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Крым не продаётся. Почти

Несколько дней назад стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий иностранцам владеть землей на территории почти всего Крымского полуострова. Соответствующий указ был размещен на официальном российском портале правовой информации. «Внести в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками», – в частности, сказано в тексте документа. И что примечательно в этой новости – упомянутый в президентском указе перечень дополнен всеми муниципалитетами Республики Крым, кроме Бахчисарая, Белогорска, Джанкоя, Красноперекопска и Симферополя, а также Красногвардейского, Белогорского и Первомайского районов. Что же касается севастопольского региона, он также присутствует в перечне и перечисляются восемь из десяти муниципалитетов Севастополя. В городе-герое иностранцам разрешили владеть землей только в Терновском и Верхнесадовском муниципалитетах.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 572 от 27 марта 2020 года

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Просмотров: 130 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:14

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