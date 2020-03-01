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СоциумПроблема

Любитель скандалов, или Как глава сельского совета расправляется с неугодными депутатами

О различных конфликтных ситуациях, возникающих в поселке Гвардейское Симферопольского района из-за деструктивных отношений главы этого поселения Игоря Чичкина с местными предпринимателями и общественниками, мы рассказывали уже не раз. То он магазины закрывает в угоду бизнесу своей семьи, то появляется в делах, имеющих признаки коррупции... Теперь же этот руководитель умудрился сделать так, что в Гвардейском лишили депутатских мандатов сразу четверых человек. Два года назад он утаил свое имущество, а теперь утаил декларации неугодных депутатов. Естественно, в поселке вспыхнул очередной скандал, особой пикантности которому придает схема, которую придумал и реализовал вышеупомянутый глава поселения и которая стала известна «КТ».

Четверо за бортом...

В Гвардейском снова скандал: на прошедшей на днях сессии местного сельсовета большинством голосов четырех депутатов – Терещенко Дмитрия, Чикина Дениса, Лютова Андрея и Подкорытова Сергея – лишили мандатов. И вроде бы поделом лишили, причиной послужило несвоевременное предоставление декларации о доходах. Но, когда «КТ» узнал, что с решением коллег слуги народа не согласны и намерены отстаивать свою правоту в суде, а также обратил внимание на детали произошедшего, стало понятно, что в этой истории далеко не всё так однозначно. Дело в том, что из 15 необходимых деклараций о доходах которые были сданы всеми депутатами в один и тот же кабинет Гвардейского сельского поселения, в комитет по противодействию коррупции республики было предоставлено лишь 11 пакетов документов. Остальные по странному стечению обстоятельств в комитет своевременно не попали. Именно это и послужило поводом для собрания внеочередной сессии.

Сергей Подкорытов, экс-депутат Гвардейского сельского совета:

«Мы подали свои декларации в необходимые сроки, а то, что глава сельского поселения Чичкин Игорь Вячеславович не обеспечил доставку этих деклараций в антикоррупционный отдел, то это, я считаю, его вина. Свою декларацию я занес в Гвардейское сельское поселение 10 января 2020 года, сдал в секретариат, где есть у меня отметка».

Аналогичные свидетельства своевременной подачи документов о доходах имеются и от трех других народных избранников, лишившихся своих мандатов. Они озвучивали данную информацию и на упомянутой сессии сельсовета. Но, увы, тщетно. Вообще, происходившее там больше напоминало какую-то расправу. Как будто местная власть хотела избавиться от части депутатского корпуса, а тут, так сказать, подвернулся случай и – нате!.. Кстати, этого же мнения придерживается и депутат крымского парламента Сергей Богатыренко, который приезжал в Гвардейское, чтобы поддержать своих коллег. У него также вызвал недоумение тот факт, что из 15 деклараций четыре не были доставлены в профильный комитет.

Сергей Богатыренко, первый секретарь Крымского республиканского отделения КПРФ:

«Все четыре депутата предоставили декларации с входящим номером, что они их сдали вовремя. Почему так происходит? Я считаю, что это выдуманный такой, наверное, новый метод избавляться от тех депутатов, которые имеют свое мнение, которые готовы высказывать свое мнение и которые, видимо, председателю совета неугодны».

А вот председатель Гвардейского сельского совета Игорь Чичкин с обвинениями в свой адрес не согласен. По его словам, он не обязан отвозить декларации в республиканский комитет по противодействию коррупции. И четырем депутатам, которые были лишены мандатов, дескать, необходимо было лично попросить Чичкина, чтобы он посодействовал в доставке документов по необходимому адресу.

Игорь Чичкин, председатель Гвардейского сельского совета и глава администрации Гвардейского сельского поселения:

«Они могли отправить почтой, они могли лично отвезти в комитет по противодействию коррупции, они могли, в конце концов, подойти лично к председателю, ко мне, сельского совета и сослаться на то, что у них отсутствует время, нет возможности, попросить меня лично отвезти. К сожалению, из пятнадцати четыре человека этого не сделали».

И вот тут в этой истории возникает очень интересный момент, который связан с одним документом, имеющимся в распоряжении редакции...

Говорит одно, делает другое

Итак, Игорь Чичкин утверждает, что для того, чтобы декларации о доходах депутатов были отправлены по адресу, нужно было особо его об этом попросить. Но это совершенно идет в разрез с имеющимся у «КТ» письмом (копией данного документа) главы муниципального образования Симферопольский район Республики Крым – председателя Симферопольского районного совета Галины Шабановой, направленным 26 декабря 2019 года главам сельских поселений Симферопольского района, в котором, со ссылками на соответствующие федеральные законы, четко сказано, что главы сельских поселений (что в данном случае касается и Игоря Чичкина) должны «оказывать содействие депутатам сельского совета в создании и печати справок о доходах, а также обеспечить предоставление этих справок в Комитет по противодействию коррупции Республики Крым». Так почему же не было обеспечено предоставление документов? Может быть, здесь мы имеем дело с предвзятостью, учитывая, что одиннадцать пакетов других депутатов Чичкин все-таки отправил в Комитет по противодействию коррупции РК? «Мы поинтересовались у глав сельских поселений и поняли, что во всем Крыму главы сельских поселений сами отвозили в антикоррупционный отдел документы на всех своих депутатов», – сообщил «КТ» источник в Симферопольском районном совете. Более того, по имеющейся в распоряжении редакции информации, председатель Гвардейского сельсовета дважды приезжал а антикоррупционный комитет с депутатскими декларациями о доходах и, когда его там спросили, почему, мол, только 11 пакетов, где еще четыре, Чичкин заверил сотрудников комитета, что эти недостающие документы якобы были отправлены заказными письмами. А в райсовет вообще отчитался, что все 15 депутатов сдали декларации.

Несколько штрихов к портрету

Здесь же будет, как нам кажется, не лишним сообщить немного информации и о тех людях, которых лишили стараниями Чичкина депутатских мандатов. Точнее, об их деятельности. Вот, к примеру, такой случай. Когда в сельсовете подняли вопрос о том, чтобы заставить местных пенсионеров платить за землю, только эти четверо были против такого решения. Были и воздержавшиеся среди депутатов. А «за» был только один человек – Игорь Чичкин. Вот такая забота о пенсионерах...

Плюс, если говорить о сфере противодействия коррупции, то сотрудниками профильного ведомства много месяцев назад было установлено, что при предоставлении сведений о своих доходах, расходах и имуществе за 2017 год глава местной администрации Игорь Чичкин не указал имеющиеся у него в собственности нежилые здания, а также земельный участок, находящийся в собственности его супруги. Таким образом, было выявлено нарушение закона «О противодействии коррупции», после чего глава республики Сергей Аксенов обратился в Гвардейский сельсовет с заявлением о досрочном прекращении полномочий его председателя. Но это до сих пор так и не исполнено…

В этой связи у многих жителей поселка возникает вопрос: «Когда закончится это самоуправство и беспредел? И глава республики вообще в курсе того, что творится в Гвардейском, или от него это утаивается?...»

Валерий АНДРЕЕВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 571 от 20 марта 2020 года

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Просмотров: 158 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:20

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