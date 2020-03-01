За семью печатями одиночества

Как социальная изоляция влияет на качество жизни современных мужчин и женщин

Иногда люди добровольно отказываются от общения с себе подобными. Или просто больше не в состоянии играть по правилам социума. Есть и те, кто страдает от агорафобии. А также те, кто играет роль изгоя не по своей воле – их подвергли остракизму бывшие «друзья». Учёные выясняли причины и последствия добровольного и вынужденного отшельничества. И итог их исследований оказался отнюдь не радужным. Все вышеперечисленные люди – смертники.

Стратегия слабого пола

Ни для кого не секрет, что мужчины гораздо в больше степени склонны к агрессии, как физически, так и вербально. Это следствие беспокойства о том, чтобы конкуренты их не превзошли. Женщины же в борьбе за место под солнцем действуют по-иному, более завуалированно. Согласно новому исследованию, которое опубликовано в журнале Psychological Science, журнале Ассоциации психологических наук, милые дамы в своем стратегическом арсенале чаще всего полагаются на приёмы, ведущие к социальной изоляции неугодного «игрока».

Чтобы выяснить, как женщины и мужчины реагируют, сталкиваясь с социальной угрозой, учёная-психолог Джойс Бенсон из колледжа Эммануэль и Гарвардского университета вместе со своими коллегами попросили добровольцев поиграть в игру против гипотетических партнёров, где для получения денег они должны накапливать очки. Добровольцам был предложен вариант играть самим по себе (вариант самостоятельной конкуренции), создать альянс с одним из оппонентов или сотрудничать с обоими оппонентами (при такой стратегии они избежали бы конкуренции, но им пришлось бы делить прибыль на три части). Объявление о варианте с альянсом включало в себя следующее заявление, «если вы и ваш партнёр выигрываете, то третий игрок будет исключён и не заработает очков».

Результаты показали, что, когда добровольцы получали стандартные инструкции, без упоминания о социальной изоляции, не было никакой разницы между женщинами и мужчинами в количестве случаев, когда они выбирали возможность альянса с другим игроком. Однако же, когда использовались инструкции с использованием упоминания о возможности изоляции, женщины-участницы выбирали вариант альянса гораздо чаще, нежели мужчины-добровольцы. Проще говоря, женщины реагировали на словосочетание «социальная изоляция» так, словно это некое магическое заклинание или, скорее, руководство к действию.

Реальная угроза

Женщины не зря используют социальную изоляцию в качестве тяжёлой артиллерии против самых потенциально опасных конкурентов. Учёные подтвердили: изоляция вредна для человека физически. Известно, что лишенные социальных контактов люди чаще страдают от высокого давления, они более уязвимы для вирусных инфекций, кроме того, у них повышенный риск развития синдрома Альцгеймера и слабоумия. Одиночество отражается на самочувствии: состоянии сна, внимании, логическом и вербальном мышлении, вызывает расстройство иммунной системы, гормональный дисбаланс, активизирует воспалительные процессы в организме. Что стоит за подобными нарушениями, до конца не ясно – возможно, причина кроется в эволюции – для наших предков оказаться без поддержки соплеменников было физически опасно.

Однако в современном мире отказ от контактов с другими людьми влечет за собой не только разного рода болезни. Наибольший удар приходится по работе сознания. Изоляция влияет на наше восприятие времени практически так же, как долгое пребывание в темноте. Это подтвердил, в частности, социолог и спелеолог-любитель Маурицио Монталбини. В 1993 году он провел в полной изоляции 366 дней в подземной пещере, построенной NASA для подготовки космонавтов. Маурицио утверждает, что за время эксперимента его дневной цикл увеличился почти вдвое.

В 2008 году клинический психолог Ян Роббинс совместно с BBC провёл следующий эксперимент. Он посадил шесть добровольцев на 48 часов в звукоизолированные камеры бывшего ядерного бункера. В результате у испытуемых развилась тревожность, повысилась эмоциональность, появились навязчивые мысли, признаки нарушение психики и галлюцинации.

Отвечая на вопрос «Почему мозг лишенного тактильных ощущений человека так себя ведет?», когнитивные психологи утверждают, что часть мозга, отвечающая за выполнение текущих задач, привыкает принимать и обрабатывать большое количество поступающей к органам чувств информации, а когда источники информации пропадают, нервная система все еще продолжает передавать сигналы в центральный процессор головного мозга, несмотря на ложность этих сигналов. Мозг в свою очередь пытается интерпретировать их, создавая на данной основе целостные образы. Другими словами, он пытается сконструировать мир на базе слабо доходящих до него импульсов, в результате чего порождает фантастическую реальность.

Смертельный удар

Опираясь на уже доказанный постулат о том, что чувство одиночества и сокращение контактов с другими людьми ухудшают состояние здоровья и связаны с повышенной смертностью, Джейн Уордл (Jane Wardle) из Университетского колледжа Лондона с группой коллег проанализировали данные о 65 тысячах мужчин и женщин старше 52 лет, которые в 2004-2005 годах участвовали во второй волне широкомасштабного исследования старения ELSA (English Longitudinal Study of Ageing). Ученые определили «индекс социальной изоляции» каждого из них, подсчитывая, как часто они общались со своими родственниками и друзьями. Кроме того, участники заполняли анкету, по которой ученые определяли, насколько острым было у них чувство одиночества.

Анализ полученных данных показал, что оба параметра связаны с повышенной смертностью – на момент подготовки исследования в группе с высоким уровнем социальной изоляции умерли 21,9% (с низким – 12,3%), а в группе с высоким уровнем одиночества 19,2% (против 13%).

Вывод, сделанный учёными, был однозначен: «Снижение уровня социальной изоляции и одиночества важно для повышения качества жизни, но усилия по преодолению изоляции могут дать больший эффект с точки зрения смертности».