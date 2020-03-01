Мифы и иллюзии

На Украине продолжают множить небылицы и страшилки о российском полуострове

Украинские СМИ за минувшие несколько дней получили повод для ажиотажа и вспомнили некогда популярную пропагандистскую страшилку...

Подходящий повод

Очень показательное интервью, с точки зрения современного мифотворчества на тему событий начала 2014 года, дал несколько дней назад украинским СМИ Александр Турчинов, который рассказал, как, будучи в марте 2014 года в должности и. о. президента Украины, звонил главе России Владимиру Путину, однако тот не взял трубку, и его помощники сообщили, что не считают Турчинова легитимным президентом. В рамках этого же интервью Турчинов сообщил, что якобы в то время «генштаб РФ уже давил на военные подразделения ВСУ в Крыму и предлагал им сдаться, или они пойдут на штурм», таким образом экс-глава СНБО Украины, видимо, пытается, так сказать, легитимизировать идею о том, что Россия, дескать, готовила крупную спецоперацию на границе с Украиной. Идею весьма востребованную антироссийским лобби как в США, так и в Европе. И шестилетняя годовщина возвращения Крымского полуострова в состав России вполне подходящий повод, чтобы в очередной раз «понагнетать».

Любители ажиотажа

Любопытными политическими иллюзиями отметился на прошедшей неделе и глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, который выступил за «переходную декоммунизацию в Крыму», а также и в Донбассе. При этом Дробович считает, что «после деоккупации неподконтрольных ныне территорий надо сначала обсудить декоммунизацию с местной общественностью» и что «имплементация украинского закона о декоммунизации в этих регионах должна будет проводиться в переходном режиме». Впрочем, нетрудно догадаться, какое направление движения подскажет местная общественность этому деятелю вместе с упомянутой им имплементацией. Не говоря уже о планирующейся украинскими властями «превентивной работе для недопущения протестов при декоммунизации». В общем, есть такое модное нынче слово – хайп, или по-простому – ажиотаж. Вот это тот самый случай.

Священники под прицелом

Накануне шестой годовщины крымского референдума тема потери Украиной полуострова буквально «разрывала» украинский сегмент Интернета. Каждый старался хоть как-то отличиться на этом фоне. Вот, к примеру, украинский сайт «УП» сообщил, что «аннексировать Крым помогали священники РПЦ». Хотя никаких аргументов, кроме слов неких «анонимных источников информации» в виде, например, «ветерана спецназа ГРУ, принимавшего участие в переговорах с украинскими военными в Крыму», представлено в статье не было. Что же касается содержания, то в якобы незаконных действиях украинские журналисты обвиняют отца Димитрия Василенкова, заместителя председателя отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Санкт-Петербургской епархии, и Александра Назарова – помощника настоятеля петербургского подворья монастыря Оптина пустынь. Мол, они – одни из тех российских священнослужителей, которые в 2014 году участвовали «в спецоперации по захвату Крыма и делали это по приглашению Министерства обороны РФ». В частности, вели переговоры с украинскими военными в Крыму. «Задачей максимум было добиться мирного разоружения частей. По словам собеседника издания, ворота частей открывались из-за священника. Украинские военные готовы были разговаривать со священником, поскольку были в тяжелом психологическом состоянии и не получали четких приказов из Киева», – говорится в материале на украинском сайте. Также утверждается, что «в переговорах с украинскими воинскими частями участвовали и крымские священники Московского патриархата. Собеседники издания называли, в частности, настоятеля храма Феодоровской иконы Божией Матери отца Петра Чайковского и руководителя военного отдела Симферопольской и Крымской епархии Димитрия Короткова».

Сожгли сало...

Давненько не было в украинских СМИ материалов на «продуктовую тематику». Несколько лет назад одной из любимых тем для украинских пропагандистов было обсуждение «голода в Крыму». И вот теперь снова в СМИ сопредельного государства решили рассказывать о шокирующих подробностях обращения с продуктами на полуострове. Тем более если речь идет о сале! В частности, речь идет о том, что «по итогам рейда Россельхознадзора по холодильным складам и магазинам в Крыму, в ходе которого была выявлена якобы небезопасная продукция, было сожжено 600 килограммов сала и сыра». Действительно, такое было. Россельхознадзор, по сообщению этого ведомства, выявил несколько дней назад 594 кг пищевой продукции (сало, полуфабрикаты, колбасные изделия, сыры, молочные продукты), просроченной, обезличенной (без маркировки и установленных сроков годности), а также не имеющей ветеринарных сопроводительных документов. Небезопасная продукция изъята из оборота и уничтожена. Нарушителей же привлекли к административной ответственности. Общая сумма наложенных штрафов составила 63 тысячи рублей.