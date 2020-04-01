С ножами и стаканами наперевес

Кровавые происшествия зафиксированы сразу в нескольких городах Крыма

На минувшей неделе в Симферополе произошла очередная «разборка» на почве алкоголя, в Севастополе – драка в баре, в Красноперекопске – «эпидемия» угонов, а в Алуште – криминальная «инкассация» магазинов.

Антигерои города-героя

Довольно насыщенной оказалась криминальная хроника Севастополя. В основном городская уголовная история пополнялась кражами и грабежами, но были и другие преступления, даже более наказуемые. Так, в одном из баров отличился 27-летний житель Украины. Он вместе с друзьями отмечал в заведении что-то важное. Ну и повздорили они с компанией, сидевшей за соседним столиком. В итоге наш «герой» получил с размаху по зеркалу души. Не в силах стерпеть такое, он схватил со стола пивную кружку и зарядил ею что есть силы в лоб обидчику. Но на этом украинец не остановился и той же кружкой по тому же лбу «съездил» еще несколько раз уже лежавшему на полу оппоненту. После чего сбежал. А к пострадавшему пришлось вызывать скорую помощь и доставлять его в больницу. Увы, голова несчастного была сильно повреждена. Что касается нашего антигероя, то его быстро поймали.

Еще один житель незалежной отметился в Севастополе кражей. Он занимался строительной халтурой на подворье жителя Балаклавы. Когда хозяин ненадолго уехал, украинец через приоткрытое окно забрался в дом, стащил 500 долларов и 11 тысяч рублей, после чего по-английски сбежал. И хотя поймали его довольно быстро, он еще быстрее успел потратить свою добычу. За что будет сидеть целых пять лет по 158-й статье УК РФ – кража.

65-летний житель города нес домой из магазина два больших пакета с продуктами. Тяжело ему было. А тут к пенсионеру подошел молодой мужчина и вызвался помочь. Помог, прямо в квартиру занес пакты. Тот засуетился, хотел как-то отблагодарить доброго человека, но не успел. Помощник схватил лежавшее на тумбочке портмоне хозяина и дал деру. Добычей беглеца стала приличная сумма денег. Его задержали, но, увы, уже без денег.

Еще один севастопольский пенсионер 66 лет отроду стал по вине юных злодеев «безлошадным». Дедушка передвигался по городу на мопеде стоимостью почти 20 тысяч рублей. А на ночь железного коня оставлял возле своего многоквартирного дома. Это приметили двое местных недорослей 17 и 19 лет. И в один темный-темный вечер они угнали мопед. Мотокрады намеревались распотрошить угнанный транспорт на части и сдать в металлолом. Однако не успели, их задержала полиция.

Чем жила крымская столица

Как всегда, о большом количестве раскрытых преступлений доложила симферопольская полиция. Так, на днях был задержан 39-летний симферополец, который отметился кровавой бытовухой. К нему заехал в гости 37-летний житель Евпатории. Мужички по старой русской традиции хорошо выпили, потом поругались и подрались. Но мордобоем конфликт не ограничился. Хозяин так возбудился, что всадил гостю в живот кухонный нож. И не приедь вовремя врачи скорой помощи, несчастный бы испустил дух, а так его доставили в больницу и оперативно зашили. Ну, а симферополец был задержан и будет отвечать по статье 111 УК РФ – нанесение тяжкого вреда здоровью. А это до 10 лет лишения свободы.

В Симферополе попались два серийных потрошителя автомобилей 55 и 33 лет. Они вскрывали стоявшие без присмотра машины и тащили всё подряд. Естественно, пострадавшие обращались в полицию, и воров в конце концов задержали.

Очень чистыми на руку оказали сь сотрудники ГИБДД, несущие службу в окрестностях крымской столицы. На трассе Симферополь – Евпатория «санитары дорог» остановили микроавтобус «Мерседес» под управлением 70-летнего евпаторийца. Причем остановили обоснованно, микроавтобус выехал на полосу встречного движения. Но когда ГИБДД-шники стали составлять протокол, водитель попытался дать им «на лапу» две тысячи рублей, чтобы замять дело. Но сотрудники Госавтоинспекции от мзды отказались и привлекли взяткодателя к ответственности.

В объективе весь полуостров

Но не только в окрестностях Симферополя сотрудникам ГИБДД «за державу обидно» и они взяток не берут. Такие принципиальные служат во всех регионах полуострова. Недавно на трассе «Таврида» был остановлен автомобиль под управлением жителя Краснодара. Водитель, несмотря на знак «обгон запрещен», всё же пытался обойти впереди едущий транспорт, на чем и попался. Когда его остановили и пригласили в автомобиль ГИБДД, краснодарец хотел договориться и, несмотря на то что инспекторы категорически отказывались брать взятку, оставил в служебном авто купюру в тысячу рублей, за что и был привлечен к ответственности.

Оригинальный грабеж произошел в одном из сел Симферопольского района. К 80-летней старушке заглянул неизвестный мужчина и предложил по дешевке купить овощи. Но бабушка отказалась. Гость, расстроившись, ушел, но быстро вернулся и заявил, что хозяйка должна ему оплатить ее посещение. Причем потребовал очень настойчиво. Перепуганная старушка отдала незваному гостю кошелек с несколькими сотнями рублей и мелочью. Однако этого мужичку показалось мало, он сгреб со стола несколько конфет и банан и лишь тогда откланялся. Старушка об этом странном визите сообщила в полицию. Визитера задержали оперативно, им оказался ранее судимый селянин средних лет.

Интересный горе-угонщик был задержан в Красноперекопске. Это 20-летний житель Первомайского района. Он приехал в гости к своей красноперекопской девушке. За встречу парень так напился, что разругался с ненаглядной. После чего угнал ее машину и поехал кататься по городу. Это неровное катание привлекло внимание сотрудников ГИБДД. В результате парень попал и за угон – девушка обратилась в полицию, – и за вождение автомобиля в пьяном виде. Сейчас «герой» находится под административным арестом. Его может утешать только то, что он не один такой. В Красноперекопске же при попытке завладения чужим транспортом, причем не одним, отличился и другой товарищ, правда местный. Этот 21-летний неоднократно судимый горожанин решил «просто покататься». Возле многоэтажки он приметил одиноко стоявшие «Жигули» («копейку») с открытой дверью. «Чего бы не воспользоваться «подарком»?» - подумал наш герой и битых полчаса мучился, чтобы завести эту рухлядь. Не удалось. Тогда угонщик попытался прокатиться на стоявших рядом «Жигулях» одиннадцатой модели. Но и эта машина оказалась незаводной. Пришлось заменить поездку по городу пешей прогулкой. Но гулял недолго. За попытку угона его задержали полицейские. Теперь придется прокатиться в места не столь отдаленные сроком на пять лет.

А в продуктовых магазинах города Алушты хорошо запомнят необычного посетителя – мужчину средних лет. В одну из торговых точек он зашел очень галантно, осмотрелся, а потом достал нож и потребовал от перепуганной продавщицы всю кассу. Во втором случае мужчина не осматривался и сразу при помощи ножа провел «инкассацию». В первый раз он обогатился на 18 тысяч, во второй – на семь. За что в общей сложности получит десять лет лишения свободы. Полицейские задержали злодея по горячим следам. Им оказался 46-летний житель Бахчисарайского района.