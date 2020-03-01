Ай да Фелпс!

Некоторые итоги «Олимпийской летописи»

Вряд ли месяц назад можно было представить себе, даже в самом страшном сне, что немалый отряд спортивных журналистов останется без работы, а сам спорт, от большого до юношеского, профессиональный и любительский, окажется под замком. И пока никто не может дать ответ на вопрос, когда же коронавирус отступит со своих позиций. Хотя в Китае, где в конце прошлого года начался его разрушительный путь, он уже сдаёт захваченные рубежи, и спортсмены вновь выходят на старты турниров по различным видам спорта. А как обстоят дела в остальных регионах земного шара?

Не лучшим образом

А обстоят дела, по всей видимости, не лучшим образом. В ином случае УЕФА не рискнула бы перенести запланированный на июнь чемпионат Европы по футболу, который является юбилейным и должен был проходить на стадионах двенадцати стран Старого Света, на будущий, 2021 год. А руководители МОК сейчас бы не переносили Игры XXXII Олимпиады в Токио.

Таким образом, в наградном сейфе Организационного комитета Токио сохранятся 339 комплектов наград, которые предполагалось разыграть по 33 видам спорта. И теперь у нас появилась возможность, как говорится, покопаться в «Олимпийской летописи», которая уже миновала своё 130-летие, и в её анналы внесены имена свыше десяти тысяч олимпийских чемпионов. Cреди них и воспитанники крымского спорта: гимнастка Мария Гороховская, пловчихи Галина Прозуменщикова и Яна Клочкова, грация Екатерина Серебрянская, стрелок Артур Айвазян и боксёр Александр Усик. Каждый из них заслужил лестные слова за блестящие выступления на летних Олимпийских играх в Хельсинки, Токио, Афинах, Сиэтле, Сиднее, Пекине, Лондоне.

Но ещё большим авторитетом пользуются многократные олимпийские чемпионы, которые завоевали три и более золотых медалей за свою карьеру, и таких в нашей «летописи» уже более 540 человек. 210 спортсменов имеют в своих коллекциях наград по 4 и более золотых «кружочков», 84 – по 5 и более, а 39 – по 6 и более наград высшей пробы.

«Балтиморская пуля»

Но все они ныне по-доброму завидуют 34-летнему американскому пловцу из Балтимора Майклу Фреду Фелпсу, который известен всему миру по кличкам «Балтиморская пуля» или «Летящая рыба». В семь лет он пришёл в бассейн, а уже 15-летним «пацаном» стартовал на Олимпийских играх в Сиэтле, правда без особого успеха. Однако спустя четыре года 19-летний парень стал героем Игр в Афинах-2004. Он завоевал восемь медалей – шесть золотых и две бронзовых, став олимпийским чемпионом на дистанциях: 200 и 400 м комплексом, 100 и 200 м баттерфляем, в эстафетах 4х200 м вольным стилем и 4х100 м комбинированной.

В 23 года он приехал в Пекин на Игры-2008 и увёз на родину уже восемь золотых медалей, став чемпионом на дистанциях: 200 и 400 м комплексом, 100 и 200 м баттерфляем, 200 м вольным стилем, в эстафетах 4х100 и 4х200 м вольным стилем, 4х100 м комбинированной. Гигант ростом в 193 см, весом в 90 кг сумел установить новый рекорд по количеству титулов олимпийского чемпиона – 14, сумев превзойти достижение советской гимнастки Ларисы Латыниной – 9 титулов.

Минуло ещё четыре года, и 27-летняя «Балтиморская пуля» на дорожках олимпийского бассейна Лондона-2012 смогла завоевать ещё шесть наград (четыре золотых и две серебряных), отняв у Латыниной второй рекорд, теперь по количеству завоёванных на Играх медалей различного достоинства, которых у Ларисы было 18, а у Майкла стало 22. После этого Фелпс заявил, что прощается с большим спортом. Но отдохнув два года, вновь пришёл в бассейн и выиграл отбор на Игры в Рио-де-Жанейро-2016, где 31-летний мастер опять сумел заполучить шесть наград (пять золотых и одну серебряную). Четвёртую Олимпиаду подряд легендарная «Летающая рыба» выиграла «золото» на дистанции 200 м комплексом и эстафету 4х100 м комбинированную, прихватив ещё победы на 100 и 200 м баттерфляем и в эстафете 4х200 м вольным стилем. Вот теперь 23-кратный олимпийский чемпион окончательно решил распрощаться со спортом, имея в своём активе 28 олимпийских наград и 33 медали, выигранные на чемпионатах мира, где 26 раз он становился чемпионом на своих коронных дистанциях и в эстафетах. Как видите, легендарный Майкл Фелпс оставил всем настоящим и будущим олимпийцам высочайшие вершины супермастерства, которые трудно штурмовать в ближайшие годы. Ведь в активе номинальных преследователей «Балтиморской пули» максимум 8-9 титулов олимпийских чемпионов.

Кумиры мирового спорта

Так можно называть лишь четырнадцать пловцов, гимнастов, легкоатлетов, лыжников, биатлонистов, гребцов, которые добились выдающихся успехов в разные годы «Олимпийской летописи», с 1900 по 2018 годы.

Итак, вслед за американским пловцом Майклом Фелпсом (23 золотых + 3 серебряных + 2 бронзовых = 28 медалей) в списке кумиров мирового спорта идут: советская гимнастка Лариса Латынина (9 + 5 + 4 = 18), финский легкоатлет Пааво Нурми (9 + 3 + 0 = 12), американский пловец Марк Спитц (9 + 1 + 1 = 11) и его соотечественник, легкоатлет Карл Льюис (9 + 1 + 0 = 10), норвежцы – лыжница Марит Бьёрген (8 + 4 + 3 = 15), биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален (8 + 4 + 1 = 13), лыжник Бьёрн Дели (8 + 4 + 0 = 12), немецкая гребчиха на байдарках Биргит Фишер (8 + 4 + 0 = 12), японский гимнаст Cавао Като (8 + 3 + 1 = 12), американские пловцы – Джени Томпсон (8 + 3 + 1 = 12) и Мэтт Бионди (8 + 2 + 1 = 11), легкоатлет Рэй Юри (8 + 0 + 0 = 8), ямайский легкоатлет Усэйн Болт (8 + 0 + 0 =8).

Остаётся сказать, что прыгун в высоту и в длину с разбега и с места Юри добивался своих успехов в начале прошлого века, а бегун Нурми – в 20-х годах. Из перечисленных выше атлетов лишь Бьёрген и Болт имеют шансы улучшить свои результаты на летних и зимних Играх 2021 и 2022 годов. Но, по всей видимости, норвежская лыжница и ямайский спринтер завершили свои выступления в большом спорте.