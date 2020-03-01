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Говорят, что... маски продают мимо кассы Пожелавший сохранить анонимность житель крымской столицы ошарашен: «Опять возвращаюсь к вопросу про маски. Они действительно появились! Но их продают по 40 рублей и не пробивают в чек, аргументируя это тем, что их не внесли в программу! Серьёзно?! Товар, который подорожал в цене, продают мимо кассы? А как же «кассир обязан выдать чек»? И «надо отбирать лицензии у аптек, которые будут спекулировать»? Ниже прилагаю фото чека, где нет маски, а деньги за неё взяли!» Фома СЛУХАЧЁВ

Фото Архив «КТ»

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 572 от 27 марта 2020 года Еще статьи: Говорят, что... родители поразились рецептуре школьной пиццы Говорят, что... медицинские маски подорожали Говорят, что... водители мстят за покупку билетов Импортозамещение? Говорят, что... грязь и ныне там