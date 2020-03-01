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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... инфекционка в Керчи напоминает декорацию фильмов о войне

Не представившийся житель г. Керчь взволнован: «Суета вокруг коронавируса накаляется. В аптеках отсутствуют не только маски и дезинфицирующие средства, но и перекись, йод и другая мелочь для оказания помощи. Но печалит не это, а то, что к приходу вируса не готовы наши больницы. Детская инфекция закрыта на ремонт до неопределенного времени. А взрослая инфекционка с виду уже много лет напоминает заброшенное Богом место! Там можно кино снимать про войну без декораций! Берегите себя, друзья, и своих близких!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 572 от 27 марта 2020 года

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Просмотров: 114 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:38

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