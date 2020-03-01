Чему быть?

Последствия мирового кризиса для Крыма и России

Мир окунулся в пучину кризиса. Пандемия коронавирусной инфекции, обвал нефтяных цен, дестабилизация валютных курсов – всё это сулит серьёзные экономические потрясения глобального масштаба. Чем происходящее обернётся для России и Крыма?

Всё пройдёт

Большинство экспертов сходятся в едином мнении: объективная основа для всего происходящего заключается в том, что мировая экономика оказалась на грани кризиса. Нужен был лишь решающий толчок к началу коллапса, которым оказалось распространение коронавирусной инфекции нового типа. Плюс саудиты вышли из нефтяного соглашения.

Конечно, пандемия и сокращение экспорта нефти не может не сказаться на экономической ситуации в нашей стране. Подобный кризис, по мнению аналитиков, Россия переживала в 1998 году. Однако в то время у страны фактически не было международных золотовалютных резервов, зато был огромный внешний долг, превышающий ВВП. Сейчас международный долг нашего государства является одним из самых маленьких в мире. При этом золотовалютный резерв составляет 570 млрд долларов. Кроме того, появился фонд национального благосостояния, в котором сейчас находится 10 трлн руб. Он позволит в течение нескольких лет финансировать все запланированные бюджетные назначения. Это значит, что граждане России гарантированно не останутся без пенсий, пособий и других социальных выплат.

Анатолий Аксаков, председатель комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку:

«Конечно, российская экономика сейчас испытывает сложности. Мы – нефтедобывающая и экспортирующая страна. Наша экономика в значительной степени зависит от цены на нефть на мировых рынках. Сейчас, когда она обрушилась с 65 долларов за баррель до 25-30, это сказывается на поступлениях в федеральный бюджет и на состоянии отечественной валюты. Начинается паника, люди бегут в обменники и ещё больше подстёгивают падение рубля, увеличивая спрос на валюту. Но всё это пройдёт. Коронавирус перестанет действовать на умы граждан, паника уляжется, и ситуация стабилизируется».

В условиях кризиса

Российское правительство совместно с Центробанком ввело меры для поддержания малого бизнеса. По оценкам Торгово-промышленной палаты России, около трёх миллионов отечественных предпринимателей могут прекратить работу, если затянется экономический кризис. Поэтому первостепенной задачей властей является недопущение снижения объёмов кредитования малого и среднего предпринимательства. Кроме того, российское правительство ввело мораторий для бизнеса по выплате страховых взносов на три месяца. На такой же срок вводится отсрочка по внесению арендных платежей для тех, в чьём распоряжении находится государственное или муниципальное имущество.

Для Крыма актуальным вопросом является дальнейшая судьба федеральной целевой программы развития региона. Будет ли она остановлена? Или проекты придётся пересчитывать по новому курсу доллара, что неизбежно отразится на сроках реализации?

Анатолий Аксаков:

«Судя по заявлениям правительства, все программы, которые финансируются из федерального бюджета, будут обеспечены в полном объёме. Вопрос пересчёта курсовой разницы может возникнуть только при покупке иностранного оборудования. Например, по программам, связанным со здравоохранением. В любом случае, федеральное правительство на первом этапе кризиса зарезервировало 300 млрд руб. для решения проблем, возникающих из-за коронавируса по ходу реализации государственных программ. Так что все проекты, предусмотренные ФЦП, будут выполняться в нормальном режиме».

Утешительный прогноз

Однако большинство граждан, по понятным причинам, больше волнует «шкурный» вопрос: вырастут ли цены на товары и услуги из-за экономического кризиса на фоне пандемии и ослабления курса рубля?

Анатолий Аксаков:

«Объективных причин для роста цен немного. Уже посчитано, что инфляция будет на уровне целевого показателя, который Банк России определил для текущего года, – 4%. До начала кризиса она была на уровне 2%, но сейчас, конечно, подскочит. Естественно, есть те, кто сознательно пользуется сложным для страны периодом и связанным с ним ажиотажем. Если люди смели с магазинных полок всю гречку, найдутся предприниматели, которые поднимут на неё цену, чтобы увеличить свой доход. Но президент дал жёсткую команду Федеральной антимонопольной службе следить за ситуацией. Особенно за ценами на базовые продукты, которые в итоге влияют на ценообразование для остальных товаров».

Учитывая ситуацию на нефтяном и валютном рынках, у Центробанка есть основания для повышения ключевой ставки, а значит, и процентов по кредитам. Дело в том, что, повышая ключевую ставку, регулятор подавляет инфляцию. Однако при этом создаёт на рынке очень дорогие деньги. С одной стороны, это дестимулирует покупку валюты. С другой – приводит к торможению экономического роста и к уменьшению спроса на товары и услуги. Поэтому ЦБ пользуется этим инструментом с большой осторожностью. Тем не менее, эксперты прогнозируют возможность повышения ключевой ставки на 0,5%.

В целом многие аналитики предлагают достаточно оптимистичный сценарий дальнейшего развития событий. Связанная с пандемией паника рано или поздно уляжется, а влияние коронавируса на мировую экономику сойдёт на нет. США сократят добычу сланцевой нефти, которая нерентабельна при цене ниже 40 долларов за баррель. В связи с этим предложение на мировом рынке станет меньше, что неизбежно приведёт к росту цены.

Анатолий Аксаков:

«Думаю, самый тяжёлый период мы прошли. Всё, что должно было произойти, уже произошло. Сейчас начнётся постепенное преодоление паники, связанной с коронавирусом. Дальше, думаю, будет и новое соглашение ОПЕК+ с восстановлением цены на нефть. В России начинается работа по реализации мер правительства и Центробанка, адаптация к шоковой ситуации и постепенное восстановление экономики. Государство функционирует стабильно и уверенно».

Другие мнения

Александр Щербаков, заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС:

«Те отрасли, которые в связи с коронавирусом испытывают трудности с реализацией своих товаров и услуг, конечно, будут пытаться какое-то время, как минимум, не увеличивать количество сотрудников. Большинство компаний будут стараться удержать своих работников, однако станут меньше их нагружать, что отразится на зарплатах. Массовые увольнения во всех отраслях экономики России пока не грозят, но найти новую работу какое-то время будет непросто. Тем не менее, поскольку ситуация должна разрядиться и спрос на продукты и услуги восстановится, спрос на труд тоже будет возвращаться».

Александр Сафонов, проректор Академии труда и социальных отношений:

«Главная проблема – не безработица, а снижение зарплат. Это именно тот метод, которым Россия традиционно борется с безработицей. Во время такой экономической ситуации зарплаты падают одномоментно, потому что бизнес урезает свои расходы. А дальше вопрос в том, какими темпами заработные платы будут восстанавливаться. Будет высокий экономический рост, будет потребность в рабочей силе – темпы роста зарплат и восстановления доходов населения будут быстрее».