В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... маски продают мимо кассы
Пожелавший сохранить анонимность житель крымской столицы ошарашен: «Опять возвращаюсь к вопросу про маски. Они действительно появились! Но их продают по 40 рублей и не пробивают в чек, аргументируя это тем, что их не внесли в программу! Серьёзно?! Товар, который подорожал в цене, продают мимо кассы? А как же «кассир обязан выдать чек»? И «надо отбирать лицензии у аптек, которые будут спекулировать»? Ниже прилагаю фото чека, где нет маски, а деньги за неё взяли!»
Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 572 от 27 марта 2020 года
Еще статьи: