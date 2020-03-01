В трёх дивизионах

Коронавирус аннулировал концовку сезона у представителей зимних видов спорта

Не секрет, что, после блестящей победы в общекомандном зачёте на зимних Олимпийских играх в Cочи-2014, на российских «зимников» накатилась огромная волна негатива и критики со стороны западных «партнёров», которая не утихает вот уже шестой год. И она, порой по делу, но большей частью будучи, как говорится, высосанной из пальца, поддерживается антироссийским лобби, свившем себе уютные местечки в ВАДА и МОК.

Пробоины в днище спорта

Общими усилиями эти организации нанесли ряд серьёзных пробоин в днище нашего спортивного корабля, который многие годы возглавлял мировую спортивную эскадру, как в летних, так и в зимних видах спорта, добиваясь высоких показателей, прежде всего, в олимпийских дисциплинах. Теперь же, например, по силе сборных России, в тех же зимних видах спорта, их можно квалифицировать на три дивизиона, каждый из которых демонстрирует на международной арене: высший, средний и нижайший класс. К первому мы рискнём отнести фигурное катание, лыжные гонки, конькобежный и санный спорт, хоккей с шайбой, ко второму – биатлон, шорт-трек, сноуборд, фристайл, кёрлинг, а к третьему – горнолыжный спорт, бобслей и скелетон, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина. Проходи сегодня зимние Олимпийские игры, наши «зимники» вряд ли могли бы претендовать на места среди призёров Игр в общекомандном зачёте, в лучшем случае вели бы сражение за пятое-десятое места.

Коронавирус по сути дела аннулировал концовку сезона у представителей зимних видов спорта. Те, кто не успел к началу января провести свои чемпионаты мира, или останутся без чемпионов 2020 года, или рассчитывают определить их нынешней осенью, надеясь на то, что летняя жара «засушит» смертельную наклонность коронавируса. Ещё хуже обстоят дела с розыгрышами Кубков мира, которые называют новых владельцев больших и малых «Хрустальных глобусов» в конце марта – начале апреля. Большинству международных федераций по этим видам спорта буквально на днях, в связи с пандемией, объявленной Всемирной организацией здравоохранения, пришлось отменить ряд предстоящих этапов в розыгрышах Кубов мира и досрочно вручить желанные призы лауреатам. Как же распределился большой и малый «хрусталь» среди «зимников».

Первый дивизион

Фигурное катание. В нём Гран-при (своеобразные Кубки мира) были вручены ещё до наступления Нового года – одиночникам, парникам и танцорам. А вот чемпионат мира в канадском Монреале, где российские парни и девушки собирались дать бой соперникам во всех четырёх дисциплинах, был отменён. И состоится ли он до конца 2020 года, пока не известно.

Лыжные гонки. Здесь в борьбе за Кубок мира все специалисты отдавали предпочтение норвежской паре Йоханнесу Клебо и Терезе Йохауг. Ведь мало того, что они были окружены солидной группой коллег по сборной страны, так ещё и немало гонок состоялись у них на родине. Да к тому же блестящий спринтер Клебо мог остерегаться в первую очередь только двух россиян Александра Большунова и Сергея Устюгова, а блестящей дистанционщице Йохауг сейчас по большому счёту нет равных в мире. Она и стала в очередной раз владелицей большого «Хрустального глобуса» в общем зачёте и малого – за дистанционные гонки. А вот в спринте лучшей была шведка Линн Сван. В активе нашей Натальи Непряевой третье место в общем зачёте и четвёртое – в спринте.

У мужчин, к сожалению, после удачного начала состязаний приболел Устюгов, и Большунову предстояла борьба с шестью отлично подготовленными норвежцами. И он отлично расправился с ними, спустя тридцать лет завоевав для новой России большой «Хрустальный глобус» в общем зачёте и малый – за дистанционные гонки. В спринте же первенствовал трёхратный чемпион Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 Йоханнес Клебо.

Cанный спорт. Наши саночники в последнее время стали основными соперниками немцев в борьбе за малые Кубки мира. Вот и теперь их очередной поединок завершился в ничью – 2:2. У мужчин на одиночных санях почётный приз завоевал молодой Роман Репилов, оставив на третьем месте Семёна Павличенко, а сборная России такой же престижный приз завоевала в эстафете. Немецкие саночники первенствовали у женщин в «одиночке», где первой была Юлия Таубиц, опередившая стоявших рядом с ней на пьедестале почёта Татьяну Иванову и Викторию Демченко, и у мужчин на «двойке» – Тони Эбберт с Сашей Бенекеном.

Конькобежный спорт. После искромётного выступления наших мастеров стального конька на чемпионате мира по отдельным дистанциям, где они дали жаркий бой мировому лидеру – сборной Голландии, можно было предположить, что наши парни и девушки столь же эффектно выступят на заключительном этапе Кубка мира на льду голландского Херенвена. Но, увы, к этому времени наши спортсмены прошли пик своей боевой формы и им не досталось ни одного из десяти личных малых «Хрустальных глобусов». У мужчин их завоевали – японец Тацуи Синами (500 м), голландцы Томас Крол (1000 м), Кьелд Найс (1500 м), Патрик Рест (5000 и 10000 м), бельгиец Барт Свингс (масс-старт), а у женщин они достались – японке Нао Кадаире (500 м), американке Бриттани Боу (1000 м), голландке Ирэн Вюст (1500 м), чешке Мартине Сабликовой (3000 и 5000 м), канадке Ивен Блонден (масс-старт).

Чуть-чуть не хватило призовых очков, чтобы дотянуться до желанных призов, у наших соотечественников – Виктора Муштакова (500 м), Данилы Семерикова (5000 и 10000 м), Ангелины Голиковой (500 м), Ольги Фаткулиной (500 и 1000 м), Евгении Лаленковой (1500 м), что ещё раз подтверждает факт, что сборная России достаточно прочно закрепилась в числе лидеров этого «медалеёмкого» олимпийского вида спорта.

В последующих дивизионах

Увы, не случайно наш биатлон, шорт-трек, сноуборд, фристайл ныне находятся среди середняков. Ведь в каждом из них есть по одному лидеру, а это весьма мало, чтобы замахиваться на высокие командные места на чемпионатах мира и на личные позиции в борьбе за Кубки мира. У «стреляющих лыжников» это чемпион мира в спринте Александр Логинов, у шорт-трековиков и фристайлистов – обладатели Кубков мира в смешанной эстафете и победительница в хай-пайпе Валерия Демидова, а у сноубордистов – третий призёр общего зачёта «Хрустального глобуса» и параллельного слалома Дмитрий Логинов.

В том, что «нулевыми» для российского спорта, причём уже не первый год, остаются на мировой арене горнолыжники, лыжные двоеборцы, прыгуны с трамплина, нас не удивишь. Но то, что в этой печальной компании окажутся наши бобслеисты и скелетонисты – настоящий шок для «зимников». Ведь они, впервые за последние восемь лет, вернулись с чемпионата мира и розыгрыша Кубков мира без единой награды. Позор, да и только!