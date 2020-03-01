Есть ли у вас горячая вода?

Севастопольским депутатам рассказали о жизни в многоквартирных домах

На прошедшем на минувшей неделе пленарном заседании севастопольским парламентариям представили отчет о работе местного Госжилнадзора за прошлый год. Кроме разнообразной коммунальной статистики, на этом мероприятии озвучивались и некоторые планируемые в жилищной сфере города-героя новшества.

Анализ обращений

На мероприятии и. о. заместителя начальника Главного управления государственного жилищного надзора города Севастополя Владимир Дагриджан сообщил о том, что на территории Севастополя расположено 3697 многоквартирных домов, общей площадью 10 875 тыс. квадратных метров. 2804 из них находятся в управлении управляющих компаний, у них проведено лицензирование, и эти дома включены в реестр лицензий; 177 многоквартирных домов находятся в управлении ТСЖ и ЖСК; а 716 в непосредственном управлении. При этом деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляет 41 управляющая компания, 131 товарищество собственников жилья и жилищно-строительные кооперативы.

Владимир Дагриджан:

«В 2019 году в адрес Госжилнадзора Севастополя поступило 4873 обращения, что на 6 % больше, чем в 2018 году. Увеличение количества обращений связано с информированностью населения о деятельности Госжилнадзора, увеличением проводимых личных, выездных приемов граждан, а также со значительным расширением полномочий органов Госжилнадзора, которые добавляются ежегодно».

Анализ обращений граждан показывает, что наблюдается тенденция к снижению уровня обращений по вопросам не­удовлетворительного состояния и ремонта общего имущества, что вызвано улучшением качества выполняемого текущего ремонта и проведением капитальных ремонтов на МКД. Зато на 2% увеличилось количество обращений, связанных с самовольными перепланировками и переустройством. На 1% по сравнению с 2018 годом выросло количество обращений, связанных с порядком начисления платы за жилищно-коммунальные услуги. На 9% увеличилось количество обращений по вопросам качества предоставления коммунальных услуг, которое, по мнению спикера, связано с сезонностью и изношенностью сетей.

Владимир Дагриджан:

«В результате осуществления контрольно-надзорных мероприятий проведено 1885 проверок, выявлено 715 нарушений, выдано 394 предписания, возбуждено 436 административных дел о привлечении к административной ответственности виновных лиц. Из 715 нарушений устранено 680, что составляет 95 %. А именно: отремонтированы кровли и водоотводы на 79 домах, лестничные клетки и входы в подъезды в 45 домах, восстановлены стены, фасады у 98 домов, отремонтированы системы теплоснабжения в 275 домах, системы водоснабжения в 382 домах, системы канализации и дренажа в 189 домах, отремонтировано электрооборудование в 129 домах, отремонтированы подвальные и чердачные помещения в 321 доме, произведен перерасчет платы по 510 обращениям на сумму более 4 миллионов рублей. Должностными лицами Госжилнадзора Севастополя постоянно осуществляется контроль за своевременностью и полнотой исполнения требований выданных ранее предписаний».

«Чтобы получить контакт»

После вышеупомянутого доклада, у депутатов возникло большое количество вопросов к спикеру. Они касались контроля за управляющими организациями и предприятиями, обслуживающими жилищный фонд, формы управления многоквартирными домами, реновации ветхого жилья и многого другого. Так, отвечая на вопрос депутата ЗС, председателя постоянного комитета по законодательству и государственному строительству Сергея Колбина, докладчик рассказал о том, что в скором времени в Севастополе могут появиться общественные жилищные инспектора.

Владимир Дагриджан:

«Мы разработали положение, которое размещено на нашем сайте Госжилнадзора, в котором есть определенные критерии, и желающие могут к нам обратиться. Это мероприятие организовано и необходимо для того, чтобы быть ближе к жителю, чтобы житель имел возможность быстрее получить контакт, в случае если уже имеются какие-то нарушения либо предположительно они могут возникнуть. Общественно-жилищный инспектор имеет право, в рамках задач, функций, которые в положении приняты, организовать определенные мероприятия, которые могут лечь в основу как предупредительного характера, так и административных мероприятий, связанных с фактом выявленных нарушений».

Докладчик рассказал, что в адрес муниципалитетов и управляющих организаций уже направлены запросы на предложения о кандидатурах, которые те хотели бы видеть на данном посту. При этом в положении уже прописаны определенные критерии по отбору кандидатов.

Владимир Дагриджан:

«Мы обучим этих людей, они пройдут у нас квалификационный экзамен и получат по итогу квалификационный аттестат, и им будет выдано удостоверение. Мы к этому пришли и будем стремиться к расширению данных возможностей.

Отвечая на вопрос депутата ЗС, заместителя председателя постоянного комитета по образованию, науке, культуре и спорту Артема Гордиенко, который интересовался причинами начисления оплаты за отопление жителям, имеющим автономное отопление, а также севастопольцам, в чьих подъездах оно вообще отсутствует, и формированием тарифов за отопление, докладчик рассказал о проведении разъяснительной работы с горожанами.

Владимир Дагриджан:

«У нас есть дома, по Российской Федерации, где есть частично индивидуальные котлы, частично центральное отопление. Для того чтобы уйти от проблемы, где бремя ответственности по оплате несли только жители, имеющие центральное отопление, законодательство предусмотрело изменения в порядке расчетов и распределило нагрузку между жилыми помещениями, имеющими индивидуальное отопление и центральное отопление. На сегодняшний день у нас таких обращений не поступало, поскольку порядок оплаты был приведен к результату, не превышая начисленных сумм по жителям».

Представленную информацию парламентарии приняли к сведению. По результатам рассмотрения, согласно законодательным нормам, может быть принято соответствующее постановление Законодательного собрания города Севастополя.