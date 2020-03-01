Неизвестный и выдающийся

24 марта исполняется 120 лет со дня рождения геоботаника, флориста-систематика Сергея Дзевановского

Сейчас в ходу поговорка: «Прожить надо так, чтобы о тебе знала Википедия». Но в отношении крымского учёного эта фраза не работает. Википедия о нём не знает. Хотя и предлагает вниманию своих читателей достаточно обширный список «известных носителей польской фамилии» Дзевановских. На выбор, так сказать. В списке имеется генерал-майор Русской императорской армии, польский борец за независимость, друг детства композитора Фредерика Шопена, советско-российский музыкант, католический ксёндз. То есть, кто угодно, но не наш Сергей Антонович. Правда, на полуострове об этом отсутствующем в Сети персонаже помнят. Ещё бы. Ведь он открыл то, что оставалось незаметным для остальных, хотя находилось буквально под самыми ногами.

Памятник нерукотворный

В Крыму можно встретить растения, которых нет больше ни в одном уголке мира. Они уникальны. И носят фамилию Дзевановского. Это узколокальный эндемик, встречающийся только на известняковых обрывах мыса Тарханкут эфиронос Полынь Дзевановского (Artemisia dzevanovskyi) и ещё один, более распростанённый эндемик, предпочитающий расти на сухих склонах, скалистых обнажениях и осыпях Тимьян Дзевановского (Thymus dzevanovskyi). О последнем, кстати, авторы различных справочников о крымской флоре частенько забывают. Пишут, мол, «в природной флоре Крымского полуострова 5 видов тимьяна: Th.kosteleckyanus, Рёгнера (Th. roegneri), крымский (Th. tauricus), молдавский (Th. moldavicus), блошницевидный паннонский (Th. pulegioides subsp. pannonicus), последние два вида образуют естественный гибрид Thymus х dimorphus». Зато о полыни Дзевановского вспоминают регулярно. Буквально всякий раз, как разговор заходит о застройке Тарханкута. Поскольку в «Красной книге Крыма» в разделе «Факторы угроз» относительно этого эндемика так и написано: «Природные лимитирующие факторы не изучены. Антропогенные угрозы – уничтожение местообитаний, чрезмерная рекреация и застройка прибрежных территорий».

Чем же ещё запомнился крымчанам Дзевановский?

Само собой, изучая флору и досконально зная всё о том, что произрастает на полуострове, он просто не мог, не имел права не поднять вопрос об их полезных свойствах. Поэтому и считается одним из основоположников фитотерапии. А ещё его прославляют как первооткрывателя Большого каньона Крыма.

Казалось бы, чтобы накопить на своем счету столько достижений, нужно прожить долгую жизнь и умереть мудрым седоголовым старцем, раздавая наставления последователям и прочим заглядывающим в рот юнцам. Но нет, у Дзевановского не было такой прерогативы.

Забег на короткую дистанцию

Вся его бурная научная и общественная деятельность вмещается в каких-то пять лет. Ничтожный временной промежуток, перенасыщенный служением науке.

Дзевановский окончил Симферопольскую мужскую гимназию, а следом и Таврический университет в 1922 году. Потом год работал в заповеднике Аскания-Нова, организованном бароном Фридрихом Фальц-Фейном. Руководителем Дзевановского был влюблённый в свою профессию и Асканию-Нову степной фитоценолог Иосиф Пачоский. В июле 1922 года Иосиф Конрадович, его сын Конрад и Дзевановский организовали трехнедельную экспедицию из Аскания-Нова в Крым – на Ай-Петринскую яйлу. В начале 1923 года Дзевновский уже ассистент кафедры ботаники Таврического университета, руководимой профессором Евгением Вульфом. В период работы на кафедре, не реже чем раз в год, Сергей Антонович уезжал в экспедиции по изучению флоры Крыма. Дзевановский принимал участие и в организованном заведующим кафедрой зоологии профессором Иваном Ивановичем Пузановым экспедиции по изучению ущелья Аузу-Узень (близ села Коккозы, ныне село Соколиное). Так Иваном Ивановичем и Сергеем Антоновичем был «открыт» знаменитый Большой каньон Крыма.

Путешествие вглубь земли

Об этом «путешествии вглубь крымской земли» Иван Иванович подробно рассказал в своей книге. «…Крайне заинтересованный тем, что рассказал мне о каньоне К. Ф. Левандовский, я решил исследовать его поосновательней и весной следующего, 1924 года подговорил моих симферопольских друзей – ботаников Е. В. Вульфа и С. А. Дзевановского и геолога М. М. Решеткина принять участие в небольшой исследовательской экспедиции в каньон. 25 апреля 1924 года – частью по железной дороге, частью на линейке – прибыли мы в Коккозы и остановились в великолепном дворце, принадлежавшем когда-то князю Юсупову, а в описываемое время – Коккозской экскурсбазе… – писал Пузанов. – Сияющим утром 26 апреля выступили мы в путь. Целых шесть километров пришлось нам маршировать вверх по Бахчисарайскому шоссе, прежде чем мы достигли шоссейной казармы, от которой надо сворачивать влево, чтобы попасть в устье каньона. Впрочем, идти было одно наслаждение… Мы перевалили в обратном направлении мыс Трапис и к вечеру тем же путем вернулись на Коккозскую базу – усталые, но более чем удовлетворенные виденным.

– Да, хороший подарок вы, Иван Иванович, преподнесли крымским краеведам и туристам, – резюмировал свои впечатления Е. В. Вульф. – Надо только вам опубликовать о каньоне какую-нибудь статью или брошюру, чтобы о нем узнало побольше народа».

Эта «программа минимум» была выполнена. Теперь Большой каньон Крыма – любимое место туристов всех мастей.

На взлете

Сергея Антоновича признали серьёзным учёным. Его карьера шла в гору. В 1926 году он стал доцентом кафедры ботаники педагогического института, выступал на заседаниях Крымского общества естествоиспытателей, членом природоохранной комиссии которого являлся. Дальше было бы больше. Но случился конец. Он умер в 27 лет от саркомы.