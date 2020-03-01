За счёт сирот

Как интернат в Керчи превратился в спортивную школу

Несмотря на душещипательные речи и щедрые посулы, крымская номенклатура относится к детям-сиротам достаточно небрежно. Взять хотя бы дом для ребят, лишённых родительской опеки, который недавно достроили в Керчи. Заселяли его с большим апломбом, высокопоставленные чины лично прибыли на объект, чтобы перерезать натянутую у подъезда ленточку, а затем выяснилось, что в здании нет ни газа, ни отопления. И это в разгар зимы. Живи – не хочу.

«Полный беспредел»

Это далеко не единственный случай, когда чиновники жертвуют сиротами – самой беспомощной группой граждан – в угоду своим интересам. В редакцию «Крымского Телеграфа» с просьбой разобраться в странных и подозрительных обстоятельствах обратилась читательница Оксана Жулёва. Она – выпускница керченской школы-интерната для детей-сирот.

Интернат был открыт ещё в середине прошлого века. Примерно тогда же появилась традиция каждый год проводить день выпускников. В этот день бывшие воспитанники интерната приезжают в школу, чтобы встретиться с педагогами, многие годы бывшими для них семьёй, и с нынешними учениками. Дети, говорит Оксана, всегда очень ждут приезда гостей. Для ребят это и общение с новыми людьми, и гостинцы, и в целом атмосфера праздника, которой так не хватает тем, кто лишён родительской заботы.

«В этом году встречу неожиданно отменили, – рассказывает наша читательница. – Но мы всё равно приехали и потребовали нас впустить – решили выяснить, что происходит. По словам воспитателей, в школе осталось всего семь сирот, остальные учащиеся – «домашние» дети. Когда я училась, в школе жило несколько сот детей, лишённых родительской опеки, со всего полуострова и даже из других регионов страны. А что сейчас, сироты закончились? Воспитатели и нянечки говорят, что администрация пораспихивала всех по другим интернатам, где условия гораздо хуже, а на освободившиеся места берёт детей, живущих дома с родителями».

Бывшие воспитанники подозревают, что администрация собирается изменить статус школы – из интерната превратить её в обычную, общеобразовательную. Но куда в итоге деваться детям, лишённым родительской опеки?

Настораживает и состояние учебного учреждения. От былой статусности, когда-то отличавшей керченскую школу от других крымских интернатов, не осталось и следа.

«Школа находится в полузаброшенном состоянии, – сокрушается Оксана Жулёва. – Когда мы поднялись на второй этаж, обнаружили, что течёт крыша, всё кругом сыплется. Очевидно, что нынешняя администрация просто разбазаривает оставленное бывшим руководством достояние. И ещё мы заметили, что в интернате заметно поубавилось территории. Был большой участок, а сейчас забор перенесли на несколько метров ближе к зданиям. Не знаю, кто, кому и по какому праву отдал землю, но это полный беспредел!»

Интернат без сирот

С целью выяснить, что происходит в интернате и куда девались все сироты, мы обратились в Керченскую ­горадминистрацию. Но там нам сообщили, что муниципалитет к работе учреждения никакого отношения не имеет. Школа находится в ведении Министерства образования, науки и молодёжи республики, так что городским властям до неё нет никакого дела.

К счастью, нам всё-таки удалось получить некоторые сведения о состоянии и перспективах интерната в правительстве республики.

«За период с 2015 по 2019 годы в Керченской школе-интернате проведены работы по капитальному ремонту пищеблока столовой, медицинского блока, учебных кабинетов, санузлов в общежитии №1, – сообщает заместитель министра образования, науки и молодёжи РК Айдер Аблятипов. – В этом году запланирован капитальный ремонт крыши здания школы и крыш общежитий №1 и 2, разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт фасадов. Кроме того, министерством выделены средства на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт санузлов, столовой, спортивного комплекса, потолочного перекрытия в 13 помещениях здания школы, крыши столовой, фасада и второго обеденного зала, на обследование территории школы-интерната (геодезические исследования) и инженерные коммуникации, на благоустройство территории».

А где же сироты? В текущем учебном году, ответили в Минобразе, в школе-интернате обучается 295 человек. Из них всего шестеро сирот. Социальное положение остальных учащихся таково: 8 детей находятся под опекой, 60 – из многодетных семей, 2 – из семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, 1 – из семьи, находящейся в социально-опасном положении, 6 – из семей с родителями-инвалидами. Ещё 87 человек – это дети, проживающие в сельской местности.

При этом, согласно уставу, школа по-прежнему является учреждением для детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Тогда не совсем ясно, на каких основаниях там учатся дети из многодетных семей? Как вы помните, к таковым закон относит и семьи с тремя детьми, что в наши дни, фактически, является нормой и больше не является признаком неблагополучия – скорее, наоборот. И какое отношение к интернату имеют сельские дети? В общем, вопросов после общения с ­Минобразом стало только больше.

Доходное место

Поскольку от властей нам не удалось получить никакой толковой информации (что, впрочем, было вполне предсказуемо), приходится ограничиться собственными выводами.

Начнём с того, что в 2018 году решением крымского правительства профиль керченской школы-интерната был изменён на спортивный. Учреждение превратилось в нынешнее ГБОУ РК «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». Этому, дескать, способствовали территориальные ресурсы и материально-техническая база. Что ж, почему бы и нет. Однако смена профиля фактически открыла двери интерната для всех детей, которых можно определить размытым понятием «спортивно перспективные». А сироты оказались вроде как вообще ни при чём, и значит, от них можно потихоньку избавляться, распределяя по другим крымским интернатам.

Ещё нюанс. Согласно документам, размещённым на сайте школы, в том же 2018 году учреждение получило право предоставлять платные образовательные услуги. Их перечень, кстати, довольно обширен. Здесь и изучение предметов сверх часов и программ, предусмотренных учебным планом, и специальные дисциплины, и репетиторство, и подготовка к поступлению в средние и высшие образовательные учреждения, и иностранные языки, и факультативы по приобщению к мировой культуре, живописи, графике, скульптуре и народным промыслам. Короче, прейскурант впечатляет разно­образием. Есть также платные спортивные секции и подготовительные группы для желающих в будущем стать учащимися школы.

При этом документами определено, что администрация интерната вправе самостоятельно определять направления и порядок использования средств, полученных путём предоставления платных услуг.

Словом, складывается впечатление, что нынешнее руководство школы решило превратить её в предприятие, приносящее реальный доход. А что взять с сирот? Нечего. Стало быть, им больше не место в интернате?