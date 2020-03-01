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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... жителям много­этажек отключают лифты на 15 лет

Говорят, симферопольцы старшего и среднего возраста до конца своих дней уже вряд ли смогут воспользоваться лифтом для того, чтобы попасть в собственные квартиры. Теперь их удел ходить пешком. Именно так обстоят дела у жильцов некоторых столичных многоэтажек. В частности, 11-этажного дома по адресу: ул. Толстого, 6. Людям, проживающим в этой «свечке», 1,5 месяца назад отключили лифт по причине аварийного состояния запчастей. И, как оказалось, эти полтора месяца всего лишь начало многотрудной лифтовой эпопеи. Выяснилось, что запчасти для лифтов отсутствуют и ждать экспертизы придётся минимум 6 месяцев. После столь нерадостной новости люди обратились в профильное министерство, где их ошарашили окончательно. «У них капремонт нашего лифта запланирован на 2034-2036 годы, – сетуют жильцы многоэтажки. И вопрошают: – Неужели мы должны ходить пешком ещё 15 лет?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 572 от 27 марта 2020 года

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Просмотров: 65 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:41

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