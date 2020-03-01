Если ничто не помешает

Какие знаковые проекты планируют завершить в этом году в Крыму

В данный момент на полуострове в разной стадии выполнения находятся сразу несколько больших и важных проектов, связанных и с транспортом, и со снабжением региона, и с медициной, и с культурой и спортом… Смогут ли в нынешних условиях довести эти работы до конца и сдать в озвученный срок – в 2020 году? Или ныне сложившиеся форс-мажорные обстоятельства превратят эти объекты в «недострои» и «долгострои»?

Четыре полосы и грузовые поезда

Многие автомобилисты, впрочем и не только они, ожидают в этом году полноценного ввода в эксплуатацию трассы «Таврида», когда откроют движение по всем её четырём полосам.

Тогда ежедневно по «Тавриде» смогут проезжать 40 тысяч единиц транспорта. После запуска четырехполосного движения сократится время поездок по Крыму. Планируется, что от Симферополя до Керчи можно будет добраться за два часа (сейчас поездка занимает 3-4 часа), а из Севастополя до Керчи – за три часа (сейчас – около пяти часов).

Строительство этой федеральной трассы от Керчи до Севастополя началось в мае 2017 года. На ее строительство по федеральной целевой программе было выделено больше 150 миллиардов рублей. Двухполосное движение от Керчи до Симферополя запустили в декабре 2018 года, а все четыре полосы планируют открыть для транспорта в сентябре 2020 года. Но официально объект сдадут в эксплуатацию в декабре. Её протяжённость от Керчи до Севастополя составит 250,7 километра, в том числе 13,2 километра по территории Севастополя. Хотя автодорога первой технической категории уже сейчас стала основой новой транспортной системы Крыма. Сегодня готовность «Тавриды» составляет более 81%.

Также ожидается и запуск грузовых поездов по Крымскому мосту. Первый пассажирский поезд проехал по открытой ветке железнодорожной части Крымского моста в конце прошлого года – 25 декабря. А грузовые поезда, судя по планам властей, должны начать движение по Крымскому мосту с 1 июля 2020 года.

Новые возможности для медицины

Также в этом году, в июне, должно закончиться строительство многофункционального медицинского центра имени Семашко под Симферополем. Стоимость данного проекта – более 10 миллиардов рублей. Клиника площадью больше 11 тысяч квадратных метров будет оснащена современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами и несколькими аппаратами МРТ. У больницы будет лечебно-диагностический и патологоанатомический корпуса, вертолетная площадка, котельная, бомбоубежище, пищеблок, а также актовый зал. Предполагается, что амбулаторное отделение поликлиники сможет принимать 250 пациентов за смену, а стационарное отделение рассчитано на 734 койки. Здесь будет более двадцати специализированных отделений, в том числе лучевой диагностики, реанимации и интенсивной терапии, неврологии, кардиологии. Только в одну смену в центре будет работать 641 человек. Цена контракта на выполнение работ – порядка 8,4 млрд рублей. После ввода в эксплуатацию центр станет одним из самых оснащённых и инновационных медицинских учреждений не только на полуострове, но и во всей России. Его строительная готовность близка к ста процентам. Кстати, сдача этого медцентра в эксплуатацию уже была прежде перенесена – с 2019 на 2020 год. В Минстрое Крыма прежде объясняли, что в процессе строительства возникла «необходимость в выполнении дополнительных работ», кроме того, было принято решение «о закупке более нового оборудования, отвечающего требованиям современной медицины».

P.S. Когда верстался этот номер «КТ» стало известно, что из-за распространения коронавируса в Крыму новый многофункциональный медицинский центр имени Семашко начнет работу досрочно. Власти приняли решение запустить его «в режиме ЧС».

Уникальное культовое сооружение

Среди знаковых проектов, сдача которых запланирована на этот год, числится и Соборная мечеть, возводимая в южной части крымской столицы, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части: основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров и внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). У мечети четыре минарета, каждый высотой 50 метров. По сути, культовых сооружений таких масштабов на полуострове никогда не было. Уникальный архитектурный комплекс сможет вместить во время молебна до четырёх тысяч человек. Соборная мечеть станет самым большим мусульманским культовым объектом в Восточной Европе.

Мечеть начали строить в апреле 2017 года, а открытие огромного культового сооружения было запланировано на 21 апреля 2020 года – это дата шестой годовщины подписания указа президента России о реабилитации депортированных народов Крыма – однако не исключено, что в свете нынешних событий и мероприятий, связанных с борьбой с распространением коронавируса, эта дата будет пересмотрена (на момент сдачи этого номера «КТ» в печать официальной информации по этому вопросу не было).

Экологический проект

Среди проектов, которые должны завершить в этом году, есть и проекты, скажем так, экологической направленности. В частности, строительство биологических очистных сооружений с системой разводящих коллекторов, которое началось в поселке Оленевка Черноморского ­района в конце 2018 года. Причем строительство их планируется завершить раньше графика, поэтому 2020 год в данном случае – досрочная дата, о которой отчитались уже местные власти. Цена контракта на выполнение строительно-монтажных работ на данном объекте составляет более 570 млн рублей. Прежде сообщалось, что после завершения всех запланированных работ, которые финансируются по программе ФЦП, Оленевка преобразится. Здесь, по идее, будут проведены и обновлены все инженерные сети: водоснабжение, канализация, газоснабжение, появится и новая улично-дорожная сеть. В этой связи озвучивались и суммы денежных вложений: газоснабжение – 101 млн рублей, водоснабжение – более 130 млн рублей, система канализации и очистные сооружения – 530 млн рублей, реконструкция улично-дорожной сети – 730 млн рублей.

Спортивные сооружения

Ожидается завершение реконструкции и ввод в эксплуатацию спортивного комплекса «Крым-Спорт» в Симферополе, на улице Декабристов. Стоимость контракта на выполнение работ на данном объекте составляет 877,9 млн рублей. В комплексе предусмотрены тренировочный зал для борьбы, зал тяжёлой атлетики, тренажёрный зал, комнаты для отдыха спортсменов, универсальный крытый спортзал для соревнований и тренировочных занятий по разным видам единоборств, художественной гимнастике, волейболу и баскетболу с трибунами на 1000 человек.

Кроме спорткомплекса на симферопольской улице Декабристов, в декабре текущего года обещали сдать в эксплуатацию и крупнейший в Крыму Дворец водных видов спорта, который начали строить в 2018 году в районе села Живописное Симферопольского района. Общая стоимость этого проекта порядка 1,5 миллиарда рублей, эти деньги выделили из республиканского бюджета.

Площадь двухэтажного водного центра составит 18,7 тысячи квадратных метров, а самым главным объектом станет 50-метровый олимпийский бассейн. Кроме того, в здании центра разместятся тренажерный зал, фитнес-центр, раздевалки и тренерские комнаты.

Также среди крупных спортивных объектов на территории республики, которые планируют завершить в 2020 году, нужно назвать и реконструкцию Дворца спорта в Евпатории. Эти работы находятся на контроле у Министерства спорта Крыма и Министерства строительства и архитектуры РК. На реконструкцию объекта по ФЦП предусмотрено более 600 млн рублей. В результате выполнения работ, как обещают спортивные чиновники, будут обновлены все спортзалы здания и запущен новый физкультурно-оздоровительный комплекс с несколькими универсальными спортивными залами. По проекту новое двухэтажное здание будет примыкать к реконструируемому. Кроме того, двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс оборудуют с учётом стандартов доступности для маломобильных групп населения. Примечательно, что в конце 2020 года, когда спортивный комплекс должен уже заработать, он должен, по прежним заявлениям властей, принимать региональные и всероссийские соревнования, но сейчас, учитывая нынешнюю обстановку с пандемией и соответствующие прогнозы, это выглядит проблематичным.