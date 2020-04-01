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Когда покупка не в радость

Что делать, если продавец товара ­не признает ­гарантийный случай

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью крымчан в правовом поле РФ. Сегодня мы расскажем, что делать, если продавец товара не признает гарантийный случай. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Отношения и правила

Покупка какого-либо изделия должна сопровождаться предоставлением срока гарантии. Взаимоотношения производителя, продавца и покупателя регламентируются ФЗ «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ, правилами о торговле.

В случае, когда после покупки в течение гарантийного срока у изделия проявились недостатки, а продавец товара не признает наступление гарантийного случая, потребитель вправе потребовать от продавца замены товара, уменьшения его цены, устранения недостатков или возврата уплаченной за товар суммы. Гарантийным случаем является выявление в товаре недостатков, не оговоренных продавцом, в течение гарантийного срока на товар. Целесообразно предъявить требования продавцу в письменном виде путем написания претензии. В случае отказа можно обратиться в Роспотребнадзор, а также в суд.

Иногда продавцы отказываются признавать недостаток товара гарантийным случаем, ссылаясь на то, что такой недостаток возник после передачи товара покупателю из-за нарушения им правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы. При этом продавец освобождается от ответственности за недостатки товара, если докажет, что существовали перечисленные обстоятельства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Федерального Закона «О защите прав потребителей», потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по своему выбору вправе: потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены; потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

Предъявление претензии

Целесообразно предъявить свои требования продавцу в письменном виде, составив соответствующую претензию. В письме должны быть указаны данные получателя претензии (наименование, место нахождения, иная контактная информация); Ф.И.О. покупателя, адрес, телефон, иная контактная информация; наименование товара; дата и место его приобретения, способ оплаты; выявленные недостатки товара, время и обстоятельства их обнаружения; требования к продавцу в связи с обнаруженными недостатками.

К претензии не лишним будет приложить копии документов, подтверждающих приобретение и оплату товара. Но, согласно пункту 5 статьи 18 Федерального Закона «О защите прав потребителей», отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований.

Претензию необходимо подготовить в двух экземплярах, для того чтобы лицо, принявшее претензию, проставило свою подпись с указанием Ф.И.О. и должности, а также дату принятия претензии и печать продавца (при наличии). Второй экземпляр в дальнейшем пригодится для подтверждения факта обращения к продавцу.

При отказе продавца принять претензию или проставить на втором ее экземпляре отметку о приеме, можно направить претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, что позволит подтвердить обращение к продавцу с претензией.

Суд

В случае, если продавец не признает наступление гарантийного случая, не отвечает на претензию или отказывается исполнять заявленные требования, а также если покупатель не согласен с результатами проведенной экспертизы, можно обратиться в суд с исковым заявлением о защите прав потребителя. При этом истцы по искам о защите прав потребителей освобождены от уплаты государственной пошлины, если цена иска не превышает 1 млн руб.

В случае удовлетворения ваших требований, которые не были удовлетворены продавцом до подачи иска в суд, с него дополнительно будет взыскан в вашу пользу штраф в размере 50% от присужденной вам суммы.

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.

Артём Шабанов
Фото bankitb.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 572 от 27 марта 2020 года

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Просмотров: 67 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:41

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