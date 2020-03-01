«Необходимо взять ситуацию под контроль»

Какие меры предпринимает Севастополь, чтобы не допустить распространения в городе коронавируса

По данным на утро четверга 26 марта, в городе-герое нет выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. При этом под наблюдением находится более 1000 человек...

По теории больших чисел

В своем видеообращении к горожанам, на странице в инстаграм, врио губернатора Севастополя сообщил, что допускает возможность выявления заболевания в течение ближайшей недели.

Михаил Развожаев:

«По состоянию на конец сегодняшнего дня, 24 марта, ни одного официально подтверждённого случая коронавирусной инфекции в Севастополе нет. Тем не менее, под наблюдением у нас сейчас находятся более тысячи севастопольцев, которые вернулись из-за границы. Они сейчас находятся в режиме карантина, под особым медицинским наблюдением. Ожидают, что у них будут взяты анализы – они берутся повторно на десятый день, чтобы окончательно сделать вывод об их состоянии здоровья. Кроме того, 17 человек у нас сейчас находятся под наблюдением в инфекционной больнице… В ближайшую неделю случаи коронавируса будут подтверждены в Севастополе – просто по теории больших чисел. Я лично первый вас проинформирую, а также расскажу, какие меры предпринимаются».

Он подчеркивает, что для того, чтобы не допустить распространения инфекции, граждане, прибывшие из-за рубежа, должны две недели находиться в условиях самоизоляции.

Михаил Развожаев:

«Всё, что мы делаем сейчас, и всё, о чём мы сейчас говорим, – это очень серьёзно. И поэтому я сейчас ещё раз обращаюсь к тем севастопольцам, которые вернулись из-за границы и которые, возможно, не попали в наши информационные базы: находиться дома, обязательно позвонить на телефон «горячей линии» и проинформировать о том, что вы вернулись из-за границы, не сдавали никакие анализы и находитесь дома. Мы обязательно поможем вам организовать соответствующее медицинское наблюдение и соблюсти все необходимые правила, чтобы вы не нанесли ущерб окружающим».

За нарушение санитарно-эпидемиологических норм нарушителям грозит ответственность.

Для предотвращения быстрого распространения заболевания в городе проводится ряд профилактических мероприятий.

Зараза – двигатель прогресса

Севастопольские школьники со следующей недели будут переведены на дистанционное обучение, которое продлится до 12 апреля. Согласно приказу городского департамента образования, введение единой цифровой образовательной среды в Севастополе было запланировано с 1 сентября 2020 года, но из-за инфекции внедрять ее решили уже сейчас.

Дарья Крузе, директор регионального центра информатизации и оценки качества образования (РЦИОКО) департамента образования Севастополя:

«Мы ускоряемся в своих решениях, вводя использование цифровых ресурсов, и это дает определенную степень развития», – рассказала она в своем интервью ForPost.

При этом, что будет с летними каникулами, с ЕГЭ и как будут аттестовать старшеклассников, пока неизвестно.

Кроме того, в общественном транспорте Севастополя введут оплату банковскими картами. Об этом на аппаратном совещании Правительства города сообщил глава департамента транспорта Сергей Румянцев: «У нас на сегодняшний день хорошо работают карты ЕГКС, по крайней мере проезд по ним на два рубля дешевле. До конца недели планируем на тех же валидаторах запустить оплату проезда картами «МИР» и другими средствами».

Что же касается самих водителей общественного транспорта, то их обязали проводить влажную уборку и проветривать салоны после каждого рейса, а также дезинфицировать их дважды в день, как предусмотрено в госконтракте с перевозчиками. Их также планируется обеспечить достаточным количеством защитных масок, которых потребуется около 9000 ежедневно.

Режим изоляции?

Для предотвращения распространения инфекции в городе отменены все массовые мероприятия и закрыты многие учреждения. Например, в городе до 6 апреля на карантин закрыты все кинотеатры, а в севастопольских стационарах введён запрет на посещение пациентов. Теперь для того, чтобы передать продукты или вещи своему родственнику или другу, находящемуся в стационаре, необходимо обращаться к дежурным администраторам. Также в городе отменены плановые госпитализации, а в поликлиниках приостановлены диспансеризация и профилактические осмотры. В общем, разнообразные ограничительные меры добавляются практически ежедневно. Также в минувшую среду севастопольский сайт «Форпост» привел высказывание члена Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Законодательного собрания Севастополя Екатерины Алтабаевой относительно адекватно предпринимаемых мер безопасности в сложившейся ситуации. «...Конечно, нельзя полностью закрывать страну. Но необходимо, чтобы все рекомендации, особенно по самоизоляции, соблюдались», – в частности, сказала сенатор.

Кроме того, в городе подготавливается к работе военно-медицинский корабль «Енисей», который базируется в Севастополе. Об этом со ссылкой на главу города Михаила Развожаева сообщает ТАСС.

Михаил Развожаев:

«У нас есть силы военно-медицинские, это наш надежный помощник. <...> Большой медицинский корабль «Енисей», корабль-госпиталь, сейчас тоже приводится в порядок как резервная мощность. Думаю, до этого не дойдет, но, тем не менее, продумываем все детали и все ресурсы, которые можно задействовать».

С другой стороны, из-за закрытия границ Севастополь ожидает большой наплыв туристов уже на майские праздники. Об этом также сообщил глава города 24 марта.

Михаил Развожаев:

«Даже сейчас уже по системе видно, что бронирование май – июнь в Севастополе на 60% больше, чем обычно в такой же период. Да, люди, конечно, планируют приехать к нам, сюда в гости. Поэтому очень важно за апрель ситуацию полностью взять под контроль. Ясно, что за границей непонятно как всё закончится. В Российской Федерации, с учетом перекрытия границ, повышенных мер, более эффективной системы, которая сегодня организована, я рассчитываю, что за апрель всё будет понятно, всё локализовано будет, соответственно, все возможные последствия будут предотвращены и мы сможем принять в мае – июне. Во-первых, мы праздничные мероприятия все проведем на достойном уровне, во-вторых, с удовольствием будем принимать гостей. Для нас это шанс экономический заместить в этом смысле зарубежье, представив наши возможности, богатые, Севастополя».