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СпецпроектНеизвестный Крым

Чур меня, чур!

Какой заразы боялись крымчане в старину?

Жители полуострова не раз и не два испытывали страх перед смертельными болезнями. История знает множество «пандемических чисток». И зачастую Крым оказывался в самом эпицентре распространения инфекции.

Средневековое биологическое оружие

В 1346 году хан Золотой Орды Джанибек решил осадить генуэзскую крепость Кафа (Феодосия). В то время в Орде после необъяснимого падежа скота и неурожая царил голод, а генуэзцы, воспользовавшись бедой соседей, повадились за гроши покупать у отчаявшихся родителей детей для дальнейшей перепродажи их в рабство. Джанибек решил наказать алчных соседей и осадил крепость. В рядах атакующих началась эпидемия чумы. Тогда-то хан и решил, что нет худа без добра. И предпринял свою знаменитую биологическую атаку. При помощи катапульты в крепость был переброшен труп человека, умершего от опасной заразы, в итоге в Кафе начался массовый мор. У всех заболевших и умерших наблюдались характерные для «черной смерти» симптомы – сыпь в паховой области и суставах. Городские врачи не знали и не понимали природу болезни. Оттого ничем не могли помочь своим согражданам, да и себе тоже.

Информацию о возникновении весной 1347 года ранее неизвестного заболевания, приведшего к катастрофическим последствиям, описал в своей хронике флорентиец Маттео Виллани. Он, в частности, сообщает, что очень скоро умерших внутри городских стен стало так много, что горы тел павших стали видны осаждавшим. Жители осаждённой крепости попробовали захоронить мёртвых в водах Чёрного моря, но вскоре воздух и местные грунтовые воды были отравлены трупным ядом. Очень скоро оставшиеся в живых вынуждены были обратиться в бегство. Однако спасшиеся продолжали сеять яд чумы среди жителей тех мест, где останавливались торговые суда. Так чума попала в Константинополь и Сицилию. Затем «чёрная смерть» выкосила Италию, Францию, Испанию, перекинулась через Ла-Манш в Англию. А когда жители Бергена забрали груз выброшенного на берег корабля, полного трупов, эпидемия пришла и в Норвегию. А затем через Балтику – на Русь.

В Крыму же, по признанию путешественника Габриэле де Муси, «вымерли бесчисленные племена татар и сарацинов от неожиданной и необъяснимой болезни... огромные пространства земли опустели, наиболее населенные города почти обезлюдели. В Кафе из тысячи жителей в живых оставалось не более 10 человек».

Источники сообщают, что Москву от чумы в 1347 году спасла «экономическая отсталость и изолированность от внешнего мира». Зато через 400 лет болезнь таки проникла в город. В ноябре 1770-го в Лефортово умер привезенный из Крыма офицер.

Бунт во время чумы

В 1828 году на юге Российской Империи вспыхнула эпидемия чумы. Учитывая стратегическую важность Севастополя, а также то обстоятельство, что Россия находилась в состоянии войны с Турцией, в городе установили карантинное оцепление. С мая въехать в Севастополь и выехать из него можно было только через специально устроенные заставы. Летом 1829 года карантин ужесточили, теперь все проезжающие в обязательном порядке на 2-3 недели попадали в карантинную зону, а подозрительные больные – в изоляцию. Крестьяне из соседних деревень прекратили завозить в город продовольствие, а карантинные чиновники, оказавшись монополистами в области продовольственных поставок, нередко злоупотребляли служебным положением. Так возник дефицит. Над беднейшими районами города нависла угроза голода.

В марте 1830 года карантин ещё больше ужесточили, местным запретили покидать дома. Запрет сняли в мае, но в наиболее бедной Корабельной слободе карантин был продлён на 7 дней. Однако по прошествии этого временного отрезка жителей слободы было приказано вывести за город и продлить карантин на 2 недели. Такое решение властей вызвало народное возмущение. Население отказалось выполнять распоряжение. Попытки урезонить народ, предпринятые контр-адмиралом И. С. Скаловским и протопопом Софронием Гавриловым, ни к чему не привели.

3 июня военный губернатор Столыпин, учитывая чрезвычайную ситуацию в городе, усилил караулы на улицах и охрану губернаторского дома. Эти меры возымели обратный эффект – толпы возмущенных севастопольцев двинулись к дому губернатора и адмиралтейству. В итоге жертвами этой «чумы» стали губернатор, растерзанный разъяренной толпой, и карантинные чиновники, дома и квартиры которых были разгромлены. Правда, после прекращения карантина число жертв значительно увеличилось: семерых бунтовщиков расстреляли, ещё 1000 отправили на каторгу и 4200 депортировали в другие города.

Привычка возвращаться

Особую привязанность к Крыму и крымчанам испытывает такая опасная зараза, как холера. Впервые она появилась на полуострове в 1830 году в Бахчисарае, затем в 1847 году проявила себя в Керчи. А крупнейшая в Крыму вспышка заболеваемости холерой имела место во время Крымской войны 1853-1856 гг. Тогда в осажденном городе Севастополе зарегистрировали 8136 случаев заболевания, для 3557 человек болезнь оказалась смертельной.

В Симферополе болезнь побывала в 1910-м. Тогда заболело 523 человека и умерло 309.

В 1920 году холера разгулялась по всему полуострову. В крымской столице отмечено 1355 случаев заболевания и 619 смертей, в Севастополе - 1105 больных и 443 умерших. Врач Михаил Любовин вспоминал: «На обратной дороге встретил повозку, на которой лежал умерший от холеры татарин. Мой возница распряг лошадь, стреножил, свернули влево на первую попавшуюся дорогу, приехали в село, где вакцинировалось всё население. Здесь же была и больница, куда свозились все холерные больные. Умерших холерных больных закапывали в могилы, предварительно густо посыпавши известью, повозки и их содержимое жгли, лошадей дезинфицировали карболкой-раствором; где-то была рота кордона солдат. Из этого госпиталя я выбрался через три недели, так как один фельдшер, сестра милосердия и человек двадцать селян умерли от холеры. Говорят, что в других сёлах была большая смертность, в особенности в татарских, где гигиена мало соблюдалась, то есть пили сырую воду, ели овощи, арбузы, дыни и так далее…»

После сбора богатой дани из человеческих жизней холера утихла на полвека. Первый случай смерти от новой эпидемии холеры был зафиксирован в Керчи 7 августа 1970 года, жертвой болезни стал 73-летний сторож морского причала. Всего за период вспышки в августе-сентябре в городе было выявлено более двухсот больных и носителей вибриона холеры без клинических проявлений, шесть человек скончались. Керчь и ее окрестности стали карантинной зоной, в которой оказались 130 тысяч местных жителей и около 30 тысяч гостей города. После объявления карантина въезд в Керчь стал возможным только по специальным пропускам для лиц, участвующих в противоэпидемических мероприятиях. Выехать из города можно было только после пятидневного пребывания в специальных изолированных учреждениях – обсерваторах, под наблюдением медиков. И только в сентябре началась планомерная эвакуация прошедших обсервацию граждан, а к концу месяца карантин в Керчи был снят.

Элеонора СКОЧКИНА
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 572 от 27 марта 2020 года

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Просмотров: 154 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 07:48

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