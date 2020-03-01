В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... контролеров-коммунальщиков назвали разносчиками заразы Говорят, кое-кто из крымчан всерьёз обеспокоен тем, что в то время, как вузы и школы республики закрылись на карантин, водителей общественного транспорта обязали носить маски, а госучреждения переходят на особый режим работы, есть ещё люди, которым разрешено ходить по домам и квартирам, совсем как в прежние, довирусные времена. И не просто разрешено, а вменено в обязанности. «В связи с карантинной обстановкой, был крайне возмущен тем, что по домам ходят контролеры из горгаза, Крымэнерго и прочие... У них один журнал и одна ручка, которую они дают всем, чтобы расписаться в журнале, ну и сами контролеры...» – пишет пользователь одной из соцсетей. Он опасается, что в качестве контролёра с ним может пообщаться инфицированный субъект, не подозревающий о своей проблеме... Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 572 от 27 марта 2020 года Еще статьи: Бесплатно-платные счетчики В Киргизии чиновников обязали носить национальную одежду... Говорят, что... асфальт на дорогах заменили целебной глиной Ялта превращается в свалку СС и Крымтроллейбус