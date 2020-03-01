Не позже лета 2021 года

Вот уже больше месяца нет дня, чтобы та или иная международная спортивная федерация, ассоциация или союз не оповещали бы мир о том, что из-за угрозы распространения коронавируса они отменяют соревнования… И такое положение дел заставляло их требовать от МОК принять решение о переносе Игр-2020. Эти требования и заставили президента МОК Томаса Баха на минувшей неделе попросить у мировой спортивной общественности четыре недели, чтобы после консультации с правительством Японии принять окончательное решение: будут или нет проходить в Токио с 24 июля по 9 августа Игры XXXII Олимпиады?

Хватило и трёх дней

Но уже во вторник, перед телефонной конференцией президента МОК Томаса Баха и премьер-министра правительства Японии Синдзо Абэ, прозвучало сообщение, что коронавирусом в мире уже заболели 381570 человек, из которых 16560 умерло, а 101805 выздоровели. Эти цифры настроили переговорщиков быстро ­прийти к решению, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио необходимо перенести на 2021 год, но они обязательно должны состояться не позже лета. Однако название они сохранят - «Токио-2020».

Но, вне всякого сомнения, перенос Игр нанёс сильнейший удар по финансовому благополучию международных федераций плавания, парусного спорта, дзюдо, бадминтона, спортивной борьбы, лёгкой и тяжёлой атлетики и прочих, прочих...

На этом фоне неожиданно в героях оказались руководители Международной федерации бокса, решившие в эти смутные времена провести европейский отборочный турнир к олимпийским состязаниям в столице Японии, проведя его в столице Англии. В Лондон, который тоже не особенно был защищён от коронавируса и где сейчас тоже объявлен карантин, съехались боксёры и боксёрши из 55 стран Старого Света. Приехали в столицу Англии мужская и женская сборные России, в числе российских боксеров был и симферополец, чемпион мира-2020 в весовой категории до 75 кг, заслуженный мастер спорта Глеб Бакши.

В 1/16 финала воспитанник заслуженного тренера России и Украины Ивана Карандея встретился с молдаванином Андреем Време и уверенно его победил (5:0), выйдя в 1/8 финала, где его поджидала встреча с норвежцем литовского происхождения Миндаугасом Гедминасом. Но, увы, эта встреча, как и все остальные, не состоялась. Соревнования были остановлены, и мастера кожаной перчатки вернулись в родные пенаты. Когда и где будут продолжены эти состязания или они начнутся с начала? Ведь одни боксёры уже успели проиграть и выбыть из отбора, а другие – ещё даже не выходили на ринг.

Наши парни и девушки, среди них только Расул Салиев (до 52 кг) проиграл британцу Джалалу Яфану, зато Альберт Батырбазиев (до 57 кг) уже смог заполучить олимпийскую лицензию, после возвращения из Лондона, скорее всего, должны будут пройти двухнедельный карантин. Вот вам и постоянный призыв Баха: «Напряжённо готовьтесь к Играм-2020!»

Всё проходило «втихаря»

Перед каждыми зимними или летними Олимпийскими играми в греческой Олимпии в торжественной обстановке зажигается огонь, который доставляется в страну, проводящую Игры. Там специальная эстафета проносит олимпийский огонь по всей стране, а в день открытия Игр он вспыхивает на главной арене Олимпийских игр. Но ныне, впервые за последние 35 лет, огонь был зажжён в древней Олимпии на полуострове Пелопоннес без присутствия зрителей. Была отменена и короткая эстафета по греческой земле. Факел погрузили в самолет, который доставил его в Японию, где вчера, 26 марта, должна была стартовать эстафета, путь которой должен был пролегать по всем 48 префектурам страны. Но, увы, опять, как говорится, «втихаря», без зрителей, даже несмотря на снятие эпидемии коронавируса в Стране восходящего солнца.

Причём долгое время правительство Японии настаивало на проведении Игр даже без зрителей, так как их отмена нанесёт бюджету страны колоссальные пробоины. Но, как сказано выше, ряд национальных олимпийских комитетов (Канады, Австралии, Норвегии) настаивали на переносе Игр на будущий год. В ином случае они даже собирались бойкотировать Олимпиаду, а МОК, как огня, после 1980 года боится слова «бойкот»!

Ну, а среди тех, кто продолжал поддерживать МОК во всём, что касалось Игр-2020, мы видим китайских и российских мастеров. С учётом предстоящего суда в CAS с ВАДА, у наших спортсменов вообще полная неясность, допустят ли их к стартам в Токио и в каком статусе. Наберёмся терпения!