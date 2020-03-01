Как удивились Джеки и Арни Среди разнообразных информационных поводов, приуроченных к шестилетней годовщине присоединения Крыма к России, весьма любопытно смотрятся воспоминания российского артиста, члена управления фонда Ялтинского международного экономического форума Алексея Огурцова, который несколько дней назад рассказал, как он поделился со всемирно знаменитыми актерами Джеки Чаном и Арнольдом Шварценеггером информацией о Крыме и референдуме 2014 года. По словам Огурцова, звезды мирового кинематографа удивились, что Крым... не голосовал под дулами автоматов. «В том году вышел фильм, называется «Тайны печати дракона», где одни из главных ролей сыграли Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер. Я им показал, какой Крым, что такое референдум, – рассказал Огурцов в ходе торжественного собрания в Госсовете республики. – Они говорят: «Слушай, да ты за три дня передал больше, чем мы знаем из СМИ». Я говорю: «Арни, а как так? Джеки, а что вам показывали?» – «Да вас там водили под дулом автоматов голосовать!» Кстати, может быть, СМИ подойдет, я покажу, где Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер говорят на камеру: «Крым – наш! Крым – Россия!» Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 571 от 20 марта 2020 года Еще статьи: Топ-10 звездных гостей Крыма Хабенский улетел в Лондон к Джуду Лоу, а Козловский напился в Париже Келли Брук на фоне фаллоса, а Брэнсон в костюме стюардессы Мост – защитник хамсят Крымский Голливуд