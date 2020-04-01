Камень за пазухой поэта

Что связывало акмеиста Осипа Мандельштама с Крымом?

Мандельштам бывал здесь многократно, он видел полуостров разным. Любил ли он эту землю? Вряд ли. Скорее испытывал болезненную привязанность к отторгающему его «чужому своему». И даже цвет власти тут был ни при чём. И «белый», и «красный» Крым рвал душу на части. А значит, вдохновлял. Жена поэта Надежда Яковлевна вспоминала: «Мандельштам всегда – всю свою жизнь – стремился на юг, на берега Черного моря… Крым, Кавказ были для Мандельштама историческим миром, книгой, “по которой учились первые люди”».

Годы 1915-й и 1916-й: Трагикомедия положений

Впервые Осип Мандельштам появился в Крыму 30 июня 1915 года. Он приехал в Коктебель и остановился у Максимилиана Волошина, вернее в его «доме открытых дверей», поскольку сам хозяин в ту пору пребывал в Париже.

Этим летом, вплоть до середины июля, в Коктебеле гостила и Марина Цветаева. Свою первую встречу с Мандельштамом Цветаева описывает в «Истории одного посвящения» (1931): «Я шла к морю, он с моря. В калитке Волошинского сада – разминулись». И это не просто факт, это образ – они действительно не могли пересечься, слишком разные в своих исканиях, чтобы сойтись. Увлёкшаяся в предложенную Волошиным «игру в камешки» Марина, которая могла счесть прекрасным и булыжник, при условии, что его принесёт желанный человек. И Осип, привязанный к булыжникам из идейных соображений, потому как это оригинально, это не как у всех и это можно держать за пазухой.

«Исполню дымчатый обряд: / В опале предо мной лежат / Чужого лета земляники – / Двуискренние сердолики / И муравьиный брат – агат, / Но мне милей простой солдат / Морской пучины - серый, дикий, / Которому никто не рад…» - напишет Мандельштам.

А причины держать камень за пазухой у него действительно были. В доме Волошина его неизменно воспринимали в качестве комического персонажа. Этот имидж закрепился за Мандельштамом летом 1916 года, когда он вместе с Максимилианом Волошиным и Владиславом Ходасевичем выступал на литературном концерте и был освистан публикой и осмеян сотоварищами. Волошин говаривал, что Мандельштам смешон и нелеп, «как настоящий поэт». Ходасевич в письме от 18 июля 1916 года заклеймил Мандельштама как «Посмешище всекоктебельское». Даже мать Волошина не воздержалась от критики: в глаза она добродушно поддразнивала Осипа, а за его спиной сетовала, что он, мол, неаккуратен, неряшлив, забывчив, бесцеремонен, оставляет на диване сигаретные окурки, роется на книжных полках и потом разбрасывает книги по дому.

Из этого террариума единомышленников Мандельштам вырвался в конце июля. Но не по своей воле. 24 июля он получил телеграмму о смертельной болезни матери и выехал из Коктебеля в Петроград. Но успел только на похороны. 26 июля Флора Овсеевна Мандельштам умерла от инсульта. А Осип написал стихотворение «Эта ночь непоправима...».

Год 1917-й: Мятущаяся душа

18 мая 1917 года Мандельштам бежал от февральских беспорядков, и прежде всего от голода, из Петрограда в Крым, приехал в Алушту, остановился у своих друзей Судейкиных (по другим сведениям на даче у Е. П. Магденко). В этот раз поэт чувствовал себя загнанным в угол, он метался: 22 июня сбежал из Алушты в Коктебель, в конце июля вернулся в Алушту, затем устремился в Феодосию. Однако при всем этом всегда старался выглядеть таким, каким его хотели видеть, то есть смешным. Тому имеется конкретное подтверждение: 3 августа в Алуште, в имении С. Андрониковой, была представлена коллективно сочиненная комедия «Кофейня разбитых сердец, или Сованаролла в Тавриде», где Осип Мандельштам выведен под именем поэта Дона Хозе делла тиж д’Aманд.

Но в это же время поэт пишет стихи, которые, по мнению литературоведов, написаны чёрными красками и наполнены вселенской грустью души, что всходит на личную Голгофу на фоне идиллических библейских пейзажей. Речь идёт о бессмертных «Золотистого мёда струя» и «Меганом» («Ещё далеко асфоделей») из цикла с характерным, указывающим на Овидия названием «Tristia». Оба эти стихотворения своего рода предчувствие, что над раем нависла угроза.

Годы 1919-1933-й: Поэтам здесь не место

Само собой, Мандельштам продолжал возвращаться в Крым. И при «белом» Врангеле, и в то время, когда полуостров уже раз и навсегда стал «красным». И всякий раз его внутренний «чёрный» в этом разноцветии политических цветов играл с ним злые шутки.

Волошин вспоминал: «Однажды Мандельштам вошел ко мне очень взволнованный. «Макс Александрович, сейчас за мной пришел какой-то казацкий есаул и хочет меня арестовать. Пойдемте со мной. Я боюсь исчезнуть неизвестно куда. Вы знаете, как белые относятся к евреям»… Через несколько дней Мандельштам, в момент отхода парохода, был арестован и посажен в тюрьму. Он обезумел от ужаса…, и, будучи введенным в тюрьму, робким шепотом спросил у офицера: «А что, невинных иногда отпускают?» Тогда от тюрьмы Мандельштама спас Волошин, хоть не очень-то этого хотел. Однако в будущем тюрьмы и сумы Мандельштаму избежать не удалось. За антисталинское стихотворение «Мы живём, под собою не чуя страны» он отправился в лагеря, где и скончался в возрасте 47 лет.

Но до этого была ещё одна поездка в Крым, в Старый Крым.

Когда Осип и Надежда Мандельштам 18 апреля 1933 года приехали в Старый Крым, они пережили шок от увиденного там: изнуренные голодом люди молили о куске хлеба, взламывали покинутые крестьянские дома в поисках муки. «Как был при Врангеле – такой же виноватый», – написал потрясенный видом разрушенного-таки рая Осип Мандельштам в 1933-м в одном из своих самых горьких политических стихотворений «Холодная весна, голодный Старый Крым». Это стихотворение находилось в его следственном деле, когда в мае 1934 года Мандельштама допрашивали на Лубянке. Силу его поэзии наконец-то оценили. Брошенный им камень попал в цель.