Изменениям – да!

Парламентарии Крыма и Севастополя одобрили поправки к основному закону

В этом году во время традиционного послания Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин инициировал внесение поправок в Конституцию страны. На прошлой неделе соответствующий законопроект был одобрен в третьем чтении Госдумой, после чего его поддержали члены Совета Федерации. Теперь слово за гражданами – нам предстоит выразить своё отношение к поправкам в ходе всероссийского голосования. Оно пройдёт 22 апреля.

Большинством голосов

Тем временем, согласно процедуре, после одобрения поправок к Конституции Федеральным Собранием положительный отзыв должны оставить парламенты всех субъектов страны. Если законодательные органы не менее двух третей российских регионов одобряют предложенные изменения, законопроект будет направлен на рассмотрение президента. Заседания региональных парламентов, посвящённые поправкам в Конституцию, на прошлой неделе прошли по всей стране. В том числе, разумеется, в Крыму и Севастополе.

Что касается города федерального значения, депутаты Законодательного собрания поддержали поправки при соотношении голосов: 17 – за, 5 – воздержались.

Владимир Немцев, председатель Законодательного собрания Севастополя:

«Поправки направлены на развитие Российской Федерации, прежде всего, как социального государства, потому что многие из них касаются социальных гарантий. Это пенсии, минимальный уровень оплаты труда, защита семьи и детства, здравоохранение. Это всё то, что волнует в большей степени наше общество».

В Крыму всё прошло не так гладко. За поправки проголосовали 67 депутатов, их поддержали фракции «Единая Россия» и ЛДПР. А вот представители КПРФ от голосования воздержались. Более того, руководитель фракции открыто заявил об отказе, своём и единомышленников, поддерживать рассматриваемый закон о поправках.

Сергей Богатыренко, председатель парламентского комитета по социальной политике и делам ветеранов, руководитель фракции КПРФ в Госсовете РК:

«Твёрдо настаивая на капитальном «ремонте» основного закона страны, КПРФ активно включилась в работу по подготовке изменений, направленных на укрепление и развитие государства. Внесённые нашей партией 108 поправок касались, в том числе, закрепления важнейших социальных гарантий. Однако эти изменения были отклонены. В связи с этим фракция КПРФ в крымском парламенте не поддерживает федеральный закон о поправках к Конституции РФ и настаивает на принятии закона о конституционном собрании и продолжении полноценного конституционного процесса».

Новая Россия

Однако коммунисты, как водится, остались в меньшинстве. Крымский парламент всё же одобрил предложенные поправки большинством голосов, так что спикер сразу после голосования подписал документ, чтобы незамедлительно отправить его в Совет Федерации. Более того, Государственный совет Крыма уже разработал план по внесению изменений в региональное законодательство, которые потребуются после вступления в силу поправок к Конституции. Помимо этого, ведётся работа по согласованию необходимости изменения названия регионального парламента в связи с закреплением статуса Государственного совета при президенте в Конституции.

Владимир Константинов, председатель Государственного совета РК:

«С принятием изменений в основной закон мы получим фактически новую Конституцию, новую политическую систему, новую Россию. Необходимость предлагаемых поправок диктуется временем. Наша страна подошла в своём развитии к новому этапу, для преодоления которого изменения жизненно необходимы. Они должны придать политической системе больший динамизм, состязательность, повысить роль в политической жизни страны партий, а через них – рядовых граждан».

В числе прочего парламентарии отметили, что поправками предлагаются единые правовые основы систем здравоохранения, воспитания и образования. Кроме того, народные избранники Крыма особо отметили, что статья 114 Конституции теперь будет дополнена перечнем обязательств правительства. Среди них, например, содействие развитию предпринимательства и частной инициативы.

Роль человека

Не менее важным, считают парламентарии, является закрепление обеспечения государственной поддержки научно-технологическому развитию России, сохранение и развитие её научного потенциала. При этом предлагаемые поправки уделяют большое внимание отражению в Конституции роли человека труда в обществе, условиям для существенного повышения реальных доходов граждан, устойчивого экономического роста страны.

Анна Рубель, председатель комитета по вопросам здравоохранения:

«Поправки имеют не декларативный характер, а устанавливают конкретные меры социальной поддержки и обязательства государства перед гражданами. В частности, благодаря тому, что в федеральную рабочую группу вошли практикующие медики и организаторы в сфере здравоохранения, в новой редакции появится три важных, ключевых момента, которые расширяют и одновременно конкретизируют права граждан на охрану здоровья, медицинскую помощь. Помимо этого, усилена роль органов местного самоуправления в вопросах охраны здоровья».

А председатель комитета по законодательству Сергей Трофимов в своём выступлении обратил внимание депутатов на две новых конституционных нормы, которые напрямую затрагивают интересы крымчан. «Во-первых, малейшие попытки или призывы к пересмотру итогов волеизъявления жителей Крыма в 2014 году теперь являются нарушением Конституции. Во-вторых, крымчане смогут быть кандидатами на должность президента Российской Федерации», – резюмировал парламентарий, добавив, что эта позиция в поправке учтена.