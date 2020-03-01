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СоциумПроблема

Узаконенная эксплуатация незаконной свалки, или Мусорный контроль по-севастопольски

В Севастополе уже давно остро стоит проблема с вывозом и утилизацией мусорных отходов. И вот наконец, кажется, она сдвинулась с мертвой точки… Или же это очередной «отмыв денег»?

Отслеживать смогут онлайн

По распоряжению врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева в городе будет внедрена новая система контроля за вывозом строительного мусора. На минувшей неделе ее продемонстрировали градоначальнику специалисты Главного управления информатизации и связи на базе ГКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба». Планируется, что благодаря данной системе город наконец сможет избавиться от несанкционированных свалок.

Михаил Развожаев:

«Задача простая – у нас большое количество строек в городе, прежде всего государственных: это реконструкция Большой Морской, это работы, которые начаты по культурному кластеру на мысе Хрустальный, реконструкция спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя. Огромное количество жалоб поступает от жителей – то в одном, то в другом месте замечаются машины, которые сбрасывают мусор в природоохранных зонах: в балках, в лесах и так далее», – сообщает Правительство Севастополя.

При этом отслеживать мусоровозы и контролировать их движение сможет любой человек в режиме реального времени. Система контроля будет размещена на сайте Правительства города.

Михаил Развожаев:

«Сейчас благодаря платформе и постановлению, которое мы приняли, мы обязываем всех перевозчиков не только получить разрешение на вывоз мусора, но и зарегистрироваться в электронной системе. Как только машина регистрируется, она благодаря датчику ГЛОНАСС попадает на нашу интерактивную карту. В этой системе фиксируется весь маршрут машины – от стройки до утилизации».

Пока система работает в тестовом режиме, а полноценно задействовать ее планируется с 23 марта.

Если заедет не туда

Начальник Главного управления информатизации и связи Александра Осипова сообщила, что система определит запретные зоны для автомобилей с мусором, и если машина заедет туда, то об этом сразу поступит сигнал оператору.

Александра Осипова:

«Оператор может сразу позвонить подрядчику и узнать, что машина делает в этой зоне… По мере поступления заявок от подрядчиков количество транспортных средств будет увеличиваться».

Планируется, что на первом этапе к системе будут подключены автомобили, которые вывозят мусор с объектов ФЦП, а также проектов, которые реализуются в городе при поддержке правительства Москвы. Затем в ней задействуют всех крупных застройщиков города.

Михаил Развожаев:

«После того как мы опробуем систему на юридических лицах, перейдем к физическим лицам. В будущем должен быть контроль и за вывозом бытового мусора».

По его словам, вопрос ответственности за сброс мусора в неположенном месте будет детально проработан с ГИБДД и природоохранной прокуратурой.

Михаил Развожаев:

«Чтобы не было никакого шанса уйти от ответственности, если кто-то решит выбросить мусор в запрещенном месте».

Напомним, что изначально предполагалось контролировать ситуацию с вывозом строительного мусора путем выдачи разрешений на его вывоз в Департаменте городского хозяйства, но данная схема была непрозрачна и отправлена на доработку. В итоге было принято решение создать систему, благодаря которой можно отслеживать мусоровозы в режиме реального времени.

Пустая трата денег?

Прокомментировать ситуацию с внедрением новой системы и рассказать о том, насколько она может помочь избавиться от незаконных свалок в городе, «КТ» попросил севастопольского эколога Маргариту Литвиненко. «Я слышала о желании внедрить данную систему. Но тут у меня возникает масса вопросов. Во-первых, разве данный полигон, на который планируют везти строительный мусор, уже принят в эксплуатацию? Насколько я знаю, официально он в эксплуатацию не принят, и соответственно, как можно сваливать туда мусор? Система же контроля лишь в очередной раз подтвердит, что чиновники сами эксплуатируют незаконную свалку. При этом кто будет вывозить туда мусор? Лишь машины компаний, у которых заключен договор. Но ведь они и раньше его туда вывозили, а строительный мусор в лес выбрасывали частники, ну или те компании, которые и в дальнейшем не будут заключать никаких договоров. Те машины, которые без камер, и будут продолжать ездить куда хотят и выкидывать мусор где придется», – считает специалист.

Эколог также пояснила, что подобной системой проблему ликвидации самовольных свалок не решить. Она лишь позволит отслеживать то, куда идут машины, причем те машины, которые и раньше ехали всё на тот же полигон.

Маргарита Литвиненко:

«На мой взгляд, это просто трата денег. Единственный имеющийся полигон в Севастополе – это лишь место, где складируется мусор, официально в эксплуатацию он не принят, поскольку не отвечает необходимым требованиям. Если бы у властей был здравый смысл и не было бы чиновничьего воровства, когда они направляют нереальные средства неизвестно куда и на совершенно вторичные цели, я думаю, что в Севастополе можно было бы построить мусороперерабатывающий завод. Но тут опять-таки мешают санкции. Российские инвесторы не хотят заходить в Крым из-за санкций, из-за нехватки средств или по причине того, что не могут договориться с властями о предоставлении им для этого необходимого места. Поэтому я думаю, что в ближайшие годы проблемы с мусором нам не решить и мусороперерабатывающего завода нам ждать не приходится».

Анна ЧУДАКОВА
Фото nts-tv.mirtesen.ru, sevblago.ru, primechaniya.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 571 от 20 марта 2020 года

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Просмотров: 77 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:26

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