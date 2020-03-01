На сколько перерыв?

Пока самый мощный удар пришёлся по футболу и хоккею

Вот уже третий месяц страшная тень коронавируса COVID-19, начавшегося в Китае, всё плотнее и плотнее накрывает и другие страны. Не случайно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию (глобальную эпидемию), и спортивные события тоже оказались, естественно, вовлечены в этот процесс...

Эпидемия и спорт

Разумеется, страшная болезнь не могла не продиктовать свои условия и системе проведения спортивных соревнований по всему миру. Тем более что коронавирусом заболели несколько велогонщиков из сборной Италии, их земляк футболист Даниэле Ругани из туринского «Ювентуса», французский баскетболист Руди Гобера, играющий в НБА за клуб «Юта Джаз», и ряд других мастеров, увлекающихся зимними и летними спортивными дисциплинами. В связи с этим уже отменены или перенесены на различные сроки немало чемпионатов мира и Европы, а также ряд этапов Кубков мира, Мировой серии, «Большого шлема». Ряд состязаний, особенно в игровых видах спорта, проходит без зрителей. Одним словом, нежданно-негаданно вынуждены были уйти на незапланированные каникулы: прыгуны в воду, синхронистки, дзюдоисты, велосипедисты, художественные гимнастки, гребцы на академических судах. Были отменены или перенесены на дальнейшие сроки (обратите внимание, без всякой конкретики!) чемпионаты мира по лёгкой атлетике в помещении, шорт-треку, хоккею с шайбой среди женщин, настольному теннису, фигурному катанию и чемпионаты Европы по тяжёлой атлетике и скалолазанию, кстати, оба они должны были проходить в Москве.

Более того, в МОК уже стали подумывать о том, чтобы летние Олимпийские игры в Токио-2020, которые должны стартовать в июле, перенести на конец года или даже провести их в 2021-м, а, возможно, и в 2022 году, когда зимой в Пекине должна будет проходить Олимпиада по зимним видам спорта. Но, пожалуй, самый мощный удар пришёлся по футболу и хоккею, где было решено не проводить в нынешнем году на стадионах двенадцати стран юбилейный Евро-2020, а на ледовых аренах Швейцарии – чемпионат мира – 2020. Однако и это ещё не всё. Приостановлены в футболе розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА, национальные чемпионаты, отменены все товарищеские встречи сборных, намеченные на конец марта – начало апреля, в том числе и контрольные поединки россиян со сборными Швеции и Молдавии.

Не последний ли аккорд?

Пока шли совещания и заседания по этому поводу и футбольные ассоциации, не без участия правительства своих стран, как говорится, ломали головы, что предпринять и как не допустить смертельную болезнь на стадионы, собирающие немалую аудиторию болельщиков, на минувшей неделе футболисты нашего континента провели поединки в так называемой «зоне УЕФА».

10 и 11 марта были сыграны ответные матчи 1/8 финала плей-офф в футбольной Лиге чемпионов, и два из них – в Париже и в испанской Валенсии – проходили без зрителей. Перед этими поединками было ясно, что испанская «Валенсия», уступившая в Бергамо итальянской «Аталанте» – 1:4, вряд ли у себя на поле сможет отыграться против ребят Джанпьеро Гасперини. Так оно и произошло. Итальянцы и в гостях оказались сильнее – 4:3, и все четыре мяча (редчайшее явление в большом футболе!) провёл в ворота соперника обладатель двух паспортов – Хорватии и Словении – Йосип Иличич.

Молодой, талантливый наставник немецкого «Лейпцига» Юлиан Нагельманн в первой игре в Лондоне обыграл опытнейший «Тоттенхэм Хотспурс» (1:0), у руля которого стоит легендарный тренер, португалец Жозе Моуриньо. А на своём поле немцы просто-напросто разгромили англичан – 3:0, впервые став четвертьфиналистами (кстати, как и «Аталанта») столь солидного и авторитетного турнира.

Действующий владелец Кубка чемпионов «Ливерпуль», неожиданно проиграв в стартовом матче в Мадриде «Атлетико» (0:1), надеялся на то, что сможет взять реванш в ответном поединке у себя в Туманном Альбионе. И смог выиграть, но только в основное время матча, с тем же минимальным счётом, с которым уступил в Испании. Но теперь, чтобы определить четвертьфиналиста, потребовались дополнительные полчаса игры, и начались они с того, что ливерпулец Роберту Фирмену увеличил счёт до 2:0. Но вышедшие на замену испанцы Маркос Льоренте и Альваро Морета за тринадцать оставшихся минут смогли всё «перевернуть» на табло в свою пользу. Маркос забил два мяча на 97-й и 105-й минутах, а Альваро отличился на последней минуте добавочного времени – 3:2, заставив англичан досрочно сдать Кубок чемпионов в руки чиновников УЕФА.

И только парижский ПСЖ, уступив в гостях дортмундской « Боруссии» (1:2), у себя в столице Франции, за счёт метких ударов бразильца Неймара и испанца Хуана Берната, сумел взять реванш с необходимым счётом – 2:0, тоже став четвертьфиналистом.

Оставшиеся четыре матча 1/8 финала запланировано было провести 17-18 марта. В них должны были встретиться: «Манчестер Сити» – мадридский «Реал», «Барселона» – неапольский «Наполи», мюнхенская «Бавария» – лондонский «Челси». А вот поединок туринского «Ювентуса» с лионским «Олимпиком», из-за двухнедельного пребывания итальянцев на карантине по «вине» подхватившего коронавирус Ругани, был перенесён на апрель. Кстати, легендарный лидер «Ювентуса» Криштиану Роналдо предпочёл домашнюю двухнедельную изоляцию в родной Португалии итальянскому госпиталю в Турине. Однако, состоялись ли эти поединки, когда материал сдавался в печать, нам было ещё неизвестно.

А 12 марта первые матчи 1/8 финала плей-офф в розыгрыше Кубка Лиги Европы УЕФА должны были провести шестнадцать клубов. Но на поля шести стадионов вышли двенадцать из них. Форс-мажорные обстоятельства, в данном случае коронавирус, не позволили провести поединки между миланским «Интернационале» и мадридским «Хетафе», а также между «Севильей» и римской «Ромой». Из шести сыгранных матчей хозяева поля были сильнее лишь в одном поединке. Стамбульский «Истамбул Башакшехир» на глазах своих горячих поклонников смог обыграть датский «Копенгаген» с минимальным счётом – 1:0. Близок был к успеху и пирейский «Олимпиакос», но опытнейшая «Барселона» смогла под занавес матча привести игру к ничейному результату – 1:1. По всей видимости, досрочно в четвертьфинал прошёл английский «Манчестер Юнайтед», разгромивший в Линце австрийский ЛАСК – 5:0. Раскованно сыграл и швейцарский «Базель», приехавший в гости к весьма сильному франкфуртскому «Айнтрахту» – 3:0. Но пока мы не отважимся провозгласить «сыроваров» досрочным четвертьфиналистом. Ведь немцы относятся к тем клубам, которые могут устроить «трёпку» любому сопернику, в том числе и чемпиону Швейцарии.

Историческую победу, да ещё на поле немецкого «Вольфсбурга», одержали ребята португальца Луиша Каштру из донецкого «Шахтёра» – 2:1. Но немецкие клубы от «нокаута» спас леверкузенский «Байер», переигравший в Глазго шотландский «Рейнджерс» – 3:1.