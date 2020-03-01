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Говорят, что... инфекционка в Керчи напоминает декорацию фильмов о войне Не представившийся житель г. Керчь взволнован: «Суета вокруг коронавируса накаляется. В аптеках отсутствуют не только маски и дезинфицирующие средства, но и перекись, йод и другая мелочь для оказания помощи. Но печалит не это, а то, что к приходу вируса не готовы наши больницы. Детская инфекция закрыта на ремонт до неопределенного времени. А взрослая инфекционка с виду уже много лет напоминает заброшенное Богом место! Там можно кино снимать про войну без декораций! Берегите себя, друзья, и своих близких!» Фома СЛУХАЧЁВ

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Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 572 от 27 марта 2020 года Еще статьи: Говорят, что... обнаружена стабильность по-джанкойски Говорят, что... изобрели оберег от коронавируса Говорят, что... нелегальные парковки процветают Говорят, что... мусора всё больше Говорят, что... из кранов течет «кофе»