На грани истерики

«Неуверенность» Путина, «доказательство» Луценко и очередной хайп

На этой неделе украинские СМИ, рассказывающие, в числе прочего, о Крыме, сообщали, в основном, страшные и нервирующие украинского же обывателя информационные поводы...

«Любым способом!»

Украинский сайт опубликовал очередную «страшилку», на этот раз озвученную неким «экспертом по временно оккупированным территориям, соучредителем БО Институт черноморских стратегических исследований» Юрием Смелянским. Обсуждая проблемы водообеспечения Крымского полуострова, данный эксперт, в частности, сообщил, что российские власти «будут любым способом искать решение этой проблемы. Может быть силовая операция, попытки подкупить украинских чиновников. К слову, они предпринимаются постоянно и сумма благодарности всё время растет». Но происхождение такой важной для украинских читателей сайта информации эксперт при этом скрыл. Что, конечно, позволяет сделать определенные выводы о его компетентности. Всё это похоже на банальный «хайп».

Самоуспокоение...

Есть у пропагандистов такой прием, скажем так, самоуспокоительный. Дескать, нечто происходит потому, что у наших оппонентов не всё в порядке. В данном случае мы имеем дело именно с такой моделью, судя по публикации на украинском сайте. Антироссийская пропаганда на Украине не придумала ничего лучшего, чем объяснить очередной визит главы российского государства в Крым его... неуверенностью (речь идет о рабочем визите Владимира Путина на полуостров 18-19 марта, к шестилетию присоединения Крыма к России). Причем озвучивается сей, с позволения сказать, тезис самим главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. «Вообще я считаю, что визиты Путина в Крым – это признак неуверенности. Потому что когда ты уверен в том, что у тебя всё там хорошо и всё нормально, ты не ездишь туда регулярно, чтобы своим личным присутствием вдохновлять и решать какие-то проблемы. То, что он постоянно туда наведывается, это признак того, что есть неуверенность, нужно еще кому-то что-то доказывать», – заявил Кулеба.

Нагнал страха

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко несколько дней назад сделал очередное заявление конспирологического характера. На этот раз о том, что, дескать, президенту России Владимиру Путину «не нужны оккупированные Крым и Донбасс, его целью является распад Украины». В частности, как сообщает украинский сайт, Луценко рассказал: «Наша власть не понимает, что Путину не нужны ни Крым, ни Донбасс, ни даже лояльное правительство в Киеве, как некоторые думают. Кремлю нужна дезинтеграция Украины. То есть просто распавшаяся страна». В общем, нагнал страха на соотечественников экс-генпрокурор...

Новое дело для деятеля

Сайт украинского телеканала сообщает, что Следственный комитет РФ в Крыму открыл очередное уголовное производство против главы запрещенной в России организации меджлис крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Сообщает, конечно, со своими антироссийскими акцентами. Чубарова обвиняют в организации массовых беспорядков в 2014 году, и уже начат опрос потерпевших, свидетелей и очевидцев тех событий. «В Следкоме РФ уверяют: у них уже есть доказательства причастности Чубарова к организации массовых беспорядков возле здания Верховной Рады АР Крым 6 лет назад. 5 февраля 2014 года Чубаров, зная о внеочередном заседании сессии депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховной Рады», – сообщает сайт, ссылаясь на заявление российского Следкома. «Для исполнения поручения Чубарова сторонники организации с применением силы, с заранее приготовленными палками попытались оттеснить от здания правительства митингующих, членов и сторонников политической партии Русское единство», – также сообщается в материале, со ссылкой на Следком. В общем, сообщаются известные и памятные многим крымчанам события. И беспорядки были, организованные этой запрещенной организацией, и палки, и потасовки, и силовой прорыв в правительственное здание...