официальным данным минздрава, опасный вирус не был выявлен. В Севастополе же под наблюдением остаются 78 человек, но пациентов с подтвержденным коронавирусом так же, как и на территории республики, – нет. Как нет и дефицита товаров в магазинах, не замечено и прогнозируемого повышения цен. И хотя, как показывает мониторинг этой темы, Крым, к счастью – далеко не худший в плане «распространения паники» российский регион (не говоря уже о некоторых европейских странах и о некоторых регионах в США, где паническое настроение в эти дни порой просто зашкаливает), нервозность, напряженность у населения чувствуется… Из «коронавирусных реалий» на полуострове пока только отмена массовых мероприятий и перевод детей и подростков на дистанционное обучение, да и то пока не тотальный. Хотя в некоторых регионах России граждане уже даже и работают дистанционно.

Кстати, об общероссийских данных. По данным мониторингового сервиса Яндекса, к настоящему моменту в России зарегистрировано 93 случая заражения COVID-19, 8 человек уже выздоровели – летальных исходов нет. На соседней же Украине, по официальным данным, зарегистрировано 7 случаев заболевания и один летальный исход. Однако, учитывая общее состояние медицины в соседнем государстве и фактически бесконтрольный человеческий поток из основного источника коронавируса в ЕС – Италии, многие эксперты выражают сомнения в достоверности таких цифр.

Что же касается дистанционной работы, то около 80% российских работодателей не смогут обеспечить удаленную работу для своих сотрудников, треть отечественных компаний не вводили меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и лишь 16% работодателей разрешили сотрудникам работать из дома. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом HH.ru специально для «Известий». «А вот опрос, проведенный среди соискателей (абонентов HH.ru), показал, что доля недобросовестных компаний еще выше. Более 45% респондентов заявили, что их работодатель не предпринял никаких мер по борьбе с коронавирусом. Лишь 11% сотрудников сообщили, что на работе им измеряют температуру. 7% отметили, что в офисе стали чаще делать уборку, 12% сообщили о закупках антисептиков. При этом только 13% сотрудников имеют возможность работать из дома», – пишет издание. Как показало исследование аналитического центра «Битрикс24», 35% компаний вообще не рассматривают вариант дистанционной работы. В минтруде пояснили, что сотрудники компаний могут выйти на удаленную работу лишь по соглашению с работодателем, а единственным исключением является ситуация, когда сотрудника принудительно изолируют от общества на период двухнедельного карантина.

До особого распоряжения

В Крыму на этой неделе предприняты беспрецедентные меры безопасности для недопущения распространения опасного заболевания.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ о введении режима повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Согласно документу, опубликованному на сайте крымского правительства, особые распоряжения на время введения режима получили региональные министерства, администрации муниципальных образований и местные работодатели. «Ввести на территории Республики Крым режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым с 00:00 17 марта 2020 года и до особого распоряжения, – говорится в документе. – Запретить на территории Республики Крым на период действия режима «Повышенная готовность» проведение детских, спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий».

Министерству финансов и Минэкономразвития Республики Крым поручено подготовить проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда Совета министров Республики Крым на финансирование профилактических противоэпидемических мероприятий.

Министерству внутренних дел по Республике Крым предписано оказывать содействие Роспотребнадзору в поиске граждан, прибывших с неблагополучных территорий, и следить за соблюдением режима изоляции.

Министерству образования, науки и молодежи РК и руководителям образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования всех форм собственности необходимо проработать вопрос организации дистанционного обучения.

Мининформ обязан обеспечить ежедневное информирование населения о мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Также в документе указано, что в Ялте и Евпатории должны оснастить и привести в готовность обсерваторы, предусмотренные для непрерывного медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из неблагополучных по эпидобстановке стран. Все местные работодатели, согласно указу, теперь должны обеспечить измерение температуры тела своих работников на рабочих местах и отстранять тех, у кого она повысилась. Граждане в случае появления первых признаков респираторной инфекции должны оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно вызвать врача, а не ходить самостоятельно в медучреждение.

Кроме этого, власти Крыма ввели запрет на проведение массовых мероприятий в республике в связи с угрозой распространения коронавируса. Как сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, с 17 марта начал действовать режим «повышенной готовности» для всех органов власти. «На период действия режима запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия», – цитирует Гоцанюка его пресс-служба. Всем муниципалитетам также рекомендовано максимально сократить количество проводимых массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. «По возможности проводить их в видеоформате или без зрителей, допуская возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий», – добавил Гоцанюк.

Впрочем, принимаемые меры власти называют всего лишь профилактическими. И будет любопытно взглянуть, во что преобразуются эти профилактические меры в ближайшие дни...

Граница закрыта до 1 мая

Граница России с Украиной на севере Крымского полуострова, как и все остальные рубежи страны, закрылась для иностранцев и лиц без гражданства с 00 часов 00 минут 18 марта до 1 мая 2020 года, говорится в распоряжении правительства России от 16 марта 2020 № 635-р.

Согласно тексту документа, «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» ограничивается въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Исключение сделано для дипломатов, представителей международных организаций и других государств, членов их семей, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения. Также въезд будет разрешен лицам, имеющим дипломатические, служебные и частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника. Доступ через границу России сохраняется только для лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации. Кроме того, МВД России с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 г. приостановило прием документов, оформление и выдачу виз иностранцам, приглашений на въезд в Российскую Федерацию для учебы или работы, а также разрешений на работу иностранным гражданам (за исключением вышеуказанных особых случаев).

Дистанционное обучение

Как мы уже упоминали, дистанционной работы, как в некоторых регионах страны, или закрытия, к примеру, кинотеатров, как мест массового скопления людей, на полуострове пока не замечено, но такое явление, как перевод на дистанционное обучение, применяется всё активнее в последние дни. Например, с понедельника 16 марта Крымский федеральный университет им. Вернадского перевел своих студентов на дистанционный режим в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Затем решение перейти на дистанционное обучение ориентировочно до 8 апреля было принято и в СевГУ.

Также в связи с пандемией коронавируса планируют перевести на дистанционное обучение и школьников. Но в школах со следующей недели начнутся плановые каникулы, поэтому окончательное решение по этому вопросу будет, скорее всего, ближе к концу этих каникул. В целом же как Минобраз РК, так и соответствующий департамент севастопольского правительства распорядились усилить санитарно-противоэпидемические меры в образовательных учреждениях Крыма.

Кстати, как сообщила глава министерства Валентина Лаврик, сейчас в Крыму на карантин, но не из-за коронавируса, а в связи с ОРВИ закрыто две школы и 38 классов. «Это учреждения, где уровень заболеваемости ОРВИ превышает 20% от общего числа обучающихся. Это – штатная ситуация. В этих школах – 1400 детей. Плюс еще 38 классов в других школах, всего на карантине находится 2380 детей. Это примерно 1% от общего числа обучающихся в республике», – привела данные министр.

В это же время в соседней стране…

В Киеве задержали группу лиц, которые под угрозой оружия украли у предпринимателей 100 тысяч медицинских масок. По словам пострадавших, медицинские маски на сумму около 1 млн гривен они приобрели в разных местах в течение нескольких недель и через знакомых решили их реализовать. Во время встречи с покупателями и перегрузки товара в их авто, на место происшествия подъехал автомобиль, из которого выбежала группа мужчин в спецодежде с предметами, похожими на пистолеты. Представившись работниками СБУ и угрожая оружием, мужчины положили пострадавших на землю, догрузили товар и без каких-либо объяснений разъехались в разные направления. Разбойниками оказались жители Киева и Киевской области в возрасте от 26 до 42 лет, которые не имеют отношения к правоохранительным органам и совершили преступление с целью завладения дефицитными медицинскими масками для их последующей перепродажи. Большинство масок удалось найти, но несколько тысяч злоумышленники успели реализовать.