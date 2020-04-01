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СоциумКультура, наука

Учителя будущего

Четыре крымских команды прошли в полуфинал престижного профессионального конкурса, но в финал пробилась только одна

В Ростове-на-Дону определили финалистов конкурса «Учитель будущего», проводящегося, как один из региональных этапов, в Южном федеральном округе. Среди прошедших в финал престижного профессионального конкурса, который проходил в Донском государственном техническом университете и является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», есть и крымчане.

2700 заявок

Первый масштабный федеральный конкурс учительских команд «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал 19 ноября при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он направлен на выявление лучших современных педагогических практик, инновационных подходов в образовании, а также на самореализацию педагогических кадров. А цель мероприятия — поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

В конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные педагоги, так и имеющие небольшой стаж. Объединиться в команды и пройти конкурсные испытания могли учителя-предметники школ, лицеев, гимназий, в том числе специализированных, а также учителя начальных классов и педагоги воспитательных служб. Участники проходят дистанционное тестирование, региональные полуфиналы и финал.

Всего от ЮФО поступило на конкурс «Учитель будущего», как сообщают его организаторы, больше 2700 заявок от учителей различных школ. А лидером по количеству заявок стал Краснодарский край.

Удачи «Артеку»!

И вот, несколько дней назад, уже на полуфинале «Учителя будущего» в Ростове-на-Дону собрались две студенческие команды Южного федерального университета и полсотни команд педагогов из шести регионов Южного федерального округа: 19 команд от Краснодарского края, 16 команд от Волгоградской области, 9 команд от Ростовской области, 4 команды от Астраханской области (кстати, по информации организаторов, из общего числа участников полуфинала 37% конкурсантов работают в сельских школах ЮФО). Что же касается участия в «Учителе будущего» крымчан, то на этот конкурс, в полуфинал, вышли три команды педагогов из Республики Крым и одна — из города Севастополя.

В частности, среди лидеров организаторы называли команды учителей симферопольской МБОУ СОШ №8 и команду преподавателей из «Артека».

Конкурсные полуфинальные испытания длились три дня. Они были подготовлены в формате так называемого «педагогического биатлона», в рамках которого прошли, в частности, педагогические дебаты, методический конструктор и кейс-игра.

По итогам же полуфинала конкурса «Учитель будущего», прошедшего, как уже упоминалось, в Ростове-на-Дону, из 52-х команд были определены двенадцать лучших, которые теперь продолжат борьбу за победу уже в финале данного конкурса. Как сообщают организаторы, финалистами стали четыре команды из Краснодарского края, три команды из Волгоградской области, по две команды из Ростовской и Астраханской областей, а также одна команда из Республики Крым — СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», в составе которой ялтинцы Василий Кутергин, Сергей Жбанов и Дарья Иголкина. И , конечно же, наша редакция, желает победы нашим землякам в этом престижном конкурсе!

С надеждой на лучшее

Кстати, организаторы конкурса, предусмотрели и призовой фонд для участников. В частности, для победителей полуфинала в ЮФО подготовил подарки партнер конкурса издательство «Русское слово». Также, как сообщается, каждый учитель получил сертификат на бесплатное обучение (курсы повышения квалификации 36 часов) по программе, которую он выберет самостоятельно, а также сертификат на получение бесплатной лицензии на использование любого учебника в электронной форме на выбор.

Что же касается финалистов, то в финале победителей ждет заграничная поездка на стажировку и специальные образовательные события Мастерской управления «Сенеж». Кроме того, команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Но тут, конечно, нужно сделать пару ремарок. Всё это, как можно полагать, станет реальностью после прекращения распространения коронавируса не только в России, но и на территории других стран. И о сроках проведения финала, в связи с нынешними событиями и пандемией, пока ничего, к сожалению, не известно. К тому же, хочется надеяться, что вышеописанный конкурс «Учитель будущего», также, как и ему подобные, останется среди приоритетных проектов, реализуемых в России.

Андрей БАРЯНОВ
Фото artek.org, Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 572 от 27 марта 2020 года

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Просмотров: 90 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:25

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