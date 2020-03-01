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СоциумПотребитель

Детские деньги по-крымски

Как с июля этого года в малообеспеченных семьях будут получать социальные выплаты

Во время своего послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин пообещал ввести новые выплаты для семей с детьми. Пособия начнут назначать уже с 1 июля этого года. Кто сможет получить деньги? О какой сумме идёт речь? Подробности в Министерстве труда и соцзащиты Крыма выясняли наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Детали обеспечения

Крымское правительство готовится к выполнению обещаний, которые во время послания Федеральному собранию дал президент России Владимир Путин. В связи с этим с 1 июля 2020 года ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 3 до 7 лет будут получать семьи с низкими доходами, меньше величины прожиточного минимума, установленного в Республике Крым. Если в такой семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, то пособие будет назначено на каждого ребенка. При этом ранее назначенные гражданам региональные выплаты будут сохранены в полном объеме.

Татьяна Шкурина, консультант отдела адресной социальной помощи Министерства труда и социальной защиты РК:

«Размер определён – 50% от прожиточного минимума, утверждённого в конкретном субъекте Российской Федерации за второй квартал предшествующего года. То есть эта выплата в 2020 году будет составлять в Республике Крым 5612 рублей 50 коп. на каждого ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно».

Новые детские выплаты будут, как уже упоминалось, начислять уже с июля текущего года, но заявитель при этом может обратиться за пособием вплоть до 31 декабря. Даже в таком случае он получит сумму за весь прошедший год. Сначала с ним рассчитаются за период с июля по декабрь, а затем за первое полугодие, то есть начисление выплат будет фактически осуществляться с 1 января 2020 года.

Татьяна Шкурина:

«Выплата будет осуществляться с января 2020 года при условии, если ребёнок на эту дату уже достиг трёхлетнего возраста».

Если, допустим, ребёнку исполнилось три года в марте, то и пособие будут выдавать с марта по декабрь. Выплаты действуют в течение календарного года. С января 2020 года придётся писать новое заявление.

Форма и отчетность

Форма же заявления будет единой, в ней гражданин будет указывать минимальное количество сведений. После получения заявления от гражданина органы соцзащиты получат в электронном виде из Единого реестра записей актов гражданского состояния подтверждение факта рождения ребенка.

А для определения уровня доходов семьи и нуждаемости в получении выплаты Федеральная налоговая служба, Пенсионный фонд, Росреестр, МВД будут через свои информационные системы предоставлять сведения о доходах и имуществе граждан, а органы опеки – информировать о лишении и ограничении родительских прав. Минтруд и Минкомсвязь обеспечивают технические решения для электронного обмена запросами и документами между ведомствами. Для тех граждан, у которых нет личного кабинета на портале госуслуг, сохранятся и традиционные возможности подачи заявления через органы социальной защиты. Порядок обращения граждан за пособием будет доведен до населения дополнительно.

 

«Размер определён – 50% от прожиточного минимума, утверждённого в конкретном субъекте Российской Федерации за второй квартал предшествующего года. То есть эта выплата в 2020 году будет составлять в Республике Крым 5612 рублей 50 коп. на каждого ребёнка в возрасте от трёх до семи лет включительно».

Нина АРХИПОВА
фото ТАСС
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 571 от 20 марта 2020 года

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Просмотров: 120 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:07

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