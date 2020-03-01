В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... инфекционка в Керчи напоминает декорацию фильмов о войне
Не представившийся житель г. Керчь взволнован: «Суета вокруг коронавируса накаляется. В аптеках отсутствуют не только маски и дезинфицирующие средства, но и перекись, йод и другая мелочь для оказания помощи. Но печалит не это, а то, что к приходу вируса не готовы наши больницы. Детская инфекция закрыта на ремонт до неопределенного времени. А взрослая инфекционка с виду уже много лет напоминает заброшенное Богом место! Там можно кино снимать про войну без декораций! Берегите себя, друзья, и своих близких!»
Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 572 от 27 марта 2020 года
Еще статьи: