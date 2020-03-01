Счёт по-хозяйски

Кто должен платить за пломбировку индивидуальных приборов учета?

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем о том, кто должен платить за пломбировку индивидуальных приборов учета. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Учёт и обязанности

Как известно, чтобы платить за коммунальные услуги по счётчику, прибор должен пройти поверку, опломбировку и ввод в эксплуатацию. Производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Собственники жилых домов и помещений в многоквартирных домах обязаны оснастить свои дома приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, природного газа, а также ввести установленные приборы учета в эксплуатацию. При этом обязанность обеспечить приборами учета используемого природного газа, а также ввести установленные приборы учета в эксплуатацию не распространяется на собственников жилых домов и помещений в многоквартирном доме, отапливаемых без использования газоиспользующего оборудования.

Собственники, не исполнившие обязанность по оснащению домов приборами учета, должны обеспечить допуск ресурсоснабжающим организациям к местам установки приборов учета и оплатить расходы указанных организаций на установку этих приборов учета. Полномочиями по приему платежей в оплату таких расходов, как правило, наделяются управляющие организации.

В соответствии с пп. «у» п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям в многоквартирных домах и жилых домах, ввод индивидуальных приборов учета в эксплуатацию осуществляется исполнителем коммунальных услуг по заявлению потребителя.

Расходы на установку пломб на индивидуальные приборы учета распределяются в большинстве случаев следующим образом: первоначально пломба ставится на прибор безвозмездно для абонента, повторно – за плату.

По правилам

Согласно пп. 6 п. 22 Постановления Правительства РФ от 21.07.2008 N 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», первичная установка пломбы на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу осуществляется за счет поставщика газа, последующие оплачиваются абонентом, в том числе при восстановлении прибора учета газа после проведения поверки или ремонта.

Также бесплатно опломбируются организациями, осуществляющими горячее и холодное водоснабжение и водоотведение, приборы учета воды. Однако повторное пломбирование в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц делается за счет абонента.

Ввод приборов учета электроэнергии в эксплуатацию, установка пломб или знаков визуального контроля по завершении их ввода в эксплуатацию выполняются бесплатно, в соответствии с п. 8 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 N 442.

Необходимо иметь в виду, что отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном порядке может повлечь наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, согласно ч. 3 ст. 9.23 КоАП РФ.

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