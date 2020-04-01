Галерея под открытым небом

В Симферополе появилась очередная уличная репродукция картины Айвазовского

Симферополь постепенно превращается в галерею под открытым небом. Владислав Подопригора, или, как прозвали этого художника пользователи социальных сетей, «Айвазовский с баллончиком», вновь преображает крымскую столицу. На этот раз объектом для воплощения творческой задумки автора стала тепловая подстанция на железнодорожном вокзале города. Подробности узнавали наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

«Штиль» на бульваре Ленина

Первый арт-объект такого рода в крымской столице появился пару лет назад – граффити по мотивам полотна Айвазовского «Корабль в бушующем море» – на трансформаторной подстанции на пересечении улиц Севастопольской и Войкова. Затем появился «Неаполитанский залив» на одной из старейших трансформаторных подстанций города, на перекрестке улиц Караимской и Ленина. Также украсили уличной репродукцией картины «Ночь. Голубая волна» подстанцию у перекрестка улиц Козлова и Русской. А теперь и на ничем не примечательной ранее постройке на бульваре Ленина, возле симферопольского железнодорожного вокзала, красуется «Штиль» великого мариниста Ивана Айвазовского.

Краски, специальное оборудование для их распыления, творческая команда из нескольких человек и хорошее настроение. Всё это понадобилось молодому крымскому художнику Владиславу Подопригоре, чтобы воплотить в жизнь копию картины Айвазовского. И место очередной работы – близ железнодорожного вокзала – было выбрано не случайно. Он становится первой точкой знакомства многих туристов с Крымом. Теперь гостей республики море будет встречать, так сказать, прямо по прибытии.

Выбрали в соцсетях

Художник рассказал журналистам о том, как была выбрана картина для украшения городской постройки.

Владислав Подопригора, художник:

«Эту картину выбирали крымчане. Мы устроили в социальных сетях большое голосование, и в нём участвовало порядка семи тысяч человек. И всё-таки одной из финалисток была именно эта картина. Окончательный выбор был сделан именно на ней. Так мы и определились».

Весь процесс росписи уличного объекта занял три дня. Перед началом работ волонтеры-художники получили все необходимые согласования в ГУП РК «Крымэнерго», а также в обязательном порядке прошли необходимые инструктажи по технике безопасности. А после занялись подготовкой красок и обработкой поверхности. Для того чтобы картина сохранилась как можно дольше, нужно было снять шпателем все элементы, которые отваливаются. После – обработать поверхность специальной грунтовкой и покрыть белой фасадной краской. На то, сколько проживёт картина, влияет несколько факторов, в том числе и качество краски. Кстати, только она обошлась художникам в сто тысяч рублей.

Анастасия Борисова, художник по росписи стен:

«Тут очень много факторов влияет на сохранение картины. Например, если прямые лучи солнца попадают, а здесь именно такая ситуация, если это возле морской воды, а, как известно, морская вода очень плохо воздействует на любые росписи и покрытия, на любые краски. Материалы, которые используются, тоже значительно влияют. Ну и сами люди, конечно, которые мимо ходят и могут где-то что-то подкрасить, подпортить. Такое часто тоже бывает».

Судя по уличным опросам, симферопольцы новым арт-объектом довольны. Горожане выступают за то, чтобы подобных креативных идей и их воплощения в городе стало больше. А художники говорят, что готовы помогать Симферополю преображаться с помощью своих новых работ. К сожалению, нередко преградой на пути к творческим идеям авторов становится бюрократия. На то, чтобы договориться с администрацией крымской столицы, молодые люди тратят не только много сил, но и времени.