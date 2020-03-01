Особое положение

Как живёт республика в режиме повышенной готовности к эпидемии?

На этой неделе число заразившихся коронавирусной инфекцией в Крыму выросло до семи человек. Все случаи завозные: четыре члена одной семьи заразились во время круиза и отдыха в Объединённых Арабских Эмиратах, по одному заболевшему прибыло из Франции, Бельгии и Латвии. С 17 марта в республике действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения инфекции.

Гарант сказал

В минувшую среду президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам в связи с распространением коронавируса. В числе прочего он перечислил меры, которые будут приняты властями для обеспечения социальный защиты населения. По словам президента, все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически без предоставления дополнительных справок и необходимости посещения учреждений.

Начиная с апреля всем семьям, которые имеют право на материнский капитал, начнут дополнительно выплачивать по 5 тыс. рублей в месяц на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет. Выплаты на детей от трёх до семи лет начнутся не в июле, как планировалось, а в июне.

Также президент поручил установить норму выплаты по больничному листу, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Такая мера будет действовать до конца текущего года. Кроме того, будет увеличено пособие по безработице: с 8 тыс. рублей до уровня МРОТ – 12,1 тыс.

Помимо этого президент объявил о возможности кредитных каникул для населения. Он уточнил, что, если месячный доход должника в связи с кризисом сократился более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без штрафных санкций.

Готовы ко всему

Тем временем крымские власти принимают меры для того, чтобы не допустить распространения коронавируса на полуострове. В том числе правительство республики запретило наращивать туристический поток в регион. «Понимаем, что люди сейчас хотят в тёплую погоду и подальше от эпицентров заражения, но для нас это дополнительные риски, возможность инфицировать здесь всё, что можно. Мы не удержим ситуацию, поэтому лучше побережёмся», – заявили в Совете министров.

В правительстве Крыма также высказались в пользу необходимости введения уголовной ответственности за сокрытие фактов поездок за границу в период распространения коронавируса. Судя по всему, другого способа внушить гражданам сознательность и чувство ответственности за безопасность окружающих не существует.

На всякий случай заранее продумываются меры реагирования при худшем варианте развития событий. Власти рассматривают возможность развёртывания на территории республики мобильного инфекционного госпиталя.

Елена Романовская, вице-премьер – министр труда и социальной защиты РК:

«Встречалась с представителями ­Ростеха, они готовы подключиться к оказанию нам помощи. Сейчас определим базу. Скорее всего, это будет либо территория Симферопольской городской клинической больницы №7, либо та, которую определит министр здравоохранения. Необходимо также обучить крымских медиков для работы в мобильном госпитале».

Помимо этого, Крым купит три автомобиля, оснащённых боксами для перевозки больных коронавирусом. И, наконец, уже определёны объекты под размещение обсерваторов на случай ухудшения эпидемической ситуации.

Дмитрий Крутиков, заместитель руководителя межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю:

«Один объект расположен в Керчи, он обследован и вполне может подойти для того, чтобы там развернуть обсерватор с последующей изоляцией лиц. Дополнительно необходимо будет установить военизированную охрану, оборудовать стоянку и площадь для мойки специализированного транспорта».

Второй объект уже полностью готов к работе. Он расположен на базе ГБУ РК «Клинический санаторий для детей и детей с родителями «Здравница». Обсерватор находится в двухэтажном здании, состоит из 22 номеров с максимальной вместимостью на 120 человек. В здании есть водоснабжение и отопление, организована доставка горячей пищи. Обсерватор укомплектован дежурными терапевтами, медсёстрами и санитарками. Подготовлены все необходимые материалы для диагностики. Территория находится под круглосуточной охраной, установлена тревожная кнопка вызова Росгвардии.

В штатном режиме

Чтобы не доводить ситуацию до критической, уже сейчас принимаются самые решительные меры недопущения распространения коронавируса по территории полуострова. Все школы переведены на дистанционное обучение. Пока до 12 апреля. Приостановлена работа всех досуговых заведений: ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат, развлекательных центров. Кроме того, вводится запрет на работу кальянных. Отстранённым от работы предприятиям будет оказываться финансовая поддержка за счёт средств федерального бюджета в течение всего периода вынужденного простоя. Несмотря на сравнительно небольшое число заражённых, крымские власти придерживаются позиции, что лучше не допустить распространения инфекции, чем бороться с последствиями случившегося бедствия.

Между тем, все объекты жизнеобеспечения работают в обычном режиме. Дефицита товаров на предприятиях торговли не наблюдается. Панического ажиотажа со стороны покупателей, к счастью, тоже.

Елена Проценко, глава администрации Симферополя:

«На рынках города, как и положено, соблюдается масочный режим, продавцы используют резиновые перчатки. Все торговые точки обеспечены дезинфицирующими средствами. По хлебобулочным изделиям строго выполняется требование в части их индивидуальной упаковки. Что касается цен, то резкого повышения не зафиксировано. Мониторинг цен на социально значимые продукты и товары первой необходимости осуществляется ежедневно, уделяется внимание наличию товарных запасов».

В обычном режиме работают и банкоматы: банкам рекомендовано лишь отключить режим рециркуляции, сообщила управляющая отделением по Республике Крым Южного главного управления Банка России Ирина Яблучанская. Конструкция аппаратов ­предусматривает замкнутый цикл обращения в них наличных: приём банкнот от одного клиента и их выдачу другому без предварительной обработки. Центральный Банк рекомендовал эту функцию отключить. Такие меры нацелены на сокращение рисков распространения коронавируса, который может сохраняться на банкнотах до трёх-четырёх дней. Центробанк также предложил регулярно проводить ­дезинфекцию устройств, а перед выдачей наличных клиентам выдерживать купюры в течение срока, обеспечивающего гарантированную гибель вируса, если он на них есть.

Единственное, с чем до сих пор есть перебои, – это медицинские маски и ­дезинфицирующие средства вроде гелей и спреев для обработки рук в условиях, когда нет возможности их вымыть. Но и эту проблему в Крыму стараются решить. Так, республиканские театры вместо создания костюмов и декораций занялись пошивом медицинских масок из марли. А один из местных производителей косметики готовит к выпуску 20 тысяч флаконов обеззараживающих спреев и 9 тысяч бутылочек геля с антисептическим эффектом. По словам вице-премьера – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина, производство будет запущено в конце этой недели.

Успеть нажиться

Помимо наличия ассортимента, крымские власти уделяют повышенное внимание уровню цен в регионе на все жизненно необходимые группы товаров. В частности, глава республики поручил внести в центральный штаб по противодействию распространению коронавируса в России предложение о введении моратория на рост цен на медикаменты и изменение условий их поставок в розничную сеть. Дело в том, что производители заявили об отказе пополнять ассортимент аптек без предварительной оплаты заказа – раньше привезённые партии фармацевтических товаров оплачивались по факту их продажи. При этом поставщики повысили цены на наиболее востребованные препараты в несколько раз. Республиканские власти считают такое поведение недопустимым. Производителей и поставщиков, которые завышают стоимость медикаментов, стремясь нажиться на сложившейся ситуации, необходимо наказывать. В частности, предлагается лишить их всех мер государственной поддержки, предусмотренных в период экономического кризиса.

Продовольственный ретейл продемонстрировал куда большую порядочность: представители торговых сетей, работающих на полуострове, подписали меморандум с крымским правительством об уменьшении наценок на социально значимые продукты.

Юрий Гоцанюк, премьер-министр республики:

«У нас 24 таких наименования: бакалея (крупяные товары), молочная и мясная продукция. Торговые сети пошли нам навстречу, чтобы минимизировать наценку на данные продукты, что позволит жителям Крыма увидеть на прилавках хороший качественный ассортимент по минимальным ценам. Сейчас товаров достаточно. На складах торговых сетей есть резерв на 20-30 дней. Жителям Крыма нет смысла переживать о том, что какого-то товара недостаточно».

Премьер-министр добавил, что крымским правительством разработан порядок реагирования на необоснованное повышение цен на продукты. Ведётся ежедневный мониторинг, совместно с региональным управлением Федеральной антимонопольной службы принимаются необходимые меры: наложение штрафов за недобросовестное предпринимательство вплоть до принудительного прекращения торговой деятельности.