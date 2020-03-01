Знаки особого внимания

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Владимир Путин наградил строителей Крымского моста

Президент России побывал на полуострове с рабочим визитом

Президент России Владимир Путин на этой неделе приехал в Крым с рабочим визитом. Глава государства в Севастополе, на территории Константиновской батареи, встретился с жителями полуострова, а также вручил награды строителям Крымского моста. Приметой времени, так сказать, стало то, что для недопущения распространения коронавируса у всех посетителей с помощью тепловизоров на входе проверяли температуру, а в зале, где проходила встреча, были установлены ионизаторы воздуха, подготовлены дезинфицирующие средства и антисептик.

Два Героя, сотня орденов

В ходе встречи с общественностью в Севастополе президент России Владимир Путин вручил награды строителям Крымского моста. Двоим людям было присвоено звание Героя труда, а еще сотня человек удостоились ряда наград, среди которых ордена «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени, Александра Невского, Почета, Дружбы, а также медали и почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

«Я имел удовольствие поздравить и наградить строителей Крымского моста. Я думаю, что это одно из самых ярких, знаковых событий, которое как бы визуализировало воссоединение Крыма и Севастополя с остальной Россией. Но мало того, что это визуализировало, это еще и создает хорошие предпосылки для поступательного и хорошего развития Крыма и Севастополя», — сообщил по этому поводу Путин.

Что же касается присвоения звания Героя труда, то «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста», как говорится в тексте указа, этой чести были удостоены Николай Зайков, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций Коломенской территориальной фирмы «Мостоотряд-125» и предпринимателю, общественному деятелю Аркадию Ротенбергу.

«Много» — ответ недостаточный

Также на встрече с крымскими общественниками президент РФ пообещал уделить особое внимание музею-заповеднику «Херсонес Таврический», в частности, выделению ему финансирования на содержание участков хоры (бывшей сельскохозяйственной округи античного, а затем средневекового города) и берегоукрепление. «Херсонес — это источник зарождения и веры, и русского народа. Не только русского, но и украинского, в последующем и белорусского. Вот именно поэтому это место является в известной степени сакральным для нас. Потому что после того, как здесь крестился Владимир, крестил свою дружину, за этим началось крещение Руси, — рассказал Путин. — Поэтому, конечно, нужно уделить этому особое внимание. И я переговорю обязательно с министерством культуры и с министерством финансов. Даже не сомневайтесь — мы не бросим, не оставим. Будем над этим работать».

Так президент ответил на вопрос директора заповедника Елены Морозовой. Она обратила внимание на проблему хоры в Херсонесе, участки которой за последние годы «превращались в свалки и помойки». Именно благодаря хоре, по словам директора, Херсонес вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако объем финансирования Морозова обозначить не смогла. «Определение «Сколько нужно денег? — Много» — ответ недостаточный. Нужно все посчитать как следует, потому что это все-таки деньги государственные, и они любят счет такой конкретный, но то, что мы будем заниматься этим — даже не сомневайтесь», — ответил Владимир Путин.

Не ставьте Лукашенко в сложное положение

Поднимался на встрече и вопрос отсутствия транспортного сообщения между Крымом и Белоруссией. И президент России объяснил причину данной ситуации. «Не ставьте президента Белоруссии в сложное положение — он хочет выстраивать отношения добрососедские с Украиной, думаю в этом все дело, а не в экономической целесообразности или в отсутствии таковой для перевозчиков. Белоруссия имеет право, это суверенное независимое государство, — сказал Путин. — Она имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной для себя»— сказал глава российского государства. При этом президент отметил, что рано или поздно появится возможность прямого сообщения между Крымом и Белоруссией. «Хотя я понимаю, что для вас, для белорусов по национальности, связь и техническая возможность со своей исторической Родиной быть в тесном, хорошем контакте, иметь возможность перемещаться — это важно. Думаю, что настанет время, когда и эти вопросы будут решены. Мы со своей стороны делаем все, и будем делать все, чтобы люди, которые в Крыму проживают, не чувствовали никаких ограничений. Думаю, что все станет на свои места», — заключил он.

Крым — бывший донор

Любопытный пассаж прозвучал на встрече президента с жителями полуострова, когда речь зашла о положении Крыма до 2014 года. Владимир Путин сообщил, в частности, что полуостров был финансовым донором для других областей Украины. «Видно из документов финансовых. Крым в составе Украины был донором, хотя сам нуждался. Я просто это очень хорошо знаю, потому что мне прежние руководители прямо и честно говорили: «Да, мы понимали, что Крым сам нуждается в помощи и поддержке, но в других частях страны было еще хуже. Поэтому деньги отсюда брали и перераспределяли», — рассказал Путин.

По его словам, действия Украины привели к тому, что инфраструктура Крыма после распада Советского Союза не развивалась, а уничтожалась. «Так дораспределялись, что все как было в средине восьмидесятых годов прошлого века, так все и осталось еще и в полуразрушенном состоянии оказалось. Это факт, — сообщил российский президент. — Крым уникальное место. Веками здесь все концентрировалось. Концентрировался и интерес Российского государства здесь».

Андрей БАРЯНОВ
Фото мид.рф
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 571 от 20 марта 2020 года

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Просмотров: 101 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:33

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