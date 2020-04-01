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«Было трудно, боязно, но мы справились»

В Севастополе на 96-м году жизни скончался известный архитектор Адольф Шеффер

23 марта ушел из жизни выдающийся севастопольский архитектор Адольф Шеффер, заслуженный архитектор УССР, член-корреспондент Украинской Академии архитектуры. На его счету такие проекты, как Триумфальная арка, расположенная на въезде в город, памятник Под­водникам-черноморцам, Центральный рынок с пассажем, Морской гидрофизический институт, памятник Разведчикам, памятные знаки адмиралам Клокачеву и Корнилову, памятник адмиралу Ушакову во дворе штаба ЧФ, памятный знак изобретателю радио Попову на Матросском бульваре и многое другое.

«Москве и не снилось»

Адольф Львович родился в Одессе 29 ноября 1924 года. В 1941-м был эвакуирован, а затем мобилизован и рыл окопы между Ростовом и Таганрогом. После окончания войны он окончил Московский архитектурный институт и в 1950 году по распределению был направлен в Горпроект Севастополя. Участвовал в восстановлении города и уже через два года стал главным архитектором проектов.

Адольф Шеффер:

«Помню, как в первый же день по приезде нас, молодых архитекторов, пригласили на заседание градостроительного совета и попросили первыми поделиться своим мнением по рассматриваемому проекту. Это было трудно, боязно и не­обычно, но мы справились, ведь у нас была хорошая подготовка в институте», – рассказывал он в своем интервью «Русской планете».

В 1963 году он спроектировал, а затем воплотил в жизнь такие проекты, как Дворец пионеров, Центральный рынок «Пассаж», Гидрофизический институт на мысе Хрустальном.

Адольф Шеффер:

«Горпроект, где я работал, получил задание на разработку Гидрофиза, и проектирование поручили мне. Это была большая ответственность, так как комплекс должен был стоять на Хрустальном мысу, на виду у всего города. Именно это место предложил главный архитектор Валентин Артюхов. Мы с дирекцией будущего института отправились в Москву. Это был 1956 год, и я ехал к моим однокашникам-москвичам как триумфатор. Ведь то, что я проектирую, Москве и не снилось».

Почему трескается Штык и Парус

Одним из выдающихся проектов, над которыми трудился в Севастополе архитектор, стала Триумфальная арка на въезде в город.

Адольф Шеффер:

«Эту арку я задумал еще в 1954 году, но создать ее смог только в 1983-м, к 200-летию города. Я показал ее эскиз главному архитектору города Алексею Баглею, он зажегся и подключил директора судостроительного завода Виктора Подбельцева. Все архитекторы и горком одобрили проект, и она была построена без копейки городских денег».

Помимо арки, он также проектировал резиденцию советского руководства в Форосе. Ту самую, где Горбачев был блокирован 19 августа 1991 года.

Адольф Шеффер:

«Мне очень интересно было делать проект апартаментов в „Заре“. Они были в виде каменного грота в горе, объект так и назывался „Грот“. Там было всё для автономного существования этого „монаршего“ жилища, и я смеялся, когда писали, что Горбачев изолирован от мира».

Не обходилось в работе и без скандалов, так, при проектировании обелиска в честь города–героя («Штык и парус» на мысе Хрустальном) Шеффера хотели отдать под суд.

Адольф Шеффер:

«Я сильно мешал своими предложениями в процессе работ. То спорил со строителями по поводу медных пиронов для крепления облицовки, то по поводу сохранения проектных „ласточкиных хвостов“ в плитах облицовки, то увеличил высоту обелиска на четыре метра. Именно это на одной из планерок вывело из равновесия одного крупного городского руководителя, и он мне пригрозил, что отдаст под суд. Кончилось тем, что сейчас видят все: плиты облицовки трескаются и отпадают, потому что вместо медных пиронов поставили анодированные железные, которые быстро заржавели, а „ласточкин хвост“ убрали, и анкера крепления рвут альминский камень».

«Камертон архитектурной жизни»

Соболезнования по поводу смерти выдающегося архитектора выразил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев: «От имени правительства Севастополя и себя лично выражаю искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Адольфа Львовича… Пройдут ещё десятилетия, а каждый, кто будет въезжать в наш город, будет видеть Триумфальную арку и величественные здания его авторства, а гуляя на Приморском бульваре – Памятник затопленным кораблям».

Друзья и коллеги архитектора также скорбят о его кончине.

Александр Измоденов, член Союза архитекторов России, Союза дизайнеров России:

«Он работал до последнего вздоха и действительно был учителем и наставником, просто по призванию, всегда очень уважительно отзывался о людях, особенно тех, с кем работал и сотрудничал как в Севастополе, так и в других городах... Он оставил о себе память в замыслах, идеях, проектах, постройках, книгах, стихах и многом, многом другом. Я горжусь, что знал его последние почти шесть лет и работал с ним рядом. Это легенда Севастополя!»

Наш комментатор также рассказал, что Шеффер всегда был позитивен и никогда ни о ком не отзывался плохо, какая бы ни была ситуация, просто если ему что-то не нравилось, он так и говорил, прямо, как говорят, «без экивоков».

Александр Измоденов:

«Он был достаточно дипломатичным зодчим, всегда находил общий язык с людьми, вникал и старался понять. Про таких говорят, что человек должен жить очень долго. В быту он был скромен, если не сказать аскет. Ну, почти аскет. Адольф Львович очень любил свою жену, и надо сказать, что её уход из жизни в своё время очень подкосил его. Я ещё в 2014 году познакомился с ним по работе, он всегда был очень активен – сразу же вошёл в состав градостроительного Совета Севастополя и всегда говорил кратко и по существу, не, как говорится, лишь бы сказать, а очень по делу. Саму суть. Это был как камертон нашей архитектурной жизни тогда в Севастополе. Как-то встретил его в ­районе пляжа „на Хрусталке“, спрашиваю: „Адольф Львович, а что вы здесь?“ – „Да смотрю, не так тут делают, как считаете?“ (это когда ему уже шёл 91-й год). В общем, не просто гулял, а всегда с пользой для дела, интересовался у людей их точкой зрения, удобно – не удобно, да и вообще, его было трудно назвать ­безучастным. Так что жаль, что его уже нет с нами. Но память о нём не даст забыть его идеи и замыслы. Для последователей и потомков колоссальный задел на будущее... Его идея метро для Севастополя – это задел. Город не может постоянно корректировать уличную сеть, надо посмотреть в саму суть».

Анна ЧУДАКОВА
Фото lookmytrips.com, sevzakon.ru, 15dayvic.ru, fotokto.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 572 от 27 марта 2020 года

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Просмотров: 128 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 07:38

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